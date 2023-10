Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ): Επαφές με διεθνείς φορείς στη σύνοδο του ΔΝΤ

Η Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστίνα Παπακωνσταντίνου συμμετείχε στις εργασίες της ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, που διεξήχθησαν την εβδομάδα από 9 έως 15 Οκτωβρίου 2023 στο Μαρακές του Μαρόκου.

Η κυρία Παπακωνσταντίνου, την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Οκτωβρίου παρακολούθησε τις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας (Annual Meetings Plenary) και της Διεθνούς Νομισματικής και Οικονομικής Επιτροπής (International Monetary and Financial Committee - IMFC) και συμμετείχε στο ετήσιο International Banking Seminar του Group of 30, αναφέρει ανακοίνωση.

Στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου η κυρία Παπακωνσταντίνου συναντήθηκε με εκπρόσωπους κεντρικών τραπεζών και διεθνών φορέων που συμμετείχαν στη Σύνοδο και συνομίλησε μαζί τους για τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.