Eurobank: Στρατηγική επιλογή η στήριξη του τουρισμού

Την εξάρτηση της Ελλάδας από τον τουρισμό και τους άξονες πάνω στους οποίους εδράζεται η επόμενη ημέρα του ελληνικού τουρισμού ανέδειξε στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Τουρισμός 2023 - Όλα όσα χρειάζεται η επιχείρησή σας» ο Ανδρέας Αθανασόπουλος, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank.

«Ο τουρισμός ως έσοδα, ως δράσεις είναι ένα πολιτικό φαινόμενο για τη χώρα μας. Έχουμε τεράστια εξάρτηση ως χώρα από τον τουρισμό. Τα καλά αποτελέσματα των τελευταίων ετών είναι για πολλούς συγκυριακά. Για εμάς είναι προϊόν επενδύσεων και μακροπρόθεσμης προσπάθειας», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Αν. Αθανασόπουλος, επισημαίνοντας ότι πλέον ο ελληνικός τουρισμός μεταβαίνει από την ανάκαμψη στην προσαρμοστικότητα. «Αυτό που θα χρειαστεί είναι να είμαστε ανθεκτικοί, να διατηρούμε τα καλά αποτελέσματα και να πηγαίνουμε καλύτερα», είπε.

Εστίασε, μάλιστα, στα πέντε στοιχεία που θα παίξουν καίριο ρόλο στην επόμενη ημέρα του ελληνικού τουρισμού. «Ο τουρισμός είναι η προμετωπίδα αυτού που ονομάζουμε well being. Για να μεταφερθείς από το απλό ξενοδοχείο στο well being πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα. Τότε θα κερδίσεις πελάτες και προστιθέμενη αξία», τόνισε.

Ως δεύτερο βασικό συστατικό της ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού ανέφερε τις ψηφιακές υποδομές. «Όταν μιλάμε για ψηφιακές υποδομές δεν εστιάζουμε μόνο στην προσέλκυση επισκεπτών, αλλά και στην ικανοποίηση της ζήτησης».

«Το τρίτο βασικό χαρακτηριστικό έχει να κάνει με το ενεργειακό κόστος. Μελετήσαμε το ποσοστό του ενεργειακού κόστους επί του τζίρου ενός ξενοδοχείου. Αυτά τα νούμερα αντιμετωπίζονται με επενδύσεις, όχι με επιδόματα. Το υψηλό ενεργειακό κόστος απαιτεί τέτοιες επενδύσεις που θα οδηγήσουν σε αυτό που ονομάζουμε βιώσιμη ανάπτυξη», επεσήμανε και αναφέρθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό και το ταλέντο, δύο έννοιες που συνιστούν το τέταρτο βασικό στοιχείο πάνω στο οποίο εδράζεται η ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.

«Μακροχρόνια είναι μια ωρολογιακή βόμβα για το προϊόν», είπε, τονίζοντας ότι η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού οδηγεί σε λύσεις που ζημιώνουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν. «Θα πρέπει να δουλέψουμε σε αυτή τη σημαντική συνιστώσα του τουριστικού προϊόντος», επεσήμανε, αναφερόμενος στο πέμπτο συστατικό. «Είναι πολύ σημαντικό το augmented product. Στόχος είναι πώς η ενίσχυσή του».

Από την πλευρά του ο Αρης Ικκος, επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), αναφέρθηκε στα πέντε βασικά προϊόντα (ήλιος-θάλασσα, ναυτικός τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, city break, MICE) που συνθέτουν τον ελληνικό τουρισμό. «Η Ελλάδα έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό brand και βρίσκεται στο top5», είπε, μεταξύ άλλων. Αναφέρθηκε, δε, σε δύο προβλήματα στα οποία καλείται να αντεπεξέλθει ο ελληνικός τουρισμός, στη χωρική συγκέντρωση σε 5 περιφέρειες (Ν. Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Αττική, Μακεδονία) και στη χρονική συγκέντρωση, με το 60% των τουριστών να ταξιδεύουν στην Ελλάδα το γ’ τρίμηνο. «Δεν είναι ελληνικό αυτό το φαινόμενο. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η εξαίρεση να μην έχει εποχικότητα», είπε χαρακτηριστικά ο Αρ. Ικκος.

Σύμφωνα με τον επιστημονικό διευθυντή του ΙΝΣΕΤΕ και τη σχετική έρευνα του Ινστιτούτου «Ανάπτυξη του τουρισμού με σχέδιο - προϊόντα, αγορές, επενδύσεις», υπό προϋποθέσεις, τα έσοδα το 2030 μπορούν να φθάσουν σε 27 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52% σε σχέση με το 2019 που ήταν 18 δισ. ευρώ, οι επισκέψεις στις Περιφέρειες σε 50 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά 27% σε σχέση με το 2019 που ήταν 39 εκατ., και οι διανυκτερεύσεις σε 307 εκατ., εμφανίζοντας αύξηση κατά 32% σε σχέση με το 2019 που ήταν 233 εκατ. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να επιτευχθεί με εφικτούς μέσους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής την περίοδο μεταξύ 2023 και 2030, της τάξης του 6,2% για τα έσοδα, 3,5% για τις επισκέψεις και 4% για τις διανυκτερεύσεις, κάτι που θα συμβάλει τόσο στη χωρική όσο και στη χρονική επέκταση της δυναμικής του ελληνικού τουρισμού.

Στο Business Banking Τουρισμός, το οποίο φέτος μετρά 13 χρόνια, εστίασε ο Ιάκωβος Γιαννακλής, Γενικός Διευθυντής Retail Banking της Eurobank. «Εχουμε προσπαθήσει να προσαρμόσουμε τα πακέτα μας στις ανάγκες των τουριστικών επιχειρήσεων», είπε και αναφέρθηκε στα τραπεζικά προνόμια της Eurobank σε τουριστικές επιχειρήσεις που αναπτύσσονται σε πέντε κατευθύνσεις: χρηματοδοτήσεις, εισπράξεις, καταθέσεις/συναλλαγές/μισθοδοσία και ασφάλειες.

Ο Ιακ. Γιαννακλής αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία της Eurobank με επιχειρήσεις που προσφέρουν μία σειρά παροχών και εκπτώσεων στους επιχειρηματίες του τουρισμού και τόνισε ότι το 2022 περισσότερες από 52.000 εταιρείες μπήκαν στο πρόγραμμα Business Βanking Τουρισμός. «Ο τουρισμός είναι στο επίκεντρο της στρατηγικής μας», κατέληξε.

«Η στήριξη του τουρισμού είναι στρατηγική επιλογή της Eurobank. φέτος μιλάμε για διατηρησιμότητα, όχι για ανάκαμψη», επεσήμανε από την πλευρά του ο Δημήτρης Οικονόμου, επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Retail Business Banking της Eurobank.