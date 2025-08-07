Τα... καλοκαιρινά αιτήματα των εργαζομένων από τους εργοδότες

Μεγαλύτερη ευελιξία κυρίως στο ωράριο εργασίας, ανάσες ξεκούρασης, αλλά και στήριξη με εναλλακτικές παροχές, όπως επιπλέον ημέρες άδειας, ζητούν οι εργαζόμενοι από τους εργοδότες τους, κυρίως εάν απασχολούνται κατά τη θερινή περίοδο.

Έρευνα του «kariera.gr», κόμβου επαγγελματικής εξέλιξης, που διεξήχθη μέσω LinkedIn, με στόχο την καταγραφή των αναγκών και της ψυχολογικής κατάστασης των εργαζομένων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς και των παροχών που θα ήθελαν να έχουν στη διάθεσή τους στο εργασιακό περιβάλλον, διαπιστώνει το χάσμα μεταξύ των απαιτήσεων των εργαζόμενων και των παροχών των εργοδοτών.

Στην πράξη, τα ευρήματα φωτίζουν κρίσιμες ελλείψεις και καταγράφουν την αυξανόμενη απαίτηση για μεγαλύτερη ευελιξία, ξεκούραση και υποστήριξη από την πλευρά των επιχειρήσεων.

Στο ερώτημα σχετικά με το πώς αντιμετωπίζεται το άγχος και ο αυξημένος φόρτος εργασίας εν μέσω καλοκαιριού, το 82% των συμμετεχόντων απάντησε ότι «δεν υπάρχει καμία σχετική πρόβλεψη ή πολιτική» από την πλευρά της εργοδοσίας.

Αντιθέτως, μόλις:

Το 8% ανέφερε ότι παρέχονται διαλείμματα ή ειδικά διαμορφωμένοι χώροι ανάπαυσης,

ή ειδικά διαμορφωμένοι χώροι ανάπαυσης, Το 6% κάνει λόγο για παροχή χρηματικών bonus ή επιβραβεύσεων ,

, Ενώ ένα 4% δήλωσε ότι προσφέρεται επιπλέον υποστήριξη ή εκπαιδευτικές ευκαιρίες.

Η έλλειψη ουσιαστικών παροχών φαίνεται να ενισχύει τη ζήτηση για εναλλακτικές μορφές στήριξης. Συγκεκριμένα:

Το 42% των εργαζομένων εκφράζει την επιθυμία για «περισσότερες ημέρες άδειας» ,

, Το 36% προκρίνει την τηλεργασία ως λύση ανακούφισης,

ως λύση ανακούφισης, Ενώ το 18% θα επιθυμούσε κουπόνια ή οικονομική ενίσχυση για διακοπές.

Αντιθέτως, μόλις το 3% θεωρεί σημαντικές τις εταιρικές εξορμήσεις ή εκδηλώσεις, δείχνοντας ότι η συλλογική ψυχαγωγία δεν καλύπτει επαρκώς τις προσωπικές ανάγκες ανάπαυσης.

Στο ερώτημα περί του ιδανικού θερινού ωραρίου, η πλειοψηφία των εργαζομένων – ποσοστό 66% – δήλωσε πως η τετραήμερη εργασία αποτελεί την προτιμώμενη επιλογή.

Ακολουθούν:

Ενα πενθήμερο πρόγραμμα με 6ωρη απασχόληση (14%),

(14%), Η πρακτική των Early Fridays, ήτοι του να τελειώνουν από τη δουλειά νωρίτερα την Παρασκευή (12%), και

ήτοι του να τελειώνουν από τη δουλειά νωρίτερα την Παρασκευή (12%), και Η ευέλικτη κατανομή του ωραρίου εντός της ημέρας (9%).

Τα δεδομένα αυτά υποδεικνύουν την αυξανόμενη αξία που δίνουν οι εργαζόμενοι στον χρόνο ξεκούρασης και στην ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

«Το χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες των εργαζομένων και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές από τις επιχειρήσεις είναι πλέον εμφανές. Είναι καιρός να εστιάσουμε όχι απλώς στον χρόνο ή στον τόπο εργασίας, αλλά στα αποτελέσματα και την ευημερία των ανθρώπων μας », δήλωσε η Senior HR Business Partner του kariera.gr Δέσποινα Γκολφινοπούλου.

Όπως σημειώνει, «απλές και άμεσες πρωτοβουλίες όπως τα λεγόμενα “ Quick Wins” – για παράδειγμα, οι επιπλέον ημέρες άδειας γύρω από τις αργίες (“Bridge Days-Off”) ή η δυνατότητα τηλεργασίας – μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική ανακούφιση».

«Η καλοκαιρινή ανάπαυλα, όταν ενσωματώνεται στρατηγικά, όχι μόνο δεν επηρεάζει την παραγωγικότητα, αλλά την ενισχύει καθώς επιτρέπει στους εργαζόμενους να επιστρέφουν με ανανεωμένη ενέργεια και συγκέντρωση», καταλήγει.