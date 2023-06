Venture Fair: Τα ανθρώπινο δυναμικό πραγματική δύναμη της Ελλάδας

Για έβδομη χρονιά πραγματοποιήθηκε σήμερα η γιορτή της ελληνικής νεοφυούς επιχειρηματικότητας, ο διαγωνισμός καινοτομίας Venture Fair, μια πρωτοβουλία του The Hellenic Initiative (THI) για την ενίσχυση ελληνικών καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων (startups).

Σημειώνεται ότι από την ίδρυσή του, το 2015, το Venture Fair έχει προσφέρει σε 72 συνολικά startups ευκαιρίες δικτύωσης με σημαντικούς φορείς του ελληνικού και διεθνούς οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, εξατομικευμένη υποστήριξη και πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και χρηματικά έπαθλα.

Οι εταιρείες που έχουν συμμετάσχει σε διοργανώσεις του Venture Fair έχουν συγκεντρώσει περισσότερα από $500 εκατομμύρια σε επενδύσεις, ενώ μέσα από τον διαγωνισμό έχουν δημιουργηθεί 1.500 νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε συζήτηση με θέμα Why Greece? Why Now? Με τους ομιλητές να εστιάζουν στη δυναμική του ελληνικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος και στην Ελλάδα ως πόλο έλξης επενδύσεων και κέντρο καινοτομίας.

Ο Νίκος Σταθόπουλος, Πρόεδρος του THI Venture Fair, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΗΙ και Πρόεδρος της BC Partners στην Ευρώπη, δήλωσε ότι «η πραγματική δύναμη της Ελλάδας είναι το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της, το επιχειρηματικό πνεύμα και η σθεναρότητα που τη διακρίνουν».

Επεσήμανε ότι «το Venture Fair του The Hellenic Initiative αποδεικνύει την έμπρακτη δέσμευση της Διασποράς για την ενίσχυση της καινοτομίας, την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για την Ελλάδα. Οι φετινές ομάδες προστίθενται στις 72 συνολικά ομάδες που συμμετείχαν στις προηγούμενες διοργανώσεις του Venture Fair, συγκεντρώνοντας επενδύσεις από Έλληνες και ξένους επενδυτές που άγγιξαν τα $500 εκατομμύρια, ενώ δημιούργησαν περισσότερες από 1.500 θέσεις εργασίας στη χώρα».

Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζ. Τσούνης επεσήμανε ότι η διεθνής κοινότητα της Διασποράς βρίσκεται στην Αθήνα για να συζητήσει για την αναγέννηση της Ελλάδας και πρωτοβουλίες που θα εκσυγχρονίσουν και θα ενισχύσουν την οικονομία της χώρας».

«Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει την ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία στην Ευρώπη. Και προβλέπω ότι αυτή η δυναμική πορεία θα συνεχίσει. Οι επενδυτές βλέπουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα να έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, η ανεργία να μειώνεται δραματικά, το προφίλ του δημόσιου χρέους να είναι πολύ ευνοϊκό και η Ελλάδα να αναδεικνύεται σε μια πολύ δυναμική οικονομία».

Σημειώνεται ότι το Venture Fair έχει υποστηρίξει και αναδείξει μερικές από τις πιο επιτυχημένες νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων οι Blueground, Spotawheel, Natech, Think Silicon, και Accusonus.

Ο φετινός διαγωνισμός

Με την καθοδήγηση έμπειρων μεντόρων του THI, δέκα πολλά υποσχόμενες ελληνικές startups, από διαφορετικούς τομείς, παρουσίασαν τις ιδέες τους σε μια επιτροπή κριτών αποτελούμενη από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του THI, σημαντικούς χορηγούς και υποστηρικτές του έργου του THI. Advantis Medical Imaging, Clio Muse Tours, Dataviva, EVO Human Performance, Finclude, Finloup, Hosthub, Vimachem, Vimodji και Wecook ήταν οι 10 εταιρείες που συμμετείχαν στον φετινό διαγωνισμό. Ακολούθησε ένα σύντομο Q&A με τις πέντε φιναλίστ εταιρείες.

Νικήτρια αναδείχθηκε η εταιρεία Clio Muse Tours, η οποία και έλαβε το χρηματικό έπαθλο των $25.000 από το The Hellenic Initiative.

Εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του προς τις εταιρείες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, ο George P. Stamas, συνιδρυτής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του THI, δήλωσε: «Το πρώτο Venture Fair πραγματοποιήθηκε το 2015. Έκτοτε, κάθε χρόνο, επιλέγουμε τους καλύτερους από τον χώρο της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και τους προσφέρουμε ένα φόρουμ για να παρουσιάσουν τις εταιρείες τους και να λάβουν χρηματοδότηση από μια ευρεία βάση επενδυτών που αναγνωρίζουν τη δυναμική των επιχειρηματιών στην Ελλάδα. Συγχαρητήρια στους φετινούς συμμετέχοντες και τους ευχόμαστε τα καλύτερα».