Οριακές αυξήσεις σε αφίξεις-διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα τον Ιούλιο

Παρατηρήθηκε άνοδος 1,4% στις αφίξεις και 1,6% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,7% και 3,1%, αντίστοιχα.

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:31

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:31

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τον μήνα Ιούλιο οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 6.388.875 και οι διανυκτερεύσεις σε 31.042.269, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, κατά 1,6% στις αφίξεις και 1,8% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, τον Ιούλιο του 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρατηρήθηκε αύξηση 1,4% στις αφίξεις και 1,6% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,7% και 3,1%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 79,9% και 87,4%, αντίστοιχα. Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Ιούλιο 2025, ανήλθε σε 4,9 ημέρες.

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

 

