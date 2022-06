Πάνω από 450 συμμετέχοντες στο συνέδριο Health IΤ

Με μεγάλη επιτυχία και τη διαδικτυακή παρουσία περισσοτέρων από 450 συμμετεχόντων και 80 κορυφαίων ειδικών σε Ελλάδα και Ευρώπη - εκπρόσωπων της πολιτικής ηγεσίας, θεσμικών φορέων, διακεκριμένων ακαδημαϊκών και στελεχών της φαρμακευτικής αγοράς- ολοκληρώθηκε στις 22 Ιουνίου το διήμερο ετήσιο συνέδριο Health IT, με θέμα: «Επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Τομέα Υγείας στη μετά - Covid εποχή». Το συνέδριο διοργανώθηκε από τo Health Daily, το netweek και την Boussias για 5η συνεχή χρονιά, με τη συνεργασία των HL7, ΗΔΙΚΑ, ΕΣΠΥ και ΙΤΕ, ενώ τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Με κεντρικό συντονιστή τον Παναγιώτη Μαρκέτο, Business Editor, το 5ο Health IT Conference, εστίασε στη συνεχιζόμενη προσπάθεια της χώρας μας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας.

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας άνοιξε τις εργασίες του Συνεδρίου όπου αναφέρθηκε στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με έμφαση στο θεσμό του προσωπικού γιατρού. Παρουσιάζοντας τις μεταρρυθμίσεις στον χώρο της δημόσιας υγείας στη χώρα μας, η Ειρήνη Αγαπηδάκη, Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας στάθηκε στο πρόγραμμα «Σπύρος Δοξιάδης», ένα κορυφαίο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου για πρώτη φορά θα υλοποιηθούν δράσεις πρόληψης και προαγωγής της υγείας.

Ο Άγις Τσουρός, Πρόεδρος της Κεντρικής Συντονιστικής Ομάδας του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία επεσήμανε με τη σειρά του ότι η χώρα μας έχει τώρα μια μεγάλη ευκαιρία να ενισχύσει το σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ότι είναι η ώρα για θαρραλέες αλλαγές, γιατί όλος ο πλανήτης μπαίνει σε μια τροχιά που η υγεία είναι πλέον κεντρικός πυλώνας της κοινωνίας. Αντίστοιχα, ο Γεώργιος Μαργετίδης από τη HADEA τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια μοναδική ευκαιρία, με τον ευρωπαϊκό κανονισμό που θα προωθήσει τη δημιουργία του χώρου ψηφιακών δεδομένων υγείας. Η χώρα μας θα πρέπει να τον χρησιμοποιήσει, για να δημιουργήσει ΠΦΥ και δημόσια υγεία, εντάσσοντας την ευρωπαϊκή νομοθεσία στο δικό της θεσμικό πλαίσιο. Όπως ανέφερε, υπάρχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να βοηθήσει την Ελλάδα να εφαρμόσει αυτή την νομοθεσία, όμως η χώρα πρέπει να εφαρμόσει τον δικό της φορέα για τον ελληνικό χώρο δεδομένων υγείας.

Για το European Health Date Sρace μίλησε αναλυτικότερα ο Χαράλαμπος Βασιλείου, Digital Strategy and Innovation Manager, Συνεργάτης ΕΔΥΤΕ Α.Ε., Σύμβουλος Ψηφιακής Μεταρρύθμισης, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησής. Τέλος, η Ζωή Ράπτη, Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για τα Θέματα Ψυχικής Υγείας στην ομιλία της αναφέρθηκε στα προβλήματα κατάθλιψης, ενδοοικογενειακής βίας, προβλημάτων σε παιδιά και εφήβους, επίταση άνοιας σε απομονωμένους ηλικιωμένους, αλλά και ανάδειξη της ανάγκης για παροχή εξ αποστάσεως φροντίδας ψυχικής υγείας, ενώ κλείνοντας τόνισε ότι είναι αποτελεσματική η χρήση ψηφιακών εργαλείων στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Ο Σπύρος Γιαμάς, Public Segment ICT Sales Leader, OTE Group, παρουσίασε τις σημαντικές επενδύσεις που έχουν γίνει στο χώρο της υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Υγείας και την ΗΔΙΚΑ. Αναφέρθηκε ειδικότερα στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών Covid- 19 και το Μητρώο Εμβολιασμού Covid-19, τα οποία ήταν καταλυτικά στην παρακολούθηση και εξέλιξη της Πανδημίας στην Ελλάδα, ενισχύοντας ουσιαστικά μέσω της διάθεσης πραγματικών δεδομένων τη στρατηγική για την αντιμετώπιση της νόσου αλλά και την τροφοδότηση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού. Από την πλευρά του ο Νίκος Λαμπρογεώργος, Client Executive Public Sector, Cisco παρουσίασε την αρχιτεκτονική της cisco για την ασφαλή σύνδεση, η οποία εδράζεται σε 4 πυλώνες: α) στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, ο οποίος θέλει σύγχρονες υποδομές, β) στην προσφορά υπηρεσιών υγείας παντού, γ) σε data-driven ροές κλινικών εργασιών και τέλος στην ασφάλεια και ιδιωτικότητα.

Η 2η ενότητα με συντονίστρια την Ελπίδα Φωτιάδου, Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Ειδικών Εφαρμογών, ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ήταν αφιερωμένη στον ψηφιακό μετασχηματισμό του συστήματος υγείας όπου τα μέλη της ΗΔΙΚΑ παρουσίασαν καινοτόμα προγράμματα που υλοποιούνται. Πιο συγκεκριμένα ο Τάσος Τσολακίδης, Στέλεχος Τμήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, ΗΔΙΚΑ Α.Ε. αναφέρθηκε στη δημιουργία Ηλεκτρονικού Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού, Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων, η κα Φωτιάδου στην ενίσχυση του ΣΗΣ και την ολοκλήρωση του ΑΗΦΥ, ο Δημήτριος Τσικερδής, Στέλεχος Τμήματος ΓΓΚΑ, Υπουργείο Υγείας, ΗΔΙΚΑ στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ραντεβού για Δομές ΠΦΥ και Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείων, ο Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης, Προϊστάμενος Τμήματος ΓΓΚΑ-Υπουργείο Υγείας, ΗΔΙΚΑ Α.Ε. στην επέκταση και ανάπτυξη των Μητρώων Ασθενών, ο Αλέξανδρος Σταρίδας, Στέλεχος Τμήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, ΗΔΙΚΑ Α.Ε. στην προληπτική Ιατρική κατά του καρκίνου του μαστού και τη συζήτηση έκλεισε ο Ιωάννης Ασπρολούπος, Στέλεχος Τμήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, ΗΔΙΚΑ Α.Ε. μιλώντας για τις διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας – eHDSI.

Στην επόμενη ενότητα για την αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων στην Ελλάδα, η Mervi Siltanen, Head of Data Services, Findata παρουσίασε το πρότυπο «New Findata Service» , το καλύτερο παράδειγμα νέας νομοθεσίας για τη δευτερογενή χρήση δεδομένων κοινωνικής και υγείας στη Φινλανδία, ενώ για τη χρήση των ψηφιακών δεδομένων ως εργαλείο φαρμακευτικής πολιτικής μίλησε ο ειδικός σύμβουλος Φαρμακευτικής Πολιτικής του Υπουργού Υγείας, Μπάμπης Καραθάνος. Στο πλαίσιο της ενότητας οι κ.κ. Γιώργος Στεφανόπουλος, Ειδικός Αναλυτής της Reformed και Άγγελος Τσακανίκας, Επιστημονικός Σύμβουλος ΙΟΒΕ, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ παρουσίασαν τα αποτελέσματα μελετών που αφορούν στην αξιοποίηση και χρήση ανοικτών δεδομένων στην Υγεία.

Στο πλαίσιο της ενότητας που εστίασε στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας για τον πολίτη ο Γιάννης Σωτηρίου, Διευθύνων Σύμβουλος ΙΦΕΤ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η ψηφιακή διασύνδεση ΕΟΦ, ΕΟΠΥΥ, ΙΦΕΤ, και παρόχων υγείας θα επιταχύνει τις διαδικασίες πρόσβασης στις θεραπείες, ενώ ο νέος ρόλος των ασθενών στην παροχή υγείας είναι να συμμετέχουν στις λήψεις αποφάσεων που αφορούν στη θεραπεία τους. Από την πλευρά του ο Δημήτρης Κοντοπίδης, Αντιπρόεδρος και Υπ. Ψηφιακής Υγείας της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, Διευθυντής δικτύου ενδυνάμωσης ΑμεΑ «Humane» τόνισε ότι αποτελεί πρόκληση να αντιληφθούν όλοι πόσο έτοιμοι είναι οι ασθενείς να διαχειριστούν την υγεία τους, δηλαδή να είναι εξοικειωμένοι με νέες ψηφιακές τεχνολογίες και εφαρμογές, με manual συσκευών, αλλά και με την κατανόηση της ιατρικής πληροφορίας. Για την τεχνολογία αιχμής για την πρόληψη καρδιαγγειακών/εγκεφαλικών επεισοδίων μίλησε η Δήμητρα Θεοδώρου, Βιοιατρικός μηχανικός.

Τον κομβικό ρόλο που παίζουν τα κλινικά πληροφοριακά συστήματα στη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας συζήτησαν οι ομιλητές σε στρογγυλό τραπέζι για τον ρόλο των κλινικών πληροφοριακών συστημάτων στη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των ασθενών με συντονιστή τον Ιωάννη Κωτσιόπουλο, Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, στο πλαίσιο του συνεδρίου Health IT. Ο κ. Κωτσιόπουλος ανέφερε ότι επίκεινται θεσμικές παρεμβάσεις από το υπουργείο Υγείας σε ομοσπονδιακό επίπεδο για τη βελτίωση λειτουργίας των γραφείων ποιότητας, οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ο Θεοκλής Ζαούτης, Πρόεδρος ΕΟΔΥ, Καθηγητής Παιδιατρικής & Επιδημιολογίας Perelman School of Medicine στην ομιλία του έκανε λόγο για το σοβαρό ζήτημα των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων που είναι πολύ έντονο στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, η Sara Siegel, Head of Healthcare at Deloitte North and South Europe and Deloitte UK, αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Βρετανίας αναφορικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς και τον ρόλο που έπαιξαν τα ψηφιακά εργαλεία. Τέλος, ο Βασίλης Μπαλάνης, Διευθύνων Σύμβουλος, Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ ΑΕ), ανέπτυξε τα μελλοντικά σχέδια του οργανισμού, ενώ τόνισε τη στρατηγική σημασία της χρήσης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσω των οποίων θα δημιουργηθεί Εθνικό Σχέδιο για την Ποιότητα Υγείας, Εθνικός Χάρτης Υγείας, Πλαίσιο Αξιολόγησης και Δείκτες Ποιότητας υπηρεσιών υγείας, καθώς και Εθνικό Σχέδιο για την κατ’ οίκον Νοσηλεία. Εκτός των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, θα γίνει μέσα στο 2022 χρήση πόρων του ΕΣΠΑ, αλλά και πόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως το Interreg, Eu4Health, καθώς και πόρων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Σημαντική και η ομιλία του Πάνου Σταφυλά, Επιστημονικού Διευθυντή της HealThink για την αξιολόγηση του αντίκτυπου του ψηφιακού μετασχηματισμού στις υπηρεσίες υγείας. Η ΕΕ προτείνει την εφαρμογή συγκεκριμένων πλαισίων (JASEHN, WHO) για την αξιολόγηση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Σταφυλάς: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός που επιχειρείται στην Ελλάδα είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα και πρέπει το κερδίσουμε».

Την 2η ημέρα των εργασιών του συνεδρίου παρουσιάστηκαν οι ενταγμένες δράσεις στο ταμείο ανάκαμψης. Η Νίκη Τσούμα, Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνουσα Σύμβουλος ΗΔΙΚΑ ΑΕ, αναφέρθηκε στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ). Όπως επεσήμανε η κ. Τσούμα, με τον ατομικό φάκελο θα μετριαστούν τα ιατρικά λάθη, μειώνονται τα ελλιπή στοιχεία, ο πολίτης και ο γιατρός του έχουν μια σαφή εικόνα για την κατάσταση υγείας του πολίτη και μειώνεται το κόστος νοσηλείας, τόσο για τον ασθενή όσο και για το κράτος σε πλήρη συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα και κανονισμούς, έτσι ώστε η ανταλλαγή δεδομένων να γίνεται με ασφαλή τρόπο. Το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού για την διαχείριση του καρκίνου παρουσίασε στη συνέχεια η Όλγα Μπαλαούρα, Διοικήτρια του Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας». Το πρόγραμμα αναμένεται να υλοποιηθεί μέχρι το Δεκέμβριο 2025 και περιλαμβάνει το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασματικών Νοσημάτων (ΕΜΝΝ), το Ογκολογικό -Αιματολογικό Πληροφορικό Σύστημα και τις εφαρμογές υποστήριξης ασθενών. Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο Κωνσταντίνος Γαλανάκης, Αντιπρόεδρος ΕΚΑΠΥ, ο οποίος παρουσίασε το έργο της ψηφιακής ετοιμότητας των νοσοκομείων της χώρας. Όπως ανέφερε, μέχρι το 2025 θα εναρμονιστούν τα λογισμικά συστήματα όλων των νοσοκομείων της χώρας, με στόχο να επιτευχθεί διαλειτουργικότητα μεταξύ τους, αλλά και με το σύστημα συνταγογράφησης και με τον ατομικό φάκελο υγείας, ενώ θα ενταχθούν σε επόμενη φάση και τα DRGs, σε συνεργασία με το ΚΕΤΕΚΝΥ. Έργα που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη είναι, μεταξύ άλλων, η ψηφιακή αναβάθμιση, αξιολόγηση των νοσοκομείων, των ΥΠΕ και του ΕΚΑΠΥ, η ψηφιακή αναβάθμιση του ΕΟΦ και του ΕΚΑΒ, το ενιαίο σύστημα παρακολούθησης φαρμάκου, το σύστημα ενημέρωσης των πολιτών για τα εφημερεύοντα νοσοκομεία, καθώς και το ενιαίο σύστημα μισθοδοσίας σε δομές και υπηρεσίες υγείας. Αναφορικά με το πρόγραμμα ψηφιακής αναβάθμισης νοσοκομείων, με προϋπολογισμό 90, €643 εκατ., ανέφερε ότι σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ θα επιλεγούν ορισμένα νοσοκομεία για αναβάθμιση. Παράλληλα, δημιουργείται το πλαίσιο για την αξιολόγηση της ψηφιακής ετοιμότητας των νοσοκομείων, πριν και μετά την εκτέλεση των δράσεων ψηφιακής ετοιμότητας από τις νοσοκομειακές μονάδες.

Από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ παρουσίασε η Χριστίνα Γεωργακοπούλου, ΠΕ Πληροφορικής, MSc, Προϊσταμένη Δ/νσης Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος υλοποιεί ένα σύνθετο στρατηγικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού το οποίο θα του επιτρέψει να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο προς τους συμβεβλημένους παρόχους όσο και στο σύνολο των πολιτών της χώρα και τέλος ο Δημήτριος Ρούσσος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πληροφορικής, Γ.Ν. Σύρου όπου παρουσίασε το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (Ε.Δί.Τ.).

Ο Γιώργος Κακουλίδης, Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ), CEO, APOLLO SA, Πρόεδρος ASKLEPIEIA HEALTH CLUSTER SA στο ρόλο του συντονιστή, ο Αλέξανδρος Μπέρλερ, Αντιπρόεδρος HL7, IHE Europe, ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο Μάρκος Ολλαδέζος, Διευθυντής Επιστημονικών Θεμάτων Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ο Δημήτρης Βασιλόπουλος, Marketing & Sales Senior Director, Netcompany-Intrasoft, ο Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, Public Sector & ICT Executive Director, WIND, ο Άγγελος Μαγκλής, Ιδρυτής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική και ο Ιωάννης Σαμιωτάκης, Sector Sales Manager & Business Development BU Public & S/W Products, UNISYSTEMS συμμετείχαν στο πολύ ενδιαφέρον στρογγυλό τραπέζι με θέμα ΣΔΙΤ & επενδύσεις στην ψηφιακή υγεία.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Σκυλακάκης, απάντησε σε ερώτηση για το clawback στη φαρμακευτική δαπάνη, λέγοντας ότι το Υπουργείο έχει δεσμευτεί για μια πολύ σοβαρή μείωση του clawback στο Ταμείο Ανάκαμψης και αυτή θα είναι η άσκηση των επομένων μηνών και ετών. Για να γίνει αυτή η μείωση πρέπει να προχωρήσει η μεταρρύθμιση στην ψηφιακή υγεία και τα πρωτόκολλα συνταγογράφησης για τα ακριβά φάρμακα και τα φάρμακα ευρείας κυκλοφορίας.

Στην ενότητα για την καινοτομία στην ψηφιακή υγεία με συντονιστή τον Δημήτρη Κατεχάκη, Επικεφαλή Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Πληροφορικής, HDHC, ο Γιώργος Μέγας, συντονιστής του Ελληνικού Κόμβου EIT Health, EKT, παρουσίασε το πρόγραμμα EIT Health, μια από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτούμενες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της καινοτομίας στον τομέα της υγείας, τονίζοντας ότι αποτελεί «καυτό» ζήτημα η ενσωμάτωση των ψηφιακών εφαρμογών υγείας, ενώ η Simona Pestina, PEng, MSCS, PMP, ITIL, Technical Officer, ICT Applications and Cybersecurity Division, International Communication Union (ITU) και ο Arturs Mietulis, MD, MPH, LL.M Technical Officer, Capacity Building and Collaboration (CBC), Digital Health and Innovation (DHI), World Health Organization (WHO) παρουσίασαν το project mHealthHub. Στην ίδια ενότητα η Βαρβάρα Βασιλάκη, Innovation Consultant, Innovation and Networking Unit, EIT Health Project Manager, Horizon Europe National Contact Point, National Documentation Centre (EKT) παρουσίασε το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για Έρευνα & Καινοτομία, 2021-2027, ενώ την πλατφόρμα eHealthPass.XDS -a Digital Transformation Enabler, παρουσίασε ο Nenad Zivkovic, Product Development Manager της GNOMON INFORMATICS S.A, η οποία αξιοποιεί όλα τα οφέλη του cloud computing. To ηλεκτρονικό αυτό προϊόν παρέχει στους πολίτες την πλατφόρμα δεδομένων υγείας, προσφέρει πρόσβαση στα ιατρικά τους δεδομένα διευκολύνοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ ασθενών και παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, ενώ παράλληλα διατηρεί τον έλεγχο και την ασφάλεια της ιδιωτικότητάς τους.

Σημαντική ήταν η ενότητα που αφιερώθηκε στην παρουσία της χώρας μας σε εμβληματικές ευρωπαϊκές δράσεις ψηφιακής καινοτομίας με συντονίστρια την Σίσσυ Κολυβά, Πρόεδρο Επιστημονικού Συμβουλίου, Γραφείο Προβολής και Δικτύωσης. Ε.Ι. Παστέρ. Τη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Καρδιολογία παρουσίασε ο Άρης Αναστασάκης, από τη Μονάδα Κληρονομικών και Σπανίων Καρδιαγγειακών Παθήσεων, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.Το δίκτυο έχει στόχο να προλάβει αιφνίδια καρδιαγγειακά περιστατικά που οφείλονται σε κληρονομικά καρδιαγγειακά νοσήματα. Εξετάζοντας το ατομικό και το οικογενειακό ιστορικό κλινικά και γενετικά, το δίκτυο στοχεύει στον έλεγχο των ατόμων που έχουν την παθολογική μετάλλαξη. Έτσι καθίσταται δυνατό να διακρίνονται τα άτομα υψηλού κινδύνου και να προστατεύονται από περιστατικά αιφνιδίου θανάτου λόγω καρδιαγγειακής επιπλοκής. Επεσήμανε ότι στα κληρονομικά προβλήματα της καρδιάς, όταν γνωρίζουμε τη συγκεκριμένη μετάλλαξη, μπορούμε να «σπάσουμε» την κληρονομικότητα, μέσω της εμφύτευσης του κατάλληλου γονιμοποιημένου κυττάρου (ζυγώτη) στη μήτρα της μητέρας.

Άλλες σημαντικές εμβληματικές δράσεις που παρουσιάστηκαν ήταν: το CardioCare από την Γεωργία Καρανάσιου, Μηχανικό, Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας & Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων, ΙΤΤ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Timely από την Λεωνή Χονδροματίδου από το Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ, το SHAPES από τον Βαγγέλη Σταματιάδη, Διευθυντή Πληροφορικής 5ης ΥΠΕ, το GATEKEEPER από την Ιωάννα Δριμπέτα, Βοηθό Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογίας - Ελλάς (ΕΚΕΤΑ), το TAKE-A-BREATH από τον Πασχάλη Στειρόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή Πνευμονολογίας, Διευθυντή Πνευμονολογικής Κλινικής Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και τέλος το Incisive Project από τον Κωνσταντίνο Βότη, Μηχανικό Η/Υ και Ερευνητή Β’, Διευθυντή Εργαστηρίου Visual Analytics, Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας-Ελλάς (ΕΚΕΤΑ), Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (ΙΤΙ).

Η τελευταία ενότητα ήταν αφιερωμένη στο έργο Χ-eHealth και τον νέο ευρωπαϊκό μορφότυπο του ηλεκτρονικού φακέλου για την υγεία αλλά και τον στόχο δημιουργίας δικτύου Κοινοτήτων Πρακτικής στο χώρο της πληροφορικής της υγείας στην Ελλάδα. Στη συνεδρία συμμετείχαν ο Αλέξανδρος Μπέρλερ, Αντιπρόεδρος HL7 Hellas, IHE Europe, η Κατερίνα Χρονάκη, Επιστημονική Δ/ντρια ΕΣΠΥ, Secretary General HL7 International Foundation και ο Χαράλαμπος Καρανίκας, Μέλος ΔΕΠ Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γενικός Γραμματέας ΕΕΜΕΠΥ. Το X-eHealth στοχεύει στην αποτελεσματική σύνδεση Κοινοτήτων Πρακτικής μεταξύ τους, για την ανταλλαγή εμπειριών και την παροχή ανατροφοδότησης. Με τον όρο κοινότητα πρακτικής εννοούμε μια oμάδα ανθρώπων με κοινό ενδιαφέρον για έναν τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται ενεργά, που δεσμεύεται σε μια διαδικασία συλλογικής μάθησης και υποστήριξης δημιουργώντας δεσμούς. Οι Κοινότητες Πρακτικής είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία δεξιοτήτων και ικανοτήτων και την προώθηση της εφαρμογής του ΕΕHRxF, τόνισε η κα Χρονάκη.