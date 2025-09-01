Τσάφος: Η μείωση τιμών στο ρεύμα να περάσει στα τιμολόγια

Σαφές μήνυμα προς τις εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ότι η κυβέρνηση αναμένει να αποτυπωθεί άμεσα στους λογαριασμούς ρεύματος η αποκλιμάκωση των τιμών που σημειώθηκε τους καλοκαιρινούς μήνες, έστειλε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νίκος Τσάφος, μιλώντας σήμερα, Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, στο Α’ Πρόγραμμα της ΕΡΤ και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές».

Ο κ. Τσάφος τόνισε ότι την σημαντική μείωση των τιμών της χονδρικής τον Αύγουστο πρέπει να την δούμε να μετακυλίεται στη λιανική και υπογράμμισε ότι «η χονδρική αποτελεί το σημείο εκκίνησης για τη λιανική, η οποία όμως ενσωματώνει και άλλα κόστη, ενώ υπάρχει πάντα μια καθυστέρηση στην προσαρμογή».

Παράλληλα, εξήγησε ότι η ακρίβεια στην ενέργεια δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο, αλλά παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη:

«Η χώρα μας κινείται περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τόσο στη λιανική, όσο και στη συσσωρευμένη ακρίβεια. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται για μια ελληνική ιδιαιτερότητα, αλλά για μια ευρωπαϊκή πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις τιμές του καλοκαιριού, ο κ. Τσάφος σημείωσε ότι η αποκλιμάκωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αυξημένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Όπως είπε, «στις ώρες μεγάλης ηλιοφάνειας η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να φτάσει ακόμη και στο μηδέν ή να γίνει αρνητική, ωστόσο αυτό είναι μια στιγμιαία εικόνα που δεν αντανακλά το σύνολο του 24ώρου». Γενικότερα, χαρακτήρισε το φετινό καλοκαίρι «καλό» για την αγορά ενέργειας, τονίζοντας ότι οι φόβοι για νέα άνοδο τιμών δεν επαληθεύτηκαν. Υπογράμμισε δε ότι το ζητούμενο είναι η μείωση των τιμών να αποτυπωθεί στον μέσο όρο και κατ’ επέκταση στα τιμολόγια, κάτι που η κυβέρνηση περιμένει να συμβεί με τις ανακοινώσεις των παρόχων για τον Σεπτέμβριο.