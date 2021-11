Στις 14-15 Δεκεμβρίου το διαδικτυακό συνέδριο για τα ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Το Institute of Finance and Financial Regulation (IFFR) διοργανώνει το διήμερο διαδικτυακό συνέδριο Διαχείριση Αποθεματικών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης: Τάσεις και Προκλήσεις. Το συνέδριο θα αναδείξει τις εξελίξεις στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο της διαχείρισης των αποθεματικών των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ). Διακεκριμένοι ομιλητές, πανεπιστημιακοί και επαγγελματίες, θα παρουσιάσουν αποτελέσματα από τη διεθνή εμπειρία, τις διεθνείς τάσεις και πρακτικές στους τομείς των επενδυτικών στρατηγικών, της απόδοσης, της διαχείρισης κινδύνων, της επίδρασης παραγόντων ESG, του σχεδιασμού και των κανόνων εποπτείας των ΤΕΑ.

Το συνέδριο θα ξεκινήσει με εισαγωγικά σχόλια του Διευθυντή του IFFR και διοργανωτή του συνεδρίου, καθ. Γιώργου Σκιαδόπουλου (Πανεπιστήμιο Πειραιώς και QMUL) και του Didier Millerot (Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Μεταξύ των διακεκριμένων ομιλητών περιλαμβάνονται οι: καθ. Sebastien Betermier (McGill University), καθ. David Blake, (Pensions Institute, City University of London), Claudia Kruse (APG Asset Management), Eduard van Gelderen (PSP Investments), καθ. Dimitri Vayanos (London School of Economics), Martijn Vos (Ortec Finance), και Justin Wray (European Insurance & Occupational Pensions Authority). Ο καθ. Γιώργος Σκιαδόπουλος, η Βιολέτα Σπυροπούλου (Alpha Asset Management M.F.M.C.) και ο καθ. Νικόλαος Τεσσαρομάτης (EDHEC Business School) θα προλογίσουν τους παραπάνω ομιλητές και θα συντονίσουν τη συζήτηση του κοινού μαζί τους. Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στην οποία θα συμμετέχουν οι: Παυλίνα Καρασιώτου (ΓΓ Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Έλενα Μανωλά-Bonthond (CERN Pension Fund), Olivier Rousseau (The French Pension Reserve Fund) και Karen Shackleton (Pensions for Purpose) με συντονιστή τον Théodore Economou (IFFR Fellow και συνδιοργανωτή του συνεδρίου).

Το συνέδριο απευθύνεται σε συνταξιοδοτικά ταμεία και ασφαλισμένους, θεσμικούς επενδυτές, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, επόπτες, ασφαλιστικές εταιρείες και ακαδημαϊκούς. Το συνέδριο πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία των: Alpha Asset Management M.F.M.C., PCS (Gold Sponsors), Alpha Trust, Iolcus Investments, Piraeus Asset Management MFMC και Systemic RM (Silver Sponsors). Χορηγοί επικοινωνίας είναι οι: a8inea.com, Euro2Day, FinancePro, Οικονομική Επιθεώρηση/Greek Business File, H Ναυτεμπορική, Naftemporiki.gr, Nextdeal.gr και Savvy Investor. Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο στο https://iffr.gr/amopf/2021b/ και για το IFFR στο www.iffr.gr και [email protected]