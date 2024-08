Πόλος έλξης επενδύσεων γίνεται το Λαύριο

Επενδυτική δραστηριότητα έλκει πλέον η Λαυρεωτική, καθώς ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του λιμανιού, οι σχεδιαζόμενες επεκτάσεις του Προαστιακού αλλά και της Αττικής Οδού, όσο και το γεγονός του ότι η περιοχή έχει πλέον νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο δημιουργούν τις προϋποθέσεις αξιοποίησης και ιδιωτικών εκτάσεων.

Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός του ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού (50%+1 μετοχή) του Οργανισμού Λιμένα Λαυρίου, για το οποίο εκδήλωσαν ενδιαφέρον προσφάτως έξι επενδυτικά σχήματα (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε., κοινοπραξία JET PLAN SHIPPING Co LTD - ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., η κοινοπραξία GPH CRUISE PORT FINANCE LTD - PROMARINE S.A., η κοινοπραξία OLYMPIC MARINE S.A. - MSC CRUISES S.A. και η ISRAEL SHIPYARDS INDUSTRIES LTD).

Κατ’ εκτίμηση η ολοκλήρωση της β’ φάσης του διαγωνισμού με την κατάθεση δεσμευτικών οικονομικών προσφορών μπορεί γίνει έως το τέλος του έτους, ώστε να αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος στις αρχές του 2025. Αν και το χρονοδιάγραμμα έναρξης έργων βελτίωσης του λιμένα, δεν είναι προς το παρόν οριοθετημένο, εν τούτοις η προώθηση του διαγωνισμού αποτελεί την πιο ώριμη εξέλιξη αναβάθμισης των υποδομών της περιοχής.

Αντιθέτως σε εκκρεμότητα παραμένει η επέκταση του Προαστιακού προς Λαύριο, αλλά και το σχέδιο επέκτασης της Αττικής Οδού στην περιοχή. Σε ό,τι αφορά τον διαγωνισμό για την επέκταση του Προαστιακού από το Κορωπί προς το Λαύριο με αναθέτουσα αρχή την ΕΡΓΟΣΕ (στο πλαίσιο της συστάδας έξι διαγωνισμών που θα συνέδεαν τις ΒΙΠΕ με τα λιμάνια), αυτός βρίσκεται ακόμη στη β’ φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον αρχικό προϋπολογισμό το έργο υπολογιζόταν σε 390 εκατ. ευρώ. Διέθετε μάλιστα εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από τους πόρους ΕΣΠΑ, ωστόσο οι εξελίξεις στη Θεσσαλία μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και η αναδιάρθρωση των σιδηροδρομικών υπηρεσιών που είναι σε εξέλιξη, άλλαξαν τις προτεραιότητες με αποτέλεσμα η ωρίμαση του διαγωνισμού να καθυστερεί.

Αντιστοίχως για την επέκταση της Αττικής Οδού προς το Λαύριο (η οποία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό ανάπτυξης με ακόμη δύο επεκτάσεις προς Ραφήνα, Σήραγγα Ηλιουπόλεως (πέραν της επέκτασης της Λ. Κύμης) επίσης δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις, παρά το γεγονός του ότι εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο έχει υποβληθεί Πρότυπη Πρόταση από το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΑΒΑΞ για τις συγκεκριμένες οδικές υποδομές.

Η ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών έχει κατά καιρούς αναφερθεί στην ανάγκη νομοθετικής βελτίωσης του νέου θεσμού Πρότυπων Προτάσεων, χωρίς ωστόσο να προχωρά σε άλλο σχεδιασμό δημοπράτησης των εν λόγω έργων.

Ιδιωτικές επενδύσεις

Την ευκαιρία αξιοποίησης εκτάσεων στο Λαύριο σπεύδουν να εκμεταλλευτούν η Τρ. Πειραιώς (75%) και η Κέκροψ-ΓΕΚ-Ιντρακόμ (25%) μετά την ολοκλήρωση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της περιοχής, που επιτρέπει πια την εμπορική αξιοποίηση ακινήτων για διάφορες χρήσεις.

Πρόκειται για το παλαιό εργοστάσιο της «Νηματουργείο Αιγαίον», συνολικής επιφάνειας 97.262 τ.μ., καθώς και για το 50% παραλιακού οικοπέδου, εμβαδού 8466 τ.μ., επί του οποίου υπάρχουν κτίσματα 6.947 τ.μ. Το «φιλέτο» του project είναι οι εγκαταστάσεις της Νηματουργείο Αιγαίον, καθώς καταλαμβάνουν ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο και γειτνιάζουν με τον χώρο του Λιμένα Λαυρίου.

Στα τέλη Ιουνίου και στο πλαίσιο ανακοίνωσης ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ της Τρ. Πειραιώς και της Dimand παρουσιάστηκε το περίγραμμα αξιοποίησης των συγκεκριμένων οικοπέδων στην περιοχή. Εκεί σχεδιάζεται ένα μικτό συγκρότημα κατοικιών, τουριστικών εγκαταστάσεων και εμπορικών χρήσεων συνολικής ανωδομής 60.000 τ.μ.. Ο προϋπολογισμός του δεν έχει ασφαλώς επιβεβαιωθεί, ωστόσο σε αδρές γραμμές θα ξεπεράσει τα 250 εκατ. ευρώ.

Η Dimand στην παρούσα φάση έχει αναλάβει τη μελέτη, αδειοδοτική ωρίμαση και την έκδοση οικοδομικών αδειών για το εν λόγω project ενώ επιδιώκει, σε δεύτερο χρόνο, μετοχική συμμετοχή στη διαχειρίστρια εταιρεία Strix, στην οποία όπως προαναφέρθηκε μέτοχοι είναι η Πειραιώς και η Κέκροψ (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Ιντρακόμ).

Ακίνητο στην περιοχή διαθέτει και η Premia Properties (από το χαρτοφυλάκιο της Pasal), η οποία θα εξετάσει υπό το νέο πλαίσιο την αξιοποίηση του.

Ρόλο στην περιοχή ωστόσο αναμένεται να παίξει και ο Δήμος ο οποίος έχει συστήσει εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, όπου έχουν εισφερθεί περίπου 9.500 στρέμματα (ήτοι αθροιστική έκταση μεγαλύτερης της επιφάνειας του Ελληνικού) και 60 ακίνητα.

Κατά πληροφορίες, ο Δήμος διενεργεί ήδη επαφές για επιμέρους αναπτύξεις και αξιοποίηση μέσω ΣΔΙΤ.