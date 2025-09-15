Στο 62% η συμμετοχή των ΑΠΕ στην παραγωγή ρεύματος τον Αύγουστο

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση ότι το μήνα Αύγουστο καταγράφηκαν οι χαμηλότερες τιμές στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου σε ετήσια βάση. Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα του μηνιαίου Δελτίου Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) που στάλθηκε στα μέλη του ΙΕΝΕ στις 12 Σεπτεμβρίου 2025.

Παράλληλα, η συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ηλεκτροπαραγωγικό μίγμα της χώρας έφθασε το 57% το μήνα Αύγουστο, ενώ αν προσθέσουμε και την συμμετοχή των νερών (βλέπε υδροηλεκτρικά έργα), η συνολική συμμετοχή των ΑΠΕ ανήλθε στο 62%, που θεωρείται ένα από τα υψηλότερα για ευρωπαϊκή χώρα αυτή τη χρονική περίοδο.

Οι άκρως επίκαιρες παρατηρήσεις του Δελτίου του ΙΕΝΕ για το μήνα Αύγουστο συνοψίζονται ως εξής:

• Πτώση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η μέση ΤΕΑ τον Αύγουστο του 2025 εμφανίστηκε μειωμένη κατά 27% σε σύγκριση με τον περασμένο Ιούλιο και διαμορφώθηκε στα €73.15/MWh, ενώ μειώθηκε κατά 44% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024. Σε καθοδική τροχιά βρίσκονται οι τιμές στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, με τη μέση τιμή για τον Αύγουστο του 2025 να διαμορφώνεται στα €32.0/MWh από €35.4/MWh τον Ιούλιο του 2025.

• Όσον αφορά τη ζήτηση ενέργειας, αυτή διαμορφώθηκε στις 5,096 GWh τον Αύγουστο του 2025, κινούμενη καθοδικά σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

• Σημαντική είναι η μείωση της συμμετοχής του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή το μήνα Αύγουστο του 2025, καλύπτοντας το 38% του μίγματος καυσίμου, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα που ανήλθε στο 45%. Επίσης, η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και φυσικό αέριο τον Αύγουστο ανήλθε σε 2,996,348 MWh και 2,005,024 MWh αντίστοιχα, ενώ από τα υδροηλεκτρικά έφτασε τις 254,693 MWh.

• Το μίγμα καυσίμου στην ηλεκτροπαραγωγή τον περασμένο Αύγουστο χαρακτηρίστηκε από ισχυρή συμμετοχή των ΑΠΕ, ακολουθούμενες από το φυσικό αέριο, συνεισφέροντας στα επίπεδα του 57% και 38% αντίστοιχα.

• Αξίζει να σημειωθεί ότι το μερίδιο του φυσικού αερίου στο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας μειώθηκε κατά 5% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024, ενώ η συνεισφορά των ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 14%. Ειδικότερα, το μερίδιο του φυσικού αερίου τον Αύγουστο του 2025 ήταν στο 38%, από το 43% τον Αύγουστο του 2024, ενώ αντίστοιχα το μερίδιο των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στο 57% τον περασμένο Αύγουστο από το 43% τον Αύγουστο του 2024.

• Η μέση ημερήσια ηλεκτρική ενέργεια εισαγωγών της Ελλάδας τον Αύγουστο του 2025 ανήλθε στις 7,979 MWh και η μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εισαγωγών στις 247,363 MWh, καταγράφοντας μειωμένες εισαγωγές σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Ομοίως, η μέση ημερήσια ηλεκτρική ενέργεια εξαγωγών της Ελλάδας τον Αύγουστο του 2025 ανήλθε στις 21,663 MWh και η μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εξαγωγών στις 671,565 MWh, καταγράφοντας αυξημένες εξαγωγές σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Βάσει των ανωτέρω, η Ελλάδα υπήρξε καθαρά εξαγωγική χώρα τον Αύγουστο του 2025, με τις συνολικές καθαρές εξαγωγές να ανέρχονται σε 424,201 MWh.

• Οι συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου της Ελλάδας για το μήνα Αύγουστο του 2025 ανήλθαν σε 5.3 TWh, μειωμένες κατά 17% σε μηνιαία βάση και κατά 6% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους.

• Η συνεισφορά των εισαγωγών LNG, μέσω των δύο πλέον σημείων εισόδου της χώρας (Αγία Τριάδα και Αμφιτρίτη), διαμορφώθηκε στο 51% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου τον περασμένο Αύγουστο, με το υπόλοιπο 31% να εισάγεται από την πύλη του Σιδηροκάστρου (προερχόμενο από την Ρωσία) και το 18% από την Νέα Μεσημβρία (προερχόμενο από το Αζερμπαϊτζάν). Τα ανωτέρω στοιχεία επιβεβαιώνουν τις τάσεις, οι οποίες διαμορφώνονται τους τελευταίους μήνες, που δείχνουν αύξηση των εισαγωγών LNG και μάλιστα με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να προέρχεται από τις ΗΠΑ.