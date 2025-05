Ο Γιώργος Γεωργακόπουλος, νέος Πρόεδρος του Ελληνο-Σουηδικού Επιμελητηρίου

Στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνο-Σουηδικού Επιμελητηρίου εξελέγη ομόφωνα ο κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, Chairman and MD of Intrum Greece & Group Head of Servicing business line.

Η πρόσφατη τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου, το οποίο έχει τα τελευταία 34 χρόνια ενεργό ρόλο στην προώθηση και ανάπτυξη των επιχειρηματικών κι εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Σουηδίας, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Είναι από τα πλέον δραστήρια διμερή εμπορικά επιμελητήρια και με ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών, παρέχει στα μέλη του – εταιρείες, οργανισμούς και ιδιώτες – πληροφόρηση και δικτύωση, μέσω στοχευμένων επιχειρηματικών εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων, προωθώντας τις σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Σουηδίας, οικονομικές, επιχειρηματικές και πολιτιστικές.

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο κ. Γεωργακόπουλος δήλωσε: «Αποτελεί χαρά και τιμή για εμένα η ανάληψη της Προεδρίας του Ελληνο- σουηδικού Επιμελητηρίου. Ο στόχος μας στο Επιμελητήριο και το Δ.Σ. θα είναι η περαιτέρω ενίσχυση των καλών σχέσεων Ελλάδας και Σουηδίας και η συνεργασία με την Πολιτεία και όλους τους φορείς προς αυτή την κατεύθυνση».

Το Ελληνο-Σουηδικό Επιμελητήριο συνεργάζεται στενά με την Πρεσβεία της Σουηδίας στην Ελλάδα και την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Στοκχόλμη και σήμερα έχει εγγεγραμμένες 82 εταιρείες-μέλη, μεταξύ των οποίων, ενδεικτικά, εταιρείες όπως SKF, Ericsson, ABB, IKEA , Volvo, AstraZeneca, H&M.

To νέο Δ.Σ. του Επιμελητηρίου αποτελείται από τους:

Tακτικά Μέλη:

Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργακόπουλος

Είναι Managing Director Global Head of Servicing of Intrum Group από την 1/4/2023, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. της Intrum Hellas καθώς και Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΤΕΑ της Intrum Hellas. Διετέλεσε Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς. Έχει μακρά διεθνή τραπεζική εμπειρία, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του το 1995 στο Λονδίνο, στην Barclays Bank, όπου κατείχε σημαντικές θέσεις στον τομέα της Λιανικής Τραπεζικής και της Διαχείρισης Περιουσίας. Το 2008 μετακινήθηκε στην Eurobank Ρουμανίας (BancPost), όπου ανέλαβε τη θέση του CEO το 2014. Το 2016 ανέλαβε Group CEO στη 4finance, η οποία κατέχει ηγετική θέση στον χώρο του Digital Lending στην Ευρώπη. Ο κ. Γεωργακόπουλος είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης.

Α’ Αντιπρόεδρος: Ουρανία Πατσιοπούλου, Γενική Διευθύντρια, SKF Hellas S.A. & Sustainability Manager for Independent & Emerging Business Areas of the SKF Group.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σπούδασε Διεθνείς Επιχειρήσεις στο Πανεπιστήμιο Hofstra στη Νέα Υόρκη. Είναι Γενική Διευθύντρια της SKF Hellas και Sustainability Manager for Independent & Emerging Business Areas of the SKF Group, υπεύθυνη για την ανάπτυξη στρατηγικών βιωσιμότητας για τον κλάδο της Ναυτιλίας, της Αεροναυπηγικής, των Μαγνητικών Ρουλεμάν, των Στεγανοποιητικών και της Διαχείρισης Λίπανσης παγκοσμίως. Εργάζεται στον Όμιλο SKF από το 1994, αρχικά στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, ξεκινώντας από τη Διεύθυνση Αυτοκινητοβιομηχανίας, σε διάφορες θέσεις επικοινωνίας, πωλήσεων και διοίκησης μάρκετινγκ εντός της εταιρείας. Διατέλεσε Προέδρος του Επιμελητηρίου από το 2019 έως το 2025.

Β’ Αντιπρόεδρος: Jovana Jovic, Managing Director, Volvo Car Hellas

Έμπειρη σύμβουλος διοίκησης, η οποία εξελίχθηκε σε ηγετικό στέλεχος στον τομέα του αυτοκινήτου, με 20 χρόνια εμπειρίας σε αγορές της Ευρώπης και της Ασίας και εξειδίκευση στη στρατηγική, στον μετασχηματισμό επιχειρήσεων, στο μάρκετινγκ και στις πωλήσεις.

Στην αρχή της καριέρας της ακολούθησε πορεία στη συμβουλευτική, εξελισσόμενη από αναλύτρια σε διευθύντρια, υπεύθυνης για παράδοση έργων, διαχείριση ομάδων, ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων, ποιότητα έργου και πωλήσεις νέων συνεργασιών. Λειτουργικά, ασχολήθηκε με διάφορους τομείς, εστιάζοντας σταδιακά σε εμπορικά και στρατηγικά στοιχεία (π.χ. έσοδα, P&L), εξελισσόμενη σε ειδικό της στρατηγικής, με εμπειρία στον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίησή του, την επιχειρησιακή οργάνωση και τη βελτιστοποίηση αποδοτικότητας σε διάφορους κλάδους (π.χ. ΜΜΕ, Τεχνολογία, Αυτοκινητοβιομηχανία), εξυπηρετώντας πελάτες στη Σκανδιναβία και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Στην Volvo Cars, ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο στον εμπορικό μετασχηματισμό της εταιρείας και συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη της εταιρικής ταυτότητας και της εμπορικής στρατηγικής, καθιστώντας την εταιρεία ηγέτιδα σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης και της βιωσιμότητας. Από τον Ιούνιο του 2024 κατέχει τη θέση της Γενικής Διευθύντριας της Volvo Car Hellas.

Ταμίας: Γεώργιος Παππάς, CEO, Ericsson Hellas S.A.

Ο Γιώργος Παππάς είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Ericsson Hellas A.E. από τον Μάιο του 2016, υπεύθυνος για τις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου και της Μάλτας.

Είναι στέλεχος της Ericsson από το 1997, έχοντας αναλάβει διάφορες ηγετικές θέσεις με διεθνή εμπειρία. Διαθέτει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχει επίσης παρακολουθήσει πλήθος προγραμμάτων ηγεσίας και διοίκησης επιχειρήσεων σε διεθνή πανεπιστήμια.

Μέλος: Σταυρούλα Αρβανιτάκη, Managing Director, Combitrans Hellas M.E.P.E.

Δραστηριοποιείται στον χώρο των διεθνών μεταφορών από το 1986, συνεργαζόμενη με μεγάλες εταιρείες του κλάδου. Τον Ιούνιο του 1990 ανέλαβε την ίδρυση της Combitrans Hellas LTD, θυγατρικής της σουηδικής Combitrans Sweden Groupage AB, αρχικά με κεντρικά γραφεία στην Αθήνα και τον Οκτώβριο του 1990 με υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Την περίοδο αυτή ανέλαβε καθήκοντα ως Office Manager, ενώ από τον Μάρτιο του 2011 της ανατέθηκαν καθήκοντα Γενικής Διευθύντριας, τα οποία εκτελεί μέχρι και σήμερα.

Η Combitrans Hellas εξειδικεύεται στις διεθνείς οδικές μεταφορές μεμονωμένων φορτίων, καθώς και ολικών ή μερικών φορτώσεων. Τα κυκλοφοριακά της συστήματα βασίζονται σε τακτικά και άμεσης μεταφοράς δρομολόγια, με υψηλή συχνότητα και δυνατότητα καθημερινών αναχωρήσεων. Η εταιρεία εξυπηρετεί ολόκληρη την Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στις σκανδιναβικές χώρες.

Μέλος: Δημήτριος Πούλος, Managing Director, Alfa Laval Greece

Ο Δημήτρης Πούλος είναι Μηχανολόγος Μηχανικός με MBA στη Διοίκηση Πωλήσεων από το ALBA. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη ναυτιλιακή και βιομηχανική αγορά, κυρίως μέσα από τη μακρόχρονη πορεία του στην ALFA LAVAL, όπου κατέχει σήμερα τη θέση του Γενικού Διευθυντή για την Ελλάδα και του Διευθυντή Ναυτιλίας για τη Νότια Ευρώπη. Έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο στην ανάπτυξη των πωλήσεων, την αναδιοργάνωση τμημάτων και την ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην περιοχή της Μεσογείου. Είναι έμπειρος στη στρατηγική ηγεσία, την οργάνωση πωλήσεων και υπηρεσιών, καθώς και στη διαχείριση πολύπλοκων επιχειρησιακών λειτουργιών με έμφαση στο P&L. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά και έχει υπηρετήσει ως έφεδρος αξιωματικός στους Μηχανικούς του Πεζοναυτικού Σώματος.

Aναπληρωματικά Μέλη:

Αντώνιος Χλουβεράκης, Managing Director, Oriflame

Αριστείδης Παπαδάκος, Country Manager, Sobi Single Member IKE

Φίλιππος Μενάγιας, BU Director Commercial Vehicles and Machinery, Saracakis Brothers S.A.