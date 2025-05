Διεθνές Συνέδριο ΟΕΕ: H τεχνητή νοημοσύνη στον χρηματοοικονομικό κλάδο

Το θέμα της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στον χρηματοοικονομικό κλάδο συζητήθηκε στο πλαίσιο του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με θέμα, The World in a new Synthesis, που τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε - μεταξύ άλλων - ότι «Χρειαζόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη γιατί μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου και στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Με την ΑΙ μπορούμε να εντοπίσουμε περιπτώσεις φοροδιαφυγής, να έχουμε ανάλυση κινδύνων, κριτήρια και περιοχές που μπορεί να υπάρχει αδήλωτη ύλη. Χρησιμοποιούμε προγνωστικά μοντέλα συμπεριφοράς». Σε ό,τι αφορά τη φετινή διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων, ο κ. Πιτσιλής τόνισε ότι «Σχεδόν το 50% των φορολογούμενων έχει υποβάλει φορολογική δήλωση. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η πρόταση του ΟΕΕ για προσωποποίηση της ευθύνης. Ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό, που του αναλογεί, στον χρόνο, που πρέπει να το κάνει. Αν δεν το κάνει, θα έχει ευθύνες. Έχουμε στα σκαριά ένα chatbox για τις φορολογικές δηλώσεις».

Ο Εμπορικός Διευθυντής της Microsoft Ελλάδος, Αντώνης Οικονόμου, σημείωσε πως «Με την τεχνητή νοημοσύνη, οι τράπεζες εντοπίζουν τα δεδομένα, βλέπουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών, τους δίνουν αυτό, που χρειάζονται, και τους προστατεύουν από κακόβουλες ενέργειες. Οι αλγόριθμοι πρέπει να μην έχουν προκαταλήψεις. Πρέπει να βάλουμε αξίες στα συστήματα, να υπάρχει λογοδοσία. Ο αλγόριθμος της τεχνητής νοημοσύνης δεν πρέπει να αποφασίζει, αλλά να εισηγείται. Την τελική απόφαση την έχει ο χρήστης. Σημαντική, λοιπόν, είναι η εκπαίδευση των χρηστών».

Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλης Μπλέτσας, ανέφερε ότι «Αν η τεχνητή νοημοσύνη θα μας αντικαταστήσει τελείως, μένει να φανεί. Καλό είναι να κρατάμε ένα κανονικού μεγέθους καλάθι, καθώς δεν πρόκειται να φέρει κοσμογονικές αλλαγές. Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται στις απάτες στον χρηματοοικονομικό τομέα, στον καταναλωτικό τομέα με βομβαρδισμό με ψεύτικα μηνύματα, τα οποία γίνονται όλο και πιο αληθοφανή και μας στέλνουν σε ιστοτόπους, που εύκολα πέφτουμε θύματα απάτης. Η τεχνητή νοημοσύνη θυμίζει το 2000 με την εποχή του διαδικτύου. Χρειάζεται καλύτερη συνεργασία στη βάση δεδομένων για να έχουμε πιο αξιόπιστη πηγή. Το καλύτερο είναι να έχουμε υποψιασμένους χρήστες, που θα απορρίπτουν τις απάτες».

Ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κωνσταντίνος Πουλιάκας, είπε πως «Η τεχνητή νοημοσύνη έχει έκταση στην αγορά εργασίας. Σήμερα, 1 στους 3 εργαζόμενους χρησιμοποιεί ΑΙ για εκτέλεση εργασιακών καθηκόντων. Στην Ελλάδα, το ποσοστό αυτό είναι 20%. Περίπου 1 στις 5 θέσεις θα αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η επένδυση σε δεξιότητες. Ανω των 200 δισεκ. ευρώ κατευθύνονται για τη δημιουργία AI Factories. Η Ελλάδα, με το πρόγραμμα PHAROS, είναι μια από αυτές τις χώρες».