Ρυθμίσεις δανείων άνω των 3 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο από τους servicers

Συνολικές ρυθμίσεις δανείων άνω των 3 δισ. ευρώ και διατήρηση ενός εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών, της τάξης του 90%, αποτυπώνουν τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) για τη δραστηριότητα των εταιρειών-μελών της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι εταιρείες-μέλη της ΕΕΔΑΔΠ διαχειρίζονται δάνεια συνολικού ύψους 93 δισ. ευρώ, από τα οποία σχεδόν τα μισά (44,5 δισ. ευρώ) ανήκουν σε χαρτοφυλάκια του προγράμματος «Ηρακλής» για τα οποία έχει παρασχεθεί κρατική εγγύηση. Τα υπό διαχείριση δάνεια των εταιρειών-μελών αφορούν συνολικά 2.572.142 δανειολήπτες.

Οι ρυθμίσεις/αναδιαρθρώσεις δανείων για το α' εξάμηνο του 2025 έφτασαν τα 3,2 δισ. ευρώ, στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, παρά την ωρίμανση των χαρτοφυλακίων.

Η πορεία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 επιβεβαιώνει τη σημασία του για την επίλυση του ζητήματος του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα καθόσον οι σχετικές ρυθμίσεις αφορούν πλέον το 25% των συνολικών ρυθμίσεων των ΕΔΑΔΠ. Το ποσοστό εγκρισιμότητας από πλευράς εταιρειών διαχείρισης τον Ιούνιο άγγιξε το 91%. Η αυξημένη συμμετοχή του Εξωδικαστικού Μηχανισμού στο σύνολο των ρυθμίσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων, μετά και την διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης, υπογραμμίζει την ανάγκη αφενός να διατηρηθεί η τάση επιτάχυνσης των ρυθμίσεων και αφετέρου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους, με συνεπακόλουθη θετική επίδραση στο πρόγραμμα «Ηρακλής».

Ειδικά για τους ευάλωτους οφειλέτες, από την έναρξη λειτουργίας του Μηχανισμού, έχουν ρυθμιστεί περισσότερα από 3.700 δάνεια, και επιπλέον 170 υποθέσεις δανειοληπτών ΑΜΕΑ, με συνολικό ύψος δανείων και για τις δύο κατηγορίες σχεδόν 1 δισ. ευρώ.

Οι εταιρείες διαχείρισης δανείων ανταποκρίνονται με επιτυχία σε έναν εξαιρετικά υψηλό και αυξανόμενο όγκο κλήσεων και αιτημάτων. Τα τηλεφωνικά κέντρα των εταιρειών δέχθηκαν περισσότερες από 105.000 κλήσεις το μήνα κατά μέσο όρο, αυξημένες κατά 10% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024, με ποσοστό 90% να εξυπηρετείται αυθημερόν. Ανάλογη αύξηση κατά 12% σημειώθηκε και στην υποβολή αιτημάτων, τα οποία έφθασαν τις 32.000 τον μήνα κατά μέσο όρο, με βελτιωμένο μέσο χρόνο διαχείρισης στις 9 ημέρες.

Επιπλέον, οι εταιρείες-μέλη της ΕΕΔΑΔΠ έχουν θέσει σε πλήρη λειτουργία πλατφόρμες ενημέρωσης οφειλετών. Μέσω της κάθε πλατφόρμας, οι δανειολήπτες έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα δάνεια που διαχειρίζεται η αντίστοιχη εταιρεία, όπως υπόλοιπο δανείου, ύψος και προθεσμία καταβολής μελλοντικών δόσεων κ.λπ. Ήδη 81.526 οφειλέτες έχουν εγγραφεί ως χρήστες στις αντίστοιχες πλατφόρμες. Η ΕΕΔΑΔΠ καλεί όλους τους δανειολήπτες να εγγραφούν και να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα πλήρους, άμεσης, αναλυτικής και διαφανούς ενημέρωσης για τις οφειλές τους.

Η ΕΕΔΑΔΠ, ο θεσμικός εκπρόσωπος του κλάδου, έχει 14 εταιρείες-μέλη, οι οποίες απασχολούν συνολικά περισσότερους από 5.000 εργαζομένους.