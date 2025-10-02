Παπασταύρου για GSI: Η κυπριακή πλευρά πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση της

Ως «θετική εξέλιξη» χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου την αυτοσυγκράτηση που επέδειξαν οι πάροχοι, διατηρώντας τις τιμές λιανικής ρεύματος Οκτωβρίου στα ίδια περίπου επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα, μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση του Mega και τους δημοσιογράφους, Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη.

Όπως είπε, τον Οκτώβριο, τόσο η ΔΕΗ, όσο και η Protergia, που μαζί έχουν περίπου το 70% των καταναλωτών στο πράσινο τιμολόγιο, ανακοίνωσαν σταθερές ή και μειωμένες τιμές. «Αυτό μας οδηγεί σε τιμές, τις οποίες είχαμε το 2021», είπε χαρακτηριστικά. Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι «πραγματοποιείται σήμερα μια μεγάλη συζήτηση διυπουργική, κάτω από τον συντονισμό του αντιπροέδρου του κ. Χατζηδάκη, για να δούμε πως μπορούμε να βοηθήσουμε τη βιομηχανία, γιατί αλήθεια είναι ότι το ενεργειακό κόστος δεν επηρεάζει μόνο κάθε μία και καθένα από μας, κάθε οικογένεια, επηρεάζει και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας».

Για τη συμμετοχή της Chevron στον διαγωνισμό υδρογονανθράκων σε κοινοπραξία με την Helleniq Energy, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι με την υπογραφή της σύμβασης και τη ψήφισή της από την Βουλή μέχρι το τέλος του έτους, θα υπάρξει μια διετία – τριετία, όποτε και θα λάβουν χώρα οι γεωφυσικές και σεισμικές μελέτες. «Η επιτυχία του διαγωνισμού θα δώσει στην πατρίδα μας μια ενεργειακή αυτάρκεια, η οποία σε περιόδους γεωπολιτικής αστάθειας, όπως αυτή που διανύουμε είναι πολύ σημαντική», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Εστιάζοντας εξάλλου στην ανάδειξη της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο στη ΝΑ Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στον αναβαθμισμένο ρόλο της ως σημαντικού στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ και στα ενεργειακά ζητήματα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τόνισε ότι στις 6 και 7 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί στην χώρα μας το συνέδριο της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC), στο οποίο θα συμμετάσχει ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright, σε συνέχεια της επίσκεψης του κ. Doug Burgum. «Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε μόλις δύο μήνες θα έχουν επισκεφθεί τη χώρα μας δύο κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ». «Η χώρα μας έχει νευραλγική γεωστρατηγική θέση μεταξύ της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης. Είναι μία πύλη εισόδου που θα βοηθήσει την Ευρώπη να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο, καθώς και χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Μολδαβία και η Ουκρανία», συνέχισε ο κ. Παπασταύρου.

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για την πορεία του καλωδίου ενεργειακής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε, αναφερόμενος στις νέες δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών της Κύπρου περί μη βιωσιμότητας του έργου, ότι τα μηνύματα που λαμβάνονται από την κυπριακή πλευρά για το GSI «ήταν αμφίσημα και πλέον είναι αλληλοσυγκρουόμενα. Θα πρέπει η κυπριακή πλευρά να ξεκαθαρίσει τη θέση της». «Είναι απαραίτητο να υπάρχει μία ενιαία θέση και από τις δύο χώρες., όπως αυτή αποτυπώθηκε για το ζήτημα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Κύπριο Πρόεδρο στη συνάντηση τους στη Νέα Υόρκη την προηγούμενη εβδομάδα», κατέληξε χαρακτηριστικά.