Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δ. Παπαστεργίου δίνει το παρών στο CX & Loyalty Συνέδριο της KPMG

Το CX & Loyalty Συνέδριο της KPMG στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Οκτωβρίου στο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή με κεντρικό μήνυμα “Intelligent CX Loading”, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το συνέδριο θα φέρει σε επαφή top στελέχη και thought leaders από κορυφαίους οργανισμούς για να συζητήσουν και να αναδείξουν τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία του Customer Experience (CX), παρουσιάζοντας τις παγκόσμιες τάσεις, καινοτομίες και νέες ιδέες, καθώς και τις στρατηγικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Το συνέδριο θα ξεκινήσει με τον χαιρετισμό του Δημήτρη Παπαστεργίου, Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο οποίος θα αναφέρει τρόπους βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πολιτών μέσα από νέα έργα ψηφιοποίησης. Χαιρετισμό θα απευθύνει επίσης ο Frank Thibaut, Διευθυντής Διοδίων, Εμπορικής Διαχείρισης και Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, Αττικής Οδού & Πρόεδρος, ΕΙΕΠ.

Θα ακολουθήσουν οι παρουσιάσεις τριών κορυφαίων keynote speakers. Ο James Wallman, CEO του World Experience Organization που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θα μοιραστεί ριζοσπαστική άποψη: οι επαγγελματίες του CX πολύ συχνά επικεντρώνονται στο σχεδιασμό υπηρεσιών, όχι στη δημιουργία εμπειριών. Στην ανατρεπτική και διαδραστική ομιλία του με θέμα “How Experience Engineering Can Close The CX Gap”, θα επισημάνει τις διαφορές μεταξύ του service design και του experience engineering και θα μοιραστεί επιτυχημένα case studies.

O experimental CX thought leader και οραματιστής Adrian Swinscoe θα μυήσει τους συμμετέχοντες στο πώς μπορούν οι μάρκες να συνδυάσουν εμπειρία, ψυχολογία και τεχνολογία προκειμένου να προσφέρουν μια ξεχωριστή εξατομικευμένη εμπειρία που πραγματικά οδηγεί στην αφοσίωση των πελατών τους και η παγκοσμίου φήμης βραβευμένη ομιλήτρια Anna Noakes Schulze, εξειδικευμένη στα θέματα customer-centricity, CX for platforms και ecosystems, metaverse, Web3, NFTs, loyalty και brand experience θα απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα “How NFTs Make Traditional Loyalty Programs Obsolete”.

O Οδυσσέας Τρικαλιώτης, Chief Research Officer για Customer & Employee Experience στην Ipsos με εξειδίκευση στο Customer Experience Design & Measurement, μέσα από την παρουσίαση πολλών case studies, θα επισημάνει αστοχίες που μπορούν να συμβούν δημιουργώντας ένα CX-centric οργανισμό και θα μοιραστεί προτάσεις για το πώς να διατηρήσετε την επιτυχημένη πορεία σας στο CX maturity journey, ενώ ο Ανδρέας Τσαγκάρης, CTO, Performance θα παρουσιάσει με θέμα “How to get CX insights from oceans of data”.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα του συνεδρίου έχουν τα 4 panel discussions που θα πραγματοποιηθούν. O Πάνος Κούβαλης, COO and Member of the Board, Interamerican και ο Νίκος Χαλκιόπουλος, Chief Insurance Officer, Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη θα συζητήσουν για την εμπειρία του πελάτη στον ασφαλιστικό κλάδο, το ρόλο της τεχνολογίας και πολλά άλλα. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Βασιλική Σκέλλα, Director, Actuarial & Insurance services, KPMG στην Ελλάδα.

3 κορυφαία στελέχη από τον φαρμακευτικό χώρο – ο Ηρακλής Κριτσέλης, Network Operations Director, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, ο Μάνος Μαυράκος, PhD, Brand Team Leader Hematology/Oncology, AbbVie Pharmaceuticals και ο Γιώργος Παπαδόπουλος, Head of Marketing, Roche Diagnostics Hellas θα συζητήσουν για την εμπειρία των ασθενών και πώς αυτή μπορεί να βελτιωθεί. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Ρεβέκκα Παπαηλιού, Director, Consulting, KPMG στην Ελλάδα.

Ακόμα ένα ενδιαφέρον panel discussion θα πραγματοποιήσουν ο Γιώργος Χρυσίνης, Omni-channel Manager, Toyota Hellas, η Σταυρούλα Κακκαβά, Regional Head of E-commerce, Intersport και η Μαντλέν Μπαλατλιάν, General Manager, e-satisfaction.com με θέμα “Revolutionizing Business through CX: The Road Ahead from Industry Leaders”. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Δαμιανός Χαραλαμπίδης, Freelancer Advisor & Board Member.

Ο Γιώργος Γεωργαλάς, Talent Acquisition & Development Manager, Nestle Hellas, ο Γιάννης Ιατρίδης, Marketing & CX Director, Edenred και ο Γιώργος Φίλτσος, HR Strategy Manager, Kaizen Gaming – θα μοιραστούν με το κοινό του συνεδρίου τη γνώση, τις εμπειρίες, τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις που συναντούν στο ταξίδι ενίσχυσης του Employee Experience των οργανισμών τους. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Γεωργία Καλεμίδου, Director, Consulting, KPMG στην Ελλάδα.

Σειρά θα έχουν 2 εξαιρετικά fireside chats. Ο Αντώνης Μαρκόπουλος, PhD, CEO & Co-founder, Prosperty, κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τον Κέννυ Ευαγγέλου, Partner, Deal Advisory, KPMG στην Ελλάδα θα απαντήσει σε κρίσιμες ερωτήσεις που αφορούν στην εμπειρία του πελάτη στο real estate, ενώ η Clairy Moraitou, Group Head of Customer, Brand and Market Insights, Zurich Insurance Company Ltd θα συζητήσει με τον Τάσο Πάντο, Director, Consulting, KPMG στην Ελλάδα όλες τις στρατηγικές εξελίξεις και νέες τάσεις σχετικά με το customer experience και το loyalty στον διεθνές τραπεζικό χώρο.

Η Ελένη Μεζίτη, Head of Subscription Services & Omni CX, Public Group μέσα από την παρουσίασή της με τίτλο “The Public Experience - A forward looking omnichannel CX strategy” θα δείξει πώς το Public αξιοποιεί τις omnichannel δυνατότητες του οργανισμού, αναβαθμίζει το ταξίδι των πελατών στο ηλεκτρονικό εμπόριο, βελτιώνει συνεχώς την εμπειρία τους και προσφέρει ολοκληρωμένες και καινοτόμες υπηρεσίες, ενώ η Άντα Γιαννεσκή, Communication Director, IKEA θα μοιραστεί πώς η ΙΚΕΑ αντιμετωπίζει τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και επιθυμίες των πελατών σε ένα περιβάλλον που εξελίσσεται γρήγορα.

Τέλος, ο πολυβραβευμένος James Dodkins, Customer Experience Rockstar, CX Evangelist @PEGA, θα κλείσει το συνέδριο απαντώντας την ερώτηση “Why do we need to re-think, re-define and re-frame Customer Experience in 2023 and beyond?”.

Εκπλήξεις θα χαρίσουν στους συμμετέχοντες μια ξεχωριστή συνεδριακή ημέρα! Ενδεικτικά η Georgia Παπαγιαννoπούλου, Brand Ambassador, Three Cents θα δείξει στους συμμετέχοντες πώς να δημιουργήσουν ένα ξεχωριστό cocktail το “Bubble Break”.

Χορηγοί του συνεδρίου είναι οι εταιρείες Edenred, e-Satisfaction και Performance, Υποστηρικτής η Genesis Pharma και Cocktail Sponsor η Three Cents.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στο www.kpmgevents.gr ή να επικοινωνήσετε με την Μαριλένα Παππά, Events Coordinator της KPMG, τηλ. 6932365776.