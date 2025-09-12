Μπαράζ από email της Εφορίας στους ιδιοκτήτες Airbnb

Σημαντικές είναι οι ανατροπές που έρχονται από την 1η Οκτωβρίου στην αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο λειτουργίας, με την καθιέρωση αυστηρότερων κανόνων.

Από τον επόμενο μήνα, κάθε ακίνητο που προσφέρεται για βραχυχρόνια μίσθωση, θα πρέπει να έχει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης, υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής, πυροσβεστήρες, σήμανση διαφυγής και φαρμακείο πρώτων βοηθειών. Θα απαιτείται ακόμη πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, οδηγός με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης και πλήρεις προδιαγραφές φωτισμού, αερισμού και κλιματισμού.

Ενόψει των νέων κανόνων, ήδη το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) άρχισαν να στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail) σε ιδιοκτήτες ακινήτων που διαθέτουν ενεργούς Αριθμούς Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ), ώστε να προετοιμαστούν για τις αλλαγές που έρχονται, αλλά και για τους ελέγχους που θα ακολουθήσουν για παράνομα καταλύματα που δεν διαθέτουν τις προδιαγραφές που απαιτούνται.

Η επιστολή που φτάνει στους ιδιοκτήτες αναφέρει χαρακτηριστικά: «…δεδομένου ότι διαθέτετε ενεργούς ΑΜΑ στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης της ΑΑΔΕ, σας ενημερώνουμε για τις νέες προδιαγραφές που θα ισχύουν από 1/10/2025 και αφορούν τα συγκεκριμένα ακίνητά σας.

Συγκεκριμένα όλα τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια πρέπει σωρευτικά να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης με φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό, να είναι ασφαλισμένα έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα, να έχουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή αντιηλεκτροπληξιακό και σήμανση διαφυγής, να διαθέτουν πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών καθώς και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

Για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης, υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού ή μεικτά συνεργεία με την ΑΑΔΕ θα διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, με προειδοποίηση τουλάχιστον δέκα ημερών μέσω e-mail. Οι ελεγκτές θα φέρουν υπηρεσιακή ταυτότητα και έγγραφη εντολή με τα στοιχεία του υπαλλήλου και του ακινήτου.

Στους διαχειριστές που δεν επιτρέπουν την είσοδο, δεν πληρούν τις προδιαγραφές ή δεν τηρούν τις υποχρεώσεις του νόμου, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση νέας παράβασης μέσα σε ένα έτος, το πρόστιμο διπλασιάζεται, ενώ σε κάθε επόμενη ίδια παράβαση τετραπλασιάζεται».

Οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς και επιτόπιοι, με μεικτά συνεργεία του υπουργείου Τουρισμού και της ΑΑΔΕ να επισκέπτονται τα ακίνητα και να καταγράφουν παραβάσεις.

Όποιος ιδιοκτήτης δεν τηρεί τις προδιαγραφές θα βρίσκεται αντιμέτωπος με πρόστιμο 5.000 ευρώ, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται στις 10.000 και τετραπλασιάζεται στις 20.000 ευρώ. Ακόμη και η άρνηση πρόσβασης στους ελεγκτές θεωρείται παράβαση και συνεπάγεται άμεση κύρωση.

Τάξη στο… χάος

Οι ηγεσίες των υπουργείων Οικονομικών και Τουρισμού εμφανίζονται αποφασισμένες να παρέμβουν καταλυτικά στη βραχυχρόνια αγορά ακινήτων, προκειμένου να μπει φρένο στην ασυδοσία που υπάρχει κυρίως σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, οι οποίες δέχονται και τον μεγαλύτερο όγκο ταξιδιωτών που καταλύουν σε ακίνητα Airbnb.

Στις εν λόγω περιοχές καταγράφεται και η μεγαλύτερη στεγαστική πίεση με αυξανόμενο μάλιστα ρυθμό. Στην Αττική, μόνο στο κέντρο της Αθήνας καταγράφονται σχεδόν 60.000 καταχωρίσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης, με αποτέλεσμα η αγορά μακροχρόνιων ενοικιάσεων να έχει νεκρώσει.

Στα δε νησιά του Αιγαίου αλλά και σε δημοφιλείς χερσαίους προορισμούς, το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Ενώ οι τουρίστες βρίσκουν εύκολα κατάλυμα μέσω πλατφόρμας, από την άλλη οι μόνιμοι κάτοικοι, οι γιατροί, οι δάσκαλοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κινδυνεύουν να καταλήξουν σε… κοντέινερς.

Στις Κυκλάδες, χαρακτηριστικά, οι αγγελίες για μακροχρόνια μίσθωση έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, με τις λίγες διαθέσιμες κατοικίες να διατίθενται σε τιμές πολλαπλάσιες -σε ορισμένες περιπτώσεις- από τους μισθούς που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι.