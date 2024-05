Εκδήλωση για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Ταϊλάνδη

Εκδήλωση με θέμα «Discover Thailand» πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), τον ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), με την υποστήριξη της Eurobank, την Τρίτη 14 Μαΐου 2024, στα γραφεία του ΣΕΒ. Η εκδήλωση στόχευε στην ενδυνάμωση των οικονομικών σχέσεων με την Ταϊλάνδη καθώς και στην ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων για τις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες στην εν λόγω αγορά. Όπως τονίστηκε, η Ταϊλάνδη είναι μια αναπτυσσόμενη χώρα, η οποία τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρουσιάσει αξιοσημείωτη πρόοδο όσον αφορά στην κοινωνικοοικονομική της ανάπτυξη και αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στη Ν.Α. Ασία, βασιζόμενη, κυρίως, στον τουρισμό, στη μεταποίηση και στην παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση στο χαιρετισμό της, η κα Βίκυ Μακρυγιάννη, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων και Περιφερειακής Ανάπτυξης στον ΣΕΒ, δήλωσε ότι:

«Η Ταϊλάνδη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στη Νοτιοανατολική Ασία -μετά την Ινδονησία- και παίζει ρόλο επιχειρηματικού κόμβου για τις αναπτυσσόμενες γειτονικές χώρες. Είναι μια εξωστρεφής οικονομία, με το διεθνές εμπόριο να αντιπροσωπεύει περίπου το 134% του ΑΕΠ της. Όσον αφορά το διμερές μας εμπόριο, παρόλο που η συνολική αξία είναι σχετικά χαμηλή, υπάρχει σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως: στα τρόφιμα (λόγω των αυξανόμενων εισοδημάτων των καταναλωτών και της δυναμικής τουριστικής βιομηχανίας), στην ενέργεια (λόγω του εθνικού ενεργειακού σχεδίου που ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης), στην τεχνολογία και στις τηλεπικοινωνίες (λόγω της φιλοδοξίας της να μετατραπεί σε κόμβο ψηφιακών υποδομών για την περιοχή ASEAN), καθώς και στις κατασκευές, στα δομικά υλικά, στα φάρμακα, στα καλλυντικά και στην υγειονομική περίθαλψη. Η ενίσχυση των εμπορικών, διμερών μας σχέσεων είναι εφικτή και μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος και των δύο χωρών».

Στη συνέχεια, χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Φάνης Ματσόπουλος, Μέλος ΔΣ του ΕΒΕΑ, ο οποίος ανέφερε ότι:

«Η Ταϊλάνδη είναι μια χώρα που, εκτός από τον τουρισμό, η παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας έχει συμβάλει στην τόνωση της ανάπτυξής της, στην αύξηση του ΑΕΠ και κατά συνέπεια στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Επίσης, σαν χώρα έχει αναδειχτεί σε οικονομικό πρότυπο καθώς πέτυχε να βγουν από τη φτώχεια μεγάλες μάζες του πληθυσμού, με ένα περιβάλλον φιλικό προς τις επενδύσεις, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων. Η ελληνική οικονομία έχει κάνει στροφή από το 2019, πέτυχε ανάπτυξη, αλλά και η ελληνική κυβέρνηση έχει επικεντρωθεί στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Και εδώ είναι το βασικό σημείο που μπορούν να εστιάσουν οι δύο επιχειρηματικές μας κοινότητες και να επιτύχουν, πάντα μέσω του ιδιωτικού τομέα, αμοιβαία επωφελείς εμπορικές σχέσεις, καθώς τα 200 εκατ. δολάρια ΗΠΑ στα οποία βρίσκεται το διμερές εμπόριο δεν αντικατοπτρίζουν τις δυνατότητες και τη δυναμική και των δύο οικονομιών. Επίσης, η γεωγραφική θέση της Ταϊλάνδης, η οποία βρίσκεται στην καρδιά της Ν.Α. Ασίας, ενεργεί ως σημαντικός γεωπολιτικός παράγοντας σε αυτήν την κρίσιμη για την παγκόσμια οικονομία, περιοχή».

O Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, επεσήμανε ότι η Ταϊλάνδη αποτελεί παράδειγμα προσαρμοστικότητας και εφευρετικότητας και ότι οι δύο χώρες διακρίνονται για την καινοτομία και την οικονομική τους ανάπτυξη. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι:

«Η Ταϊλάνδη και η Ελλάδα μπορούν να αναπτύξουν περαιτέρω τη διμερή στρατηγική, εταιρική τους σχέση, εστιάζοντας σε μια σειρά πρωτοβουλιών και κλάδων όπως η ανταλλαγή τεχνολογίας και καινοτομίας, η επέκταση των διμερών εμπορικών ροών , η συνεργασία σε θέματα διαστημικής βιομηχανίας, ο τουρισμός, η μεταποίηση, η εφοδιαστική αλυσίδα και η βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Οι δυνατότητες είναι πολλές και προσφέρονται για ενδυνάμωση των εμπορικών μας σχέσεων, αλλά και για εκκίνηση νέων συνεργασιών που θα οδηγήσουν τις δύο χώρες σε επιχειρηματική αριστεία, καινοτομία και ευημερία».

Στο χαιρετισμό του, ο κ. Παναγιώτης Χασάπης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ, τόνισε την σημασία που έχει η Ταϊλάνδη ως εξαγωγικός προορισμός για τον ΣΕΒΕ, υπενθυμίζοντας τις πολλαπλές επιχειρηματικές αποστολές, που διοργανώθηκαν από το 2005 μέχρι και την πιο πρόσφατη το 2019. Στην συνέχεια μίλησε για τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών. Συγκεκριμένα ανέφερε πως το συνολικό εμπόριο αγαθών των δύο χωρών βρίσκεται σε ένα πολύ πρώιμο επίπεδο, με τη συνολική αξία των εμπορευματικών συναλλαγών αγαθών για το 2023 να ανέρχεται στα 207 εκατ. ευρώ. Τόνισε ιδιαίτερα, την πολύ χαμηλή αξία των εισαγωγών ελληνικών αγαθών από την Ταϊλάνδη, όπου το 2023 έφθασε τα 65 εκατ. ευρώ, σε σχέση με την συνολική αξία των εισαγωγών της, από όλες τις χώρες, όπου για το 2023 διαμορφώθηκε στα 270 δισ. ευρώ. Υπογράμμισε την ανάγκη για αντιστροφή του φαινομένου, και την εκμετάλλευση των μεγάλων περιθωρίων ανάπτυξης. Κλείνοντας πρόσθεσε ότι για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται η αποτελεσματική συνεργασία και η επιδίωξη στρατηγικών για την από κοινού ανάπτυξη και την επέκταση της ποικιλίας των εξαγόμενων προϊόντων.

Στη συνέχεια, το λόγο είχε ο κ. Sathana KASHEMSANTA NA AYUDHYA, Πρέσβης της Ταϊλάνδης στην Ελλάδα. Ακολούθησε ειδική ενότητα με έμφαση στις διμερείς εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Ταϊλάνδης και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η αγορά της Ταϊλάνδης, στην οποία συμμετείχαν η κα Μαρία Βασιλάκη της Β5 Διεύθυνσης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Visit LIMLURCHA, Vice-Chairman, Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand, η κα Anongnart MAHASAWAT, Director, Thai Trade Center in Milan, η κα Sanlaya AKSHARAMAT, Director, Board of Investment of Thailand, Frankfurt Office και η κα Ελένη Αλμπαντή από την Εurobank. Η τελευταία ενότητα της εκδήλωσης αφορούσε στο επιχειρείν στην αγορά της Ταϊλάνδης, στην οποία τις γνώσεις της, καθώς και χρήσιμες συμβουλές, παρείχε η κα Βίκυ Καραντζαβέλου, Co-Founder of TravelDailyNews Asia-Pacific και Μέλος του Ελληνο-Ταϊλανδέζικου Εμπορικού Επιμελητηρίου, απαντώντας στις σχετικές ερωτήσεις τόσο του συντονιστή της ενότητας, κ. Παναγιώτη Χασάπη, όσο και των παρευρισκόμενων.