Πόσα ελληνικά ξενοδοχεία έβαλαν «καπέλο» ξένης αλυσίδας

Το θετικό για τον ελληνικό τουρισμό momentum και την υψηλή ανθεκτικότητα που επέδειξε κατά τη διάρκεια της πανδημίας σπεύδουν να αξιοποιήσουν όλο και περισσότερες διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες, με τον αριθμό των ξενοδοχείων που φέρουν πλέον κάποιο brand να έχει αυξηθεί σε ποσοστό 80% τα τελευταία 5 χρόνια.

Σήμερα, 160 ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα, με δυναμικότητα 26.540 δωμάτια, βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα μιας από τις 35 διεθνείς αλυσίδες που έχουν παρουσία στη χώρα μας και προσφέρουν συνολικά 68 σήματα, αριθμός σχεδόν διπλάσιος σε σχέση με το 2018.

Πέντε χρόνια πριν, 89 ξενοδοχεία, δυναμικότητας 14.869 δωματίων, έφεραν κάποιο διεθνές brand, με την ποσοστιαία άνοδο σε ό,τι αφορά τα δωμάτια να διαμορφώνεται σήμερα στο 78% σε σύγκριση με το 2018, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία που συνέλεξε η εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων GBR Consulting.

Και μπορεί ο αριθμός των ξενοδοχείων που φέρουν κάποιο brand να είναι μικρός σε σχέση με τα 10.087 ξενοδοχεία που υπάρχουν ανά την Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), ωστόσο, αξιοσημείωτος είναι ο ρυθμός αύξησής τους, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι οι branded μονάδες είναι των δύο υψηλότερων κατηγοριών που συνολικά αριθμούν τις 2.551. Δηλαδή, περίπου το 6% των ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων φέρει το σήμα κάποιας διεθνούς αλυσίδας.

Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά την υψηλότερη κατηγορία, εκείνη των 5 αστέρων, το 14% των ξενοδοχείων και το 18% των δωματίων αποτελούν σήμερα μέρος μιας διεθνούς αλυσίδας, ενώ στην κατηγορία των 4 αστέρων τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 2% και 6%. Στην κατηγορία των 3 αστέρων οι διεθνείς αλυσίδες δεν έχουν επί του παρόντος παρουσία.

Η πλειονότητα των ξενοδοχείων που φέρουν κάποιο διεθνές brand βρίσκεται σε καθιερωμένους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, όπως το κέντρο της Αθήνας και η Αττική γενικότερα, η Κέρκυρα, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος και η Χαλκιδική.

Η Marriott International, με μερίδιο 20% ως προς τον αριθμό των δωματίων, είναι η αλυσίδα που έχει εντάξει στο χαρτοφυλάκιό της τα περισσότερα ξενοδοχεία επί ελληνικού εδάφους, παρά το γεγονός ότι το 2014 ο συγκεκριμένος όμιλος, μετά τη λήξη της συνεργασίας το 2023 για το Athens Ledra, δεν είχε καμία παρουσία στην ελληνική αγορά. Από το 2015 η Marriott άρχισε να «χτίζει» την παρουσία της στην Ελλάδα, με την εξαγορά της Starwood Hotels & Resorts τον Σεπτέμβριο του 2016 να συμβάλλει στην ενίσχυση του αποτυπώματός της, εντάσσοντας παράλληλα κορυφαία brands στο χαρτοφυλάκιό της.

Ο όμιλος Sani/Ikos, η πρώτη διεθνής luxury αλυσίδα με ελληνικό DNA, κατατάσσεται δεύτερος με μερίδιο 10%. Σήμερα, ο όμιλος, εκτός από την Ελλάδα, έχει παρουσία στην Ισπανία και στα σκαριά βρίσκονται επενδύσεις που θα σηματοδοτήσουν την είσοδο του brand Ikos και στην Πορτογαλία.

Ακολουθεί στην τρίτη θέση η Wyndham Hotels & Resorts με μερίδιο 9% και έπεται η Labranda Hotels & Resorts με 5%.

Μερίδιο 5% έχουν επίσης το Louis Group, η γαλλική Accor, η Brown Hotels, η Hyatt International και η Domes Resorts, η οποία επίσης έχει τις ρίζες της στην Ελλάδα. Η διεθνής αλυσίδα σήμερα διαχειρίζεται πολυτελή resorts και στην Πορτογαλία. Από την Ελλάδα ξεκίνησε και το λανσάρισμα των Ella Resorts της HIG Capital, η οποία έχει μερίδιο 4%, με την Inventio να είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης του fund επί ελληνικού εδάφους. Το υπόλοιπο 27% κατανέμεται ανάμεσα σε 24 ακόμη διεθνείς αλυσίδες.

Πέρα, όμως, από τις διεθνείς αλυσίδες που έχουν ήδη παρουσία στην Ελλάδα, αρκετές είναι και εκείνες που έχουν δρομολογήσει την άφιξή τους στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά μέσα στους επόμενους μήνες.

Σύντομα αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του το One & Only Aesthesis στην αθηναϊκή Ριβιέρα, σηματοδοτώντας την είσοδο του luxury brand του ομίλου Kerzner International στην Ελλάδα. Θα ακολουθήσει ένα ακόμη One & Only, αυτή τη φορά στην Τζια, ενώ έχει ανακοινωθεί και η άφιξη στην Ελλάδα και άλλων διεθνώς brands, όπως τα Banyan Tree, Six Senses, Rosewood και Conrad.

Ισχυρή παρουσία στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά έχουν και διεθνείς αλυσίδες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο ή συνδέονται επιχειρηματικά με tour operators. Μεγάλοι ταξιδιωτικοί πράκτορες, όπως η Tui, έχουν παρουσία και στον ξενοδοχειακό κλάδο με διεθνούς εμβέλειας brands. Η Tui διαθέτει στο portfolio της ξενοδοχεία με τα σήματα Club Lookea, Club Marmara, Club Magic Life, ενώ παράλληλα, έχει και μονάδες που ανήκουν στον όμιλο της Atlantica Hotels, δεδομένου ότι ο tour operator κατέχει το 50% της Ατλάντικα Ελλάς Α.Ε. Αντίστοιχα, η Der Touristik έχει παρουσία στον εγχώριο ξενοδοχειακό κλάδο με brands όπως τα Sentido και Club Calimera.

Επί του παρόντος, 90 ξενοδοχεία, δυναμικότητας 20.360 δωματίων, φέρουν το brand διεθνούς αλυσίδας που συνδέεται με κάποιον tour operator που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.