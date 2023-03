IEA: Λιγότεροι ρύποι παρά την επιστροφή άνθρακα το 2022

Παρά το γεγονός ότι αυξήθηκε πέρυσι η χρήση του «βρώμικου» άνθρακα, ελέω ενεργειακής κρίσης, καταγράφεται εντυπωσιακή συγκράτηση στις εκπομπές CO2 που σχετίζονται με την ενέργεια.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), η παγκόσμια αύξηση των εκπομπών το 2022 είναι μόλις 0,9% ή 321 μετρικοί τόνοι, μία εξέλιξη που δεν αναμενόταν, όπως επισημαίνει ο ΙΕΑ.

Μάλιστα, οι εκπομπές από βιομηχανικές διεργασίες μειώθηκαν κατά 102 μετρικούς τόνους. Αντίθετα, το 2021, μια χρονιά που στο δεύτερο μισό της ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση, καταγράφηκε αύξηση των ρύπων κατά 6%.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είδε ακόμη μεγαλύτερη μείωση στις εκπομπές CO2 σε μια χρονιά κατά την οποία πολλές ήταν οι χώρες που «άναψαν» εργοστάσια με χρήση άνθρακα και λιγνίτη, ανάμεσα τους και η χώρα μας. Η μείωση σε επίπεδο Ε.Ε. ανέρχεται σε 2,5% ή 70 μετρικούς τόνους.

Ο ΙΕΑ αποδίδει την εξέλιξη αυτή στην ανάπτυξη τεχνολογιών καθαρής ενέργειας, όπως οι ΑΠΕ, τα ηλεκτρικά οχήματα και οι αντλίες θερμότητας, που συνέβαλαν στην εξοικονόμηση 550 μετρικών τόνων εκπομπών CO2.

Επιπλέον, εκτιμά ότι αποφασιστικός παράγοντας προς την κατεύθυνση αυτή υπήρξε και η περιστολή της βιομηχανικής παραγωγής στην Κίνα και την Ευρώπη. Μόνον που δεν αναφέρει ότι οι βιομηχανίες που περιόρισαν ή και ανέστειλαν τη βιομηχανική παραγωγή τους στην Ευρώπη το έπραξαν λόγω των δυσθεώρητων τιμών ενέργειας. Ήταν, με άλλα λόγια, μία αναγκαστική συνθήκη, στην προσπάθεια τους να μειώσουν το ενεργειακό κόστος τους.

