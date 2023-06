Ενωση Τραπεζών: Η ευκαιρία του ESG για επιχειρήσεις και οικονομία

Tο ενημερωτικό διατραπεζικό φυλλάδιο με τίτλο ''Η ευκαιρία του ESG για τις επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία'', αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Οπως αναφέρεται: «Το τραπεζικό σύστημα είναι έτοιμο να ενισχύσει τη γνώση και να παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης όλων των επιχειρήσεων/πελατών του, ανεξάρτητα από το επίπεδο ωριμότητάς τους σήμερα.

Αποτελεί διαχρονική δέσμευση των τραπεζών η πολυεπίπεδη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων με χρηματοδοτικές λύσεις, καινοτόμες υπηρεσίες, πρωτοβουλίες και δράσεις που στόχο έχουν τη μακροχρόνια εξέλιξη, την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων και επομένως τη βιωσιμότητά τους.

Στο πλαίσιο αυτό οι τράπεζες συνεργάζονται ήδη με σκοπό τη διαμόρφωση ESG πλαισίου κατευθύνσεων μέσω της δημιουργίας κοινού ερωτηματολογίου το οποίο θα είναι διαθέσιμο στις επιχειρήσεις/πελάτες τους προς συμπλήρωση.

Μέσω της καταγραφής και συλλογής των σχετικών πληροφοριών, θα επιτευχθεί η έγκαιρη αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των επιδόσεων της επιχειρηματικής κοινότητας στη βιωσιμότητα, αναδεικνύοντας αφενός καλές πρακτικές και αφετέρου προετοιμάζοντας τις επιχειρήσεις για τις επερχόμενες αλλαγές υποστηρίζοντας τη μετάβασή τους σε μια κλιματικά ουδέτερη και κοινωνικά δίκαιη οικονομία».

Επίσης, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο συνδιοργανώνουν Συνέδριο ESG με θέμα «Fit4FutureFinance: Enabling the sustainable transition to the next generation economy», την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023, στο Μέγαρο Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάγκη σύνδεσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με την επιχειρηματική κοινότητα, για την ανάδειξη προκλήσεων και ευκαιριών που συνοδεύουν τη διεθνή τάση για βιώσιμη χρηματοδότηση, καθώς και η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στην κεντρική στρατηγική και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.