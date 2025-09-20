Στουρνάρας: Η Ελλάδα ανοιχτή σε περισσότερα διασυνοριακά τραπεζικά deal

Η Ελλάδα είναι ανοιχτή σε περισσότερες διασυνοριακές τραπεζικές συμφωνίες, είτε προέρχονται από ξένους επενδυτές στον χρηματοπιστωτικό της τομέα είτε από τοπικούς τραπεζικούς οργανισμούς που επεκτείνονται στο εξωτερικό, δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας.

«Υιοθετούμε μια πολύ φιλοευρωπαϊκή στάση, η οποία συμβάλλει στην υλοποίηση της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης κεφαλαιαγορών», δήλωσε ο κ. Στουρνάρας σε συνέντευξή του το Σάββατο. Μιλώντας στο περιθώριο μιας άτυπης συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοπεγχάγη, πρόσθεσε: «Είμαστε υπέρ των διασυνοριακών συναλλαγών και ελπίζω ότι αυτό θα επικρατήσει και αλλού».

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε όλη την Ευρώπη ζητούν διασυνοριακή τραπεζική ενοποίηση στην ήπειρο, τέτοιες κινήσεις δεν έχουν πάντα γίνει δεκτές από τις κυβερνήσεις. Η Γερμανία, για παράδειγμα, αντιτάχθηκε στην προσφορά εξαγοράς της Commerzbank από την Unicredit , ενώ η Unicredit απέσυρε την προσφορά της για την ιταλική ανταγωνίστρια Banco BPM, αφού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την έγκριση της κυβέρνησης.

Η ελληνική κυβέρνηση και η κεντρική τράπεζα, από την άλλη πλευρά, υποδέχτηκαν θερμά την αγορά του 26% των μετοχών της Alpha Bank από την UniCredit, καθώς και το σχέδιό της να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής της έως και το 29,9%.

Η κυβέρνηση, η κεντρική τράπεζα, οι τραπεζικοί οργανισμοί και η κοινή γνώμη έχουν υιοθετήσει «μια πολύ, πολύ φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση», σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα.

«Υπάρχουν πολλά οφέλη για όλους αν επιτρέψουμε τις διασυνοριακές συναλλαγές και, φυσικά, αν ολοκληρώσουμε την ένωση τραπεζών και κεφαλαιαγορών. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα», δήλωσε ο κ. Στουρνάρας.

Οπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, η Ελλάδα βρίσκεται επίσης στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την επιστροφή των τραπεζικών οργανισμών σε πλήρη ιδιωτική ιδιοκτησία, ενώ η οικονομία της χώρας ανακάμπτει από την κρίση χρέους της τελευταίας δεκαετίας.

Ο κ. Στουρνάρας δήλωσε ότι η αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδας κατά την περίοδο 2025-2027 θα είναι ελαφρώς πάνω από 2% κατά μέσο όρο, περίπου το διπλάσιο του ευρωπαϊκού ποσοστού. Τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης που ανακοίνωσε πρόσφατα ο πρωθυπουργός δεν έχουν ακόμη ληφθεί υπόψη από τις νέες προβλέψεις του Ευρωσυστήματος και της Τράπεζας της Ελλάδος και «θα έχουν θετική επίδραση στην οικονομία της χώρας», πρόσθεσε ο διοικητής.