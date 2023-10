Μπινιάρης (Binswanger): Από 4% έως 10% οι αποδόσεις των επενδυτικών ακινήτων

Τις πολύ καλές αποδόσεις που αποφέρουν οι επενδύσεις σε ακίνητα στην Ελλάδα παρουσίασε αναλυτικά ο Δημήτρης Μπινιάρης, Ιδρυτής της Binswanger Biniaris και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσιτών Ελλάδας στη διάρκεια της συζήτησης με τίτλο “Greece on the rise - A deep dive into prime investment avenues”, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 24ου συνεδρίου της Prodexpo, το οποίο πραγματοποιείται στις 25 και 26 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Όπως επεσήμανε ο Δ. Μπινιάρης, «η Ελλάδα είναι τεράστια ευκαιρία για τους ξένους επενδυτές, ένα διεθνές hub όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά και για τα logistics», μία δυνατή αγορά, όπου την περίοδο της κρίσης αναπτύχθηκε ιδιαίτερα ο τομέας των παλιών αυτοτελών ακινήτων στα κέντρα πόλεων, ακινήτων που ανακαινίζονται και διατίθενται για βραχυχρόνιες μισθώσεις, διαμερίσματα, μπουτίκ ξενοδοχεία, φοιτητικές κατοικίες κλπ.

Επίσης, ο κ. Μπινιάρης τόνισε ότι η Ελλάδα προσφέρει ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον, χαμηλή εγκληματικότητα, ισχυρές τράπεζες αλλά και τις υψηλότερες αποδόσεις από όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Σήμερα, οι αποδόσεις των επενδυτικών ακινήτων (κτίρια γραφείων, καταστήματα, αποθηκευτικοί χώροι, βιομηχανικοί χώροι και τα αυτόνομα ακίνητα στο κέντρο των πόλεων) φτάνουν σε 4-8% για τα καταστήματα, 8-10% για τα βιομηχανικά ακίνητα, 5-7% για τα ανακαινισμένα ακίνητα πόλης, 6-7,5% για τα γραφεία και 7-8% για τους αποθηκευτικούς χώρους.

Όπως εξήγησε ο Δ. Μπινιάρης οι αποδόσεις είναι ακόμα πιο υψηλές όταν υπάρχει εξαρχής συνεργασία developer - επενδυτή. Σε αυτή την περίπτωση οι αποδόσεις μπορεί να είναι έως και 50% υψηλότερες, όπως απέδειξε παρουσιάζοντας το παράδειγμα ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στην πλατεία Ομονοίας.

Ένα τέτοιο παλιό αυτοτελές ακίνητο έχει σήμερα κόστος αγοράς 1.500 ευρώ/ τετραγωνικό και κόστος ανακαίνισης που δεν ξεπερνά τα 2.000 ευρώ/ τετραγωνικό. Η τιμή πώλησης μπορεί να φτάσει στα 6.000/ τ.μ. αποφέροντας στον επενδυτή μία απόδοση ύψους περίπου 5%. Εάν όμως ένα τέτοιο έργο πραγματοποιηθεί με συνέργεια developer - επενδυτή, η απόδοση μπορεί να φτάσει έως και 50% υψηλότερα, αγγίζοντας το 7,5%. Τέτοιες συνέργειες έχουν ανάλογη αποτελεσματικότητα και σε άλλου τύπου ακίνητα, όπως είπε.

Όπως διευκρίνισε ο Δ. Μπινιάρης, το εύρος των αποδόσεων στα επενδυτικά ακίνητα εξαρτάται από την τοποθεσία, την αρχιτεκτονική, το εγγυημένο μισθωτήριο, την αξιοπιστία του μισθωτή και το αν το ακίνητο είναι πράσινο ή όχι.