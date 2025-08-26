ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ ξηλώνει τα εργασιακά δικαιώματα

«Μετά τον νόμο Χατζηδάκη (ν. 4808/2021) «για την προστασία της εργασίας» και τον νόμο Γεωργιάδη (ν. 5053/2023) «για την ενίσχυση της εργασίας», η κυβέρνηση φέρνει προς διαβούλευση νέο νομοσχέδιο με τίτλο: «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη», συνεχίζοντας με συνέπεια την απορρύθμιση του εργατικού δικαίου και την υπονόμευση του συλλογικού κεκτημένου» καταγγέλλουν σε κοινή δήλωση Π. Χρηστίδης και Ν. Δήμας.

«Υπηρετώντας το νεοφιλελεύθερο δόγμα της φτηνής εργασίας και της χαμηλής παραγωγικότητας, εισάγει διατάξεις που:

αυξάνουν τα χρονικά όρια εργασίας,

επιτρέπουν ατομική διευθέτηση ωραρίου,

αλλάζουν τη χορήγηση της ετήσιας άδειας,

περιορίζουν τον χρόνο ανάπαυσης,

θεσμοθετούν 13ωρη απασχόληση στον ίδιο εργοδότη χωρίς καν τη συναίνεση του εργαζομένου.

Η άρνηση του εργαζομένου να απασχοληθεί υπερωριακά καθίσταται νομικά επισφαλής. Με τις ρυθμίσεις περί “ευελιξίας”, το νομοσχέδιο αποδομεί το συλλογικό εργατικό δίκαιο και ενισχύει τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες σε βάρος των εργαζομένων. Παράλληλα:

Θεσπίζεται η δυνατότητα υπερωριών ακόμα και στην εκ περιτροπής εργασία,

Καταργούνται οι προσαυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές για υπερεργασία και υπερωρίες,

Καθιερώνεται η διάσπαση της ετήσιας άδειας χωρίς περιορισμό – οι δύο εβδομάδες καλοκαιρινών διακοπών παύουν να είναι δεδομένες.

Όλα αυτά, ενώ:

Σύμφωνα με την Eurostat, οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο και αμείβονται λιγότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.

Το 2024, η Ελλάδα κατέγραψε το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης στην Ε.Ε., ενώ ο μέσος ετήσιος πραγματικός μισθός αντιστοιχεί στο 52% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, όταν το 2009 ήταν στο 82,5%.

Αντί η κυβέρνηση να λάβει μέτρα για αύξηση των μισθών, επιλέγει να αυξήσει τις ώρες εργασίας, αδιαφορώντας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, την εργασιακή και οικογενειακή ισορροπία καθώς και το ήδη οξυμένο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.

Χωρίς αξιοπρεπείς αμοιβές, σταθερά ωράρια και συνθήκες που επιτρέπουν προσωπική ζωή και οικογενειακό προγραμματισμό, δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμο εργασιακό μέλλον.

Λέμε ΟΧΙ στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.

Λέμε ΟΧΙ στην εργασία χωρίς δικαιώματα.

Λέμε ΟΧΙ στην εργοδοτική αυθαιρεσία με κρατική σφραγίδα», καταλήγουν.