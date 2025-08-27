Κεραμέως: Προς όφελος των εργαζομένων και της αγοράς εργασίας το νέο εργασιακό ν/σ

Στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο που τέθηκε την Δευτέρα σε δημόσια διαβούλευση αναφέρθηκε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Αναφορικά με την προτεινόμενη ρύθμιση που επιτρέπει πλέον σε εργαζομένους να απασχολούνται σε έναν εργοδότη κατ’ εξαίρεση έως 13 ώρες ημερησίως, ξεκαθάρισε ότι αποτέλεσε αίτημα τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων.

«Ποια ήταν λοιπόν η ανατροφοδότηση που πήραμε; Εφόσον αυτό επιτρέπεται σε δύο εργοδότες, γιατί δε μας αφήνεις και σε έναν; Ας πούμε ότι δουλεύω σε ένα κομμωτήριο και δουλεύω σε δεύτερο κομμωτήριο και συμπληρώνω 13 ώρες, γιατί δεν μπορώ να το κάνω αυτό στον ίδιο εργοδότη για να μη μετακινούμαι και για να παίρνω και συν 40%. Τι εννοώ; Εάν δουλεύω σε δεύτερο εργοδότη πληρώνομαι μερική απασχόληση, εάν δουλέψω 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη θα αμειφθώ συν 40% κάθε ώρα. Άρα απαντώ στο 13ωρο, πρώτον είναι κάτι που ισχύει ήδη δεν είναι καινούριο».

Η υπουργός πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση εμπίπτει στο πλαίσιο της ενωσιακής νομοθεσίας καθώς για την εφαρμογή της θέτει ως προϋπόθεση τα ισχύοντα, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρονικά όρια ανάπαυσης.

«Η Ευρώπη τι σου λέει; Υπάρχουν κάποια όρια που πρέπει να σεβαστείς, τουλάχιστον έντεκα ώρες ανάπαυση την ημέρα. Το σεβόμαστε».

Πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν μπορεί να εφαρμοστεί για περισσότερες από 37 ημέρες σε ετήσια βάση.

«Πρώτα από όλα έχει συγκεκριμένα όρια. Δεύτερον, θέλει συναίνεση. Πρέπει να συναινέσει ο άλλος. Τρίτον. Πρέπει να τηρήσεις το 48ωρο κατά μέσο όρο την εβδομάδα στο τετράμηνο. Πρέπει να τηρήσεις όλα τα όρια ανάπαυσης. Και δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να το κάνεις για πάνω από 37 ημέρες τον χρόνο. Στον ίδιο εργαζόμενο. Δεν γίνεται».

Ξεκαθάρισε δε, ότι η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία εφαρμόζεται κάτι ανάλογο, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον δέκα ακόμα χώρες που επιτρέπουν είτε άμεσα είτε έμμεσα να γίνεται κάτι αντίστοιχο.

Διευκρίνισε μάλιστα ότι στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ασφαλιστική δικλείδα η οποία προβλέπει ρητά ότι «ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της υπερωριακής αυτής εργασίας» και ότι «η άρνηση αυτή δεν μπορεί να συνιστά λόγο απόλυσης».

Παράλληλα, η υπουργός υπενθύμισε τη σημερινή εικόνα της αγοράς εργασίας. «Μιλάμε για μια αγορά εργασίας που είναι πολύ πιο δύσκολο το να βρεις εργαζόμενο από το να βρεις δουλειά. Αυτή την στιγμή, με την ανεργία στο χαμηλότερο 17 ετών, στο 7,9%, αυτό καταλαβαίνετε πόσο ισχυροποιεί την θέση του εργαζομένου. Πρώτα απ’ όλα, σε ποια συγκυρία και σε ποια αγορά εργασίας εντάσσονται συνολικά αυτή η προσπάθεια. Σε μία αγορά εργασίας η οποία δεν έχει να σχέση με την κατάσταση της αγοράς εργασίας πριν από έξι χρόνια. Θυμίζω, η ανεργία ήταν στο 18%, είναι στο 8%, κάτω από το 8%. Στο 7,9%.

Έχουμε 500.000 νέες θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί. Έχουμε άρα και ποσοτικά στοιχεία πολύ καλύτερα, δηλαδή περισσότερες θέσεις εργασίας και ποιοτικά. Τι εννοώ ποιοτικά; Ας πούμε, πολλές περισσότερες θέσεις πλήρους απασχόλησης. Πάνω από 3 στους 4 Έλληνες που εργάζονται είναι πλήρους απασχόλησης. Αυτό αν θέλετε προσδίδει μία ποιοτική αναβάθμιση στην αγορά εργασίας. Οι μισθοί. Ο κατώτατος μισθός έχει ανέβει κατά 35%. Ο μέσος μισθός έχει ανέβει κατά 28%. Είναι όλα ρόδινα και ιδανικά; Όχι θα απαντήσω βέβαια. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο, αλλά όσοι δεν καταλαβαίνουν ότι όλες αυτές οι αλλαγές είναι προς όφελος των εργαζομένων, λυπάμαι, αλλά αγνοούν βασικά στοιχεία της αγοράς εργασίας» δήλωσε.

Τα φαινόμενα παραβατικότητας και η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Ερωτηθείσα σχετικά με τυχόν φαινόμενα παραβατικότητας, όπου ένας εργοδότης αρνείται να εφαρμόσει τη νομοθεσία, απάντησε ότι παρέχεται δυνατότητα ανώνυμης καταγγελίας στην Επιθεώρηση Εργασίας στον τηλεφωνικό αριθμό 1555.

Σημείωσε επιπλέον ότι με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας έχει γίνει πιο εύκολος ο έλεγχος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν κάποιος εργάζεται ή δεν εργάζεται και αν αμείβεται ή δεν αμείβεται.

«Εξού και τα στοιχεία που βγαίνουν για την ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι εντυπωσιακά. Έχουμε, δηλαδή, αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες, που πληρώνονται αναγκαστικά, κατά 855% στον τουρισμό. Κατά 115% αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες στην εστίαση. Κατά 111% στο λιανεμπόριο. Κατά 77% στην βιομηχανία. Αυτό τι δείχνει; Δείχνει ότι με τις πρωτοβουλίες αυτές υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη συμμόρφωση προς όφελος του εργαζομένου. Ποιος κερδίζει όταν δηλώνονται περισσότερες υπερωρίες;»

Τόνισε μάλιστα ότι οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί και τα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία παραμένουν αυστηρά.

«Έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι κατά 8% από πέρσι. Έχουν αυξηθεί τα πρόστιμα κατά 13,8% και πλέον εισπράττουμε πάρα πολλά περισσότερα πρόστιμα. Πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ, εισπράξαμε το 2024» και υπενθύμισε ότι «η αδήλωτη εργασία τιμωρείται με 10.500 ευρώ για τον κάθε ένα που θα βρεις μη δηλωμένο, και αυτό επιβαρύνει τον εργοδότη».

«Είναι πάρα πολύ αυστηρά τα πρόστιμα. Εξού και παραπονιούνται όλοι οι εργοδότες για το πόσο αυστηρά είναι τα πρόστιμα. Εξού και έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας. Πώς έχουμε βρεθεί με 7,9% ανεργία; Δεν έχει γίνει αυτό από μόνο του. Έχει γίνει με πρωτοβουλίες ακριβώς και καταπολέμησης της υποδηλωμένης και της αδήλωτης εργασίας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

H κα Κεραμέως υπενθύμισε ότι παρότι όλη η συζήτηση εστιάζεται σε μία από τις 88 ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, υπάρχουν και άλλες σημαντικές διατάξεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο υπέρ των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην τετραήμερη εργασία σημειώνοντας ότι «σήμερα εάν ένας εργαζόμενος γονέας που θέλει να δουλεύει Δευτέρα με Πέμπτη και Παρασκευή να είναι με το παιδί του, μπορεί να το κάνει αυτό μόνο για έξι μήνες, τους υπόλοιπους έξι μήνες πρέπει να βρει παιδικό σταθμό για την Παρασκευή, μόνο για το ένα εξάμηνο. Έρχεται το νομοσχέδιο και τι λέει; Τετραήμερο αν θέλεις όλο το χρόνο».

Η υπουργός υπογράμμισε επίσης την επέκταση του δικαιώματος για επίδομα κυοφορίας και λοχείας σε περισσότερες μητέρες, το επίδομα γονικής αδείας το οποίο για πρώτη φορά γίνεται αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, αλλά και την υποχρεωτική ύπαρξη συντονιστή υγείας και ασφάλειας σε μεγάλα τεχνικά έργα, για τον συντονισμό δραστηριοτήτων για να μη συμβαίνουν εργατικά ατυχήματα. Παράλληλα, όπως επεσήμανε η ίδια το νομοσχέδιο προβλέπει επέκταση της άδειας μητρότητας και σε ανάδοχες μητέρες, ενώ περιλαμβάνει και διάταξη σύμφωνα με την οποία, εκεί που εφαρμόζεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας δεν μπορεί να υπάρξει μείωση του μισθού και να γίνει συμψηφισμός με τις απολαβές από τις υπερωρίες.

Ο Αλέξης Τσίπρας

Τέλος, η κα Κεραμέως τοποθετήθηκε αναφορικά με την πρόσφατη δήλωση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. «Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η δήλωσή του. Που είπε ότι του λείπει η ενεργός πολιτική και το λέω αυτό, γιατί ο κ. Τσίπρας είναι βουλευτής. Το να λες ως βουλευτής ότι σου λείπει η ενεργός πολιτική, κατά τη γνώμη μου, προσωπική μου άποψη, είναι υποτιμητικό για όλους εμάς τους υπολοίπους βουλευτές. Τι θα πει αυτό; Είσαι βουλευτής. Πώς μπορείς να λες ότι σου λείπει η ενεργός πολιτική ενώ είσαι βουλευτής; Αυτό δεν υποτιμά τους 299 λοιπούς βουλευτές, τη Βουλή συνολικά και το δημοκρατικό μας πολίτευμα; Εγώ διερωτώμαι».

Σε ερώτηση για το αν η Ν.Δ επιθυμεί ως αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα, η κα Κεραμέως σημείωσε ότι «ο κύριος Τσίπρας θα κάνει ότι κρίνει ο ίδιος», προσθέτοντας ότι μέλημα της κυβέρνησης είναι να είναι όσο το δυνατόν πιο χρήσιμη στους πολίτες. «Κάθε πολιτική μας, κάθε μέτρο που υιοθετούμε, στοχεύει στο τέλος της ημέρας να έχουμε κάνει τη ζωή των πολιτών κάθε μέρα λίγο καλύτερη σε μικρά και σε μεγάλα».