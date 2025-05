Πόροι €1 δισ. για χρηματοδότηση επενδύσεων τη διετία 2025/26

Οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας για βιώσιμη ανάπτυξη και η χρηματοδότηση επενδύσεων συζητήθηκαν σε πάνελ, στο πλαίσιο του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με θέμα, The World in a new Synthesis.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης είπε, μεταξύ άλλων, ότι «ο νέος αναπτυξιακός νόμος επικεντρώνεται στον τομέα της βιομηχανίας, των νέων επενδύσεων και στην ανάπτυξη της παραμεθορίου. Με το νέο παραγωγικό μοντέλο, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Θα διατεθεί 1 δισ. ευρώ τη διετία 2025-2026 για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε βιομηχανία, οικοτεχνία, οικογενειακή επιχειρηματικότητα. Δίνουμε κίνητρα για επενδύσεις στην παραμεθόριο, προκειμένου να κρατήσουμε τους νέους στις περιοχές της περιφέρειας.

Ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων είναι αυξημένος κατά 50% σε σχέση με 5 χρόνια πριν. Έχει βελτιωθεί ο δείκτης οικονομικού κλίματος. Το επόμενο διάστημα, τα χρήματα που περισσεύουν θα επιστρέφουν στους πολίτες και την πραγματική οικονομία. Αυξάνουμε εισοδήματα, περιορίζουμε φορολογικά βάρη και καταπολεμούμε τη φοροδιαφυγή. Μετά τις παρεμβάσεις σε ενοικιαστές, συνταξιούχους, ΑμεΑ και την αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, θα υπάρξουν και άλλες, όπως η περαιτέρω μείωση της φορολογίας και οι αυξήσεις σε εισοδήματα».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, σημείωσε πως «βλέπουμε τους μικρομεσαίους να δυσκολεύονται στον τραπεζικό δανεισμό και να αυξάνονται οι άνθρωποι που βρίσκονται στο όριο της φτώχειας. Με το Ταμείο Ανάκαμψης, υπάρχουν πολλά χρήματα, αλλά το ζήτημα είναι αν πηγαίνουν σε μια εφήμερη ή σε μια βιώσιμη οικονομία. Κλειδί είναι η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Η χώρα μας είναι ουραγός στην ψηφιακή εξέλιξη. Μεγαλύτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε ένα κράτος, που λειτουργεί δίπλα στην οικονομία και όχι ως εμπόδιο.

Οι επαγγελματίες έχουν επιβαρυνθεί. Έχουμε 49 δισ. ευρώ χρέη στον ΕΦΚΑ. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις "δανείζονται" από τα χρήματα που είναι να δώσουν στον ΕΦΚΑ, για να καλύψουν τρέχουσες ανάγκες. Πρέπει να δούμε τον τρόπο που πρέπει να λειτουργήσει η οικονομία τα τελευταία χρόνια. Εμείς θέλουμε να δούμε τις μεγάλες επιχειρήσεις να πετυχαίνουν. Απαιτείται δίκαιη φορολόγηση, στήριξη των μικρομεσαίων, μείωση έμμεσων φόρων και να στηριχθούν οι οικογένειες με παιδιά».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παππάς, ανέφερε ότι «από το 2019, έχει αυξηθεί το ιδιωτικό χρέος και έχουμε έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Προτείνουμε δίκαιη φορολόγηση με αλλαγές στη φορολογική κλίμακα και επιβαρύνσεις στους έχοντες εισοδήματα άνω των 200.000 ευρώ και ένταξη των μερισμάτων στην κλίμακα φορολόγησης. Το πρωτογενές πλεόνασμα προήλθε λόγω έμμεσων φόρων και όχι από ελέγχους. Το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται και τα μεσαία νοικοκυριά δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες στέγασης, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι δεν αξιοποιήθηκαν όπως έπρεπε.

Μόνο 7 μικρές επιχειρήσεις ήταν δικαιούχοι του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ από την άλλη, δάνεια 9,5 δισ. ευρώ δόθηκαν με προνομιακά επιτόκια σε λίγες εκατοντάδες επιχειρήσεων».

