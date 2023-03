BBG: Οικονομία investment grade από το 2021 η Ελλάδα!

Η ελληνική οικονομική ανάκαμψη επιβεβαιώνεται από το χαμηλό της κόστος δανεισμού, που είναι κάτω του μέσου κόστους για χώρες που βρίσκονται σε investment grade οπουδήποτε στον κόσμο, αναφέρει άρθρο στο Bloomberg.

Οπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Ελλάδα είναι το οικονομικό αντίβαρο στις περιπτώσεις της κατάρρευσης των Silicon Valley Bank, Signature Bank και του πανικού για τις Credit Suisse και First Republic.

Η χώρα, κόντρα στις πιστοληπτικές αξιολογήσεις, αποτελεί οικονομία investment grade από τον Δεκέμβριο του 2021, με βάση τις ευνοϊκές τάσεις στον πληθωρισμό, το κατά κεφαλή ΑΕΠ, την άνοδο του ΑΕΠ, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και την πολιτική σταθερότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg.

Στην αγορά ομολόγων, η Ελλάδα διαπραγματεύεται τουλάχιστον τρεις βαθμίδες πάνω από τα ομόλογα που θεωρούνται υψηλού χρέους και υψηλών αποδόσεων και σύντομα αναμένεται να επανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα που είχε το 2008.

Από τότε που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξελέγη στο Μέγαρο Μαξίμου το 2019, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 7%, ξεπερνώντας τις μεγάλες οικονομίες όπως η Γερμανία (1%), η Γαλλία (1%), η Ιταλία (2%), η Ισπανία (-2). %), το Ηνωμένο Βασίλειο (1%) και οι ΗΠΑ (4%), σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ως ποσοστό των συνολικών δανείων για τις ελληνικές τράπεζες, το μέτρο της υγείας του τραπεζικού τομέα, μειώθηκε στο 6,8% από 47% το 2017 και στο χαμηλότερο από το 2011.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε κατά τουλάχιστον 32 ποσοστιαίες μονάδες, ένα μέγεθος βελτίωσης αξεπέραστο από τον τραπεζικό κλάδο σε ολόκληρο τον κόσμο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg.

Η ανάκαμψη καταγράφεται από το Bloomberg Country Risk Political Score για την Ελλάδα, το οποίο μετρά την ικανότητα ή/και τη δέσμευση μιας χώρας να εξυπηρετήσει το χρέος της ή/και να προκαλέσει αναταράξεις στην αγορά συναλλάγματος. Η Ελλάδα, με βαθμολογία πολιτικού κινδύνου 49, καταγράφει βελτίωση 25% τα τρία χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Μητσοτάκη, ξεπερνώντας τη Γερμανία (82, -2%), τη Γαλλία (86, 0%), την Ισπανία (67, -1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (91, -1%), τις ΗΠΑ (87, -2%) και την Ιταλία (44, -8%), σύμφωνα με το Bloomberg.

Η οικονομική ανάκαμψη της χώρας αποτυπώνεται στο χαμηλό κόστος δανεισμού της, το οποίο μειώθηκε στο 3,9% από 15% το 2015 και 63% το 2012. Η Ελλάδα σήμερα μπορεί να λάβει δάνεια με κόστος 10 μονάδες βάσης χαμηλότερο κατά μέσο όρο από τους δανειολήπτες επενδυτικής βαθμίδας. Το χρέος της διαπραγματεύτηκε για τελευταία φορά τόσο ευνοϊκά το 2005, όταν βαθμολογήθηκε με «A», την έκτη υψηλότερη βαθμολογία επενδυτικής βαθμίδας και πέντε επίπεδα πάνω από αυτό που θεωρείται χρέος υψηλού κινδύνου και υψηλής απόδοσης.

Λόγω του συνδυασμού μείωσης αποδόσεων και ενδυνάμωσης της οικονομίας, τα ελληνικά ομόλογα εμφανίζουν τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως, με συνολική απόδοση πενταετίας (έσοδο συν ανατίμηση) 18%, όταν παρόμοιο χρέος αναφοράς για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γερμανία και τη Γαλλία καταγράφει απώλειες 11%, τα βρετανικά ομόλογα υποτιμήθηκαν 13% και τα παγκόσμια ομόλογα έχασαν 11%. Όποιος αγόρασε ελληνικό χρέος το 2013 έχει απόδοση 214%, αδιανόητη για μια ανεπτυγμένη οικονομία. Οι μετοχές των 60 ελληνικών εταιρειών που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποδεικνύονται παγκοσμίως νικητές φέτος, με απόδοση 12%, επισημαίνει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα.

Το δημοσίευμα του Bloomberg σχολίασε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η άνοδος του ελληνικού ΑΕΠ ξεπερνά μεγάλες οικονομίες από το 2019 ενώ η μείωση των NPLs είναι αξεπέραστη από τις τράπεζες σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με το Bloomberg. Καλά νέα και περισσότερα καλά νέα έρχονται σύντομα», σημείωσε.

Greece’s GDP expansion "outpacing major economies" since 2019 and an NPL’s reduction rate "unsurpassed by the banking industry anywhere, according to data compiled by Bloomberg".



Good news and more good news to come soon. https://t.co/BnqHrTJ6oY