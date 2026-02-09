Τα πέντε νέα «πορτοκαλί» τιμολόγια ρεύματος και τι προσφέρουν

Συγκρατημένη είναι η ανταπόκριση των καταναλωτών κατά τη πρώτη εβδομάδα διάθεσης των πορτοκαλί τιμολογίων ρεύματος από τους παρόχους, πολλώ δε μάλλον όταν οι μεγάλες επιχειρήσεις προς τις οποίες και απευθύνονται σε αυτή τη πρώτη φάση, χρεώνονται ήδη με την ώρα και συνεπώς το νέο καθεστώς της δυναμικής τιμολόγησης δεν σημαίνει και πολλά για τους λογαριασμούς τους.

Στη πραγματικότητα το στοίχημα θα κριθεί μετά την 1η Απριλίου, όταν οι προμηθευτές θα λανσάρουν προϊόντα με διαφορετικές χρεώσεις μέσα στο 24ωρο για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις (κάτω από 25 kVA), με βασικούς ωφελημένους σε πρώτη φάση όσους επαγγελματίες δουλεύουν κυρίως σε ώρες όπου οι τιμές στη αγορά χονδρικής είναι χαμηλές και τους λιγοστούς οικιακούς καταναλωτές που διαθέτουν ψηφιακό μετρητή.

Και αυτό καθώς από τα 1,4 εκατομμύρια έξυπνα ρολόγια που έχουν μέχρι σήμερα εγκατασταθεί πανελλαδικά (επί ενός συνόλου 7,7 εκατομμυρίων), η συντριπτική πλειονότητα αφορά επαγγελματικές παροχές, έναντι μερικών μόνο δεκάδων χιλιάδων που έχουν τοποθετηθεί σε νοικοκυριά, τα οποία ωστόσο μπορούν υπό προϋποθέσεις να δουν μείωση στο λογαριασμό τους.

Τις προκλήσεις της νέας αυτής αγοράς που απαιτεί σημαντική ψηφιοποίηση του ηλεκτρικού εξοπλισμού, ώστε οι έξυπνοι μετρητές να μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως, από απόσταση και χωρίς κόπο, αναμένεται να αναδείξει και ημερίδα που διοργανώνει τη Τετάρτη το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με συμμετοχή εκπροσώπων από όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα, από τους προμηθευτές (ΕΣΠΕΝ) και το ΔΕΔΔΗΕ, μέχρι τη Ρυθμιστική Αρχή και το ΥΠΕΝ.

Τα πρώτα πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος που κυκλοφορούν εδώ και μερικές ημέρες αφορούν επιχειρήσεις με ισχύ άνω των 25 kVA και προέρχονται από τους πέντε μεγαλύτερους προμηθευτές, δηλαδή ΔΕΗ, Protergia, ΗΡΩΝ, Enerwave και ΖeniΘ, που υποχρεούνται να προσφέρουν τέτοια προϊόντα, καθώς έκαστος έχει χαρτοφυλάκιο άνω των 200.000 παροχών. Οι μικρότεροι προμηθευτές τηρούν προς ώρας στάση αναμονής και δηλώνουν ότι θα κινηθούν, αναλόγως τη ζήτηση που θα υπάρξει.

Στη περίπτωση της ΔΕΗ, το προϊόν ωριαίας τιμολόγησης ονομάζεται «ΔΕΗ myBusiness Dynamic», θα παρέχει διαρκή ενημέρωση στους πελάτες της μέσω μιας ειδικής εφαρμογής, ωστόσο θα είναι εμπορικά διαθέσιμο από τις 24 Φεβρουαρίου, όταν και η επιχείρηση θα έχει συγκεκριμενοποιήσει τη μαθηματική φόρμουλα υπολογισμού των χρεώσεων.

Η Protergia διαθέτει το «Protergia Επαγγελματικό 2 Dynamic One», με πάγιο 9,90 ευρώ (δωρεάν γι’ αυτό το μήνα), ενώ για να εξοικοιωθούν οι υποψήφιοι πελάτες έχει δημιουργήσει στην ιστοσελίδα της ένα προσυμβατικό εργαλείο. Δηλαδή μια εφαρμογή, η οποία με βάση τις τυπικές καταναλώσεις μιας ημέρας από τα δεδομένα του 2025 και το αντίστοιχο χονδρεμπορικό κόστος, υπολογίζει την αντίστοιχη χρέωση. Στη λογική, να αξιολογήσει ο καταναλωτής αν θα έχει εξοικονόμηση ή όχι από το δυναμικό τιμολόγιο.

Ο Ηρων, λάνσαρε το «ΗΡΩΝ Happy Hour Business L», το οποίο προσφέρει μηδενική χρέωση για 3 συνεχόμενες ώρες κάθε μέρα, δηλαδή το πρωί και το μεσημέρι όπου η χονδρεμπορική τιμή είναι χαμηλή. Στην ιστοσελίδα του επίσης παρέχει τη δυνατότητα στο πελάτη, να επιλέξει το χρονικό διάστημα που θέλει, ώστε να δει ποιες ώρες της επόμενης ημέρας θα έχει μηδενική χρέωση, μαζί με αντίστοιχα ιστορικά δεδομένα. Στο νέο προϊόν που προσφέρει μηδενικό πάγιο, έχουν μεταφερθεί αρκετοί πελάτες του κίτρινου «Happy Hour Business», το οποίο προσομοιάζει αρκετά με το νέο δυναμικό τιμολόγιο της εταιρείας.

Η Enerwave (πρώην Elpedison) ανακοίνωσε προ ημερών το νέο προϊόν «Smart Dynamic», με καθημερινή ενημέρωση για τις χρεώσεις και ωριαία τιμολόγηση βάση της τιμής χονδρικής), ενώ όπως και η ΔΕΗ, δεν έχει ακόμη συγκεκριμενοποιήσει τη μαθηματική φόρμουλα υπολογισμού των χρεώσεων, δηλαδή τους συντελεστές της εξίσωσης που καθορίζει τη τιμή.

Οσο για τη Ζενίθ, συμμετέχει κι αυτή στη πρώτη φάση παροχής πορτοκαλί τιμολογίων για εμπορικούς πελάτες με παροχές άνω των 25kVA που έχουν smart meters, με το «Power Business Flow», το οποίο προσφέρεται με μηνιαίο πάγιο 10 ευρώ.

Πότε επωφελούνται μικρές επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Εν αναμονή των πορτοκαλί τιμολογίων από την 1η Απριλίου για μικρές επιχειρήσεις και νοικοκυριά, παράγοντες του χώρου εξηγούν ότι τα μεγαλύτερα οφέλη σε επίπεδο επαγγελματιών, θα τα έχουν όσοι εξ αντικειμένου, κάνουν το κύριο όγκο της παραγωγής τους κατά τις ώρες με χαμηλές χονδρεμπορικές τιμές, δηλαδή νωρίς το πρωί, τις μεσημεριανές ώρες ή αρκετά αργά το βράδυ.

Τέτοια κατηγορία π.χ. είναι οι φούρνοι και οι επιχειρήσεις ζαχαροπλαστικής, υπό τον όρο φυσικά ότι οι χρεώσεις κατά τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας θα είναι τέτοιες, ώστε να μην ακυρώνουν τα όποια οφέλη.

Όσο για τη μεταφορά μέρους της κατανάλωσης μιας επιχείρησης σε ώρες με χαμηλές τιμές ρεύματος, μπορεί στη θεωρία να ακούγεται εφικτή, στη πράξη ωστόσο τα ωράρια εργασίας και λειτουργίας για πολλές μικρές επιχειρήσεις είναι ανελαστικά.

Το ίδιο ισχύει ως ένα βαθμό και για τα νοικοκυριά. Στη θεωρία όσα έχουν εγκατεστημένα έξυπνα ρολόγια, μπορούν με το πορτοκαλί τιμολόγιο να προγραμματίζουν για το πρωί και το μεσημέρι τη λειτουργία μιας σειράς συσκευών, από πλυντήρια μέχρι ηλεκτρικές σκούπες, (δεδομένου ότι όλο και περισσότερες οικιακές συσκευές δουλεύουν πλέον με προγραμματισμό και εξ αποστάσεως).

Στη πραγματικότητα εκεί που θα φανούν τα μεγάλα οφέλη της δυναμικής τιμολόγησης στον οικιακό λογαριασμό αφορούν, όπως λένε οι ειδικοί, όσα νοικοκυριά θερμαίνουν ή ψύχουν τη κατοικία τους με αντλία θερμότητας, καθώς και όσους έχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα (30.000 σήμερα πανελλαδικά), εφόσον αυτά φορτίζονται στον οικιακό φορτιστή τις νυχτερινές ώρες.

Και πάλι όμως η συγκεκριμένη παροχή θα πρέπει να ενταχθεί σε καθεστώς τηλεμέτρησης, προκειμένου ο προμηθευτής να μπορεί να λαμβάνει τις πιστοποιημένες μετρήσεις στην απαιτούμενη συχνότητα, κάτι που απαιτεί την υποβολή αιτήματος στον ΔΕΔΔΗΕ.

Στη πραγματικότητα αυτό που έχει σημασία για το καταναλωτή, είναι να γνωρίζει ει δυνατόν σε real time την ζήτησή του, καθώς μόνο με αυτό τον τρόπο θα έχει τη σωστή εικόνα ώστε να προσαρμόζει κατάλληλα την κατανάλωσή του.

Σήμερα επί ενός συνόλου 1,4 εγκατεστημένων έξυπνων ρολογιών, σχεδόν τα 330.000 δεν παρέχουν αυτή τη δυνατότητα. Είναι παλαιότερης γενιάς (εγκαταστάθηκαν πριν το 2019) και γι' αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ενημερώσει ότι προτίθεται είτε να τα αναβαθμίσει, είτε να τα αντικαταστήσει.

Αναφορικά με τα υπόλοιπα ψηφιακά ρολόγια από τα 1,3 εκατ. εφόσον διαθέτουν τυποποιημένη θύρα H1 ή υποστηρίζουν παλμούς εξόδου, τότε για να αποκτήσει ο καταναλωτής real-time πρόσβαση στη ζήτησή του, θα πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ για την εγκατάσταση πρόσθετου hardware.

Στο αμιγώς χρηστικό σκέλος της υπόθεσης, όσοι πάροχοι μπουν στο παιχνίδι της ωριαίας τιμολόγησης θα ενημερώνουν κάθε απόγευμα μέχρι τις 17:00 τους πελάτες τους μέσω ένα app, (στο κινητό του ή στο mail τους) για τις τιμές που θα προσφέρουν ανά ώρα όλο το επόμενο 24ωρο.

Στο ερώτημα, αν κάποιος που δεν του έχει εγκαταστήσει έξυπνο μετρητή ο ΔΕΔΔΗΕ, είναι διατεθειμένος για να τον τοποθετήσει να τον πληρώσει από τη τσέπη του, η απάντηση είναι ότι δεν μπορεί να το κάνει, καθώς τα μετρητικά δεδομένα είναι ρυθμιστικά ελεγχόμενα από το Διαχειριστή του δικτύου. Αν ωστόσο έχει χαλάσει ο μετρητής ενός πελάτη και ο ΔΕΔΔΗΕ έρθει να του τον αλλάξει, τότε η αντικατάσταση θα γίνει με νέα ψηφιακή συσκευή.

Το ίδιο ισχύει για όλους τους μετρητές που εγκαθίστανται στις νεόδμητες πολυκατοικίες και μονοκατοικίες.