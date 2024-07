Στη διεθνή έκθεση για την ενεργειακή βιομηχανία 17 ελληνικές εταιρείες

Με τη συμμετοχή συνολικά 19 εταιρειών από την Ελλάδα και την Κύπρο ολοκληρώθηκε η Διεθνής Έκθεση για την ενεργειακή βιομηχανία στην Ευρώπη, The smarter E Europe 2024, η οποία έλαβε χώρα από 19 έως 21 Ιουνίου στο Μόναχο.

Συγκεκριμένα, οι ελληνικές εταιρείες που έλαβαν μέρος στη διοργάνωση είναι οι εξής:

Alumil SA, Wineur, Elvan S.A., Fegen, Hellenic Organic and Printed Electronics Association (HOPE-A), ILVIEF SA, Nanotechnology Lab LTFN, MC CHARGERS, Nous Energy Conditioning, OET (Organic Electronic Technologies), Profilodomi, Protasis S.A., Samouil Magdalini and C.O. Limited Partnership-Sigma Energy, Sunlight Group Energy Storage Systems, Thrace Group, VasiSolar, Wootis SA, Raycap GmbH και από την Κύπρο οι: EDAMS Technology και Recom Technologies.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της The smarter E Europe 2024, διοργανώθηκε και Επιχειρηματική Αποστολή από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο το οποίο είναι επίσημος αντιπρόσωπος της Solar Promotion GmbH στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η The smarter E Europe αποτελεί τη μεγαλύτερη πλατφόρμα στην Ευρώπη για τον κλάδο της ενέργειας αλλά και την «ομπρέλα» των επιτυχημένων εκθέσεων Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe και EM-Power Europe, οι οποίες καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της ενεργειακής βιομηχανίας, από τους τομείς των φωτοβολταϊκών και των συσσωρευτών ενέργειας έως τα ηλεκτρικά οχήματα και την ευφυή χρήση της ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Στη The smarter E Europe 2024, συμμετείχαν συνολικά 3.008 εκθέτες από 55 χώρες, οι οποίοι μέσα από 19 εκθεσιακούς χώρους και σε μια υπαίθρια έκταση 206.000 τετραγωνικών μέτρων παρουσίασαν τα πιο πρόσφατα προϊόντα, εφαρμογές και λύσεις για ανανεώσιμη ενέργεια 24/7 σε 110.000 επαγγελματίες του κλάδου από 176 χώρες.

Η επόμενη The smarter E Europe θα ανοίξει τις πύλες της στις 07-09.05.2025 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου.