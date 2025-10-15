ΔΝΤ: Ροκανίζουν το ελληνικό χρέος τα πρωτογενή πλεονάσματα

Περιορισμένες θα είναι το 2026 οι απώλειες εσόδων για τον προϋπολογισμό, λόγω της υλοποίησης του «πακέτου» ύψους 1,76 δισ. ευρώ για τη στήριξη κυρίως των ευάλωτων οικονομικά κοινωνικών ομάδων.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση Fiscal Monitor του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) τα δημόσια έσοδα από την άμεση φορολογία, ποσοστιαία θα αυξηθούν κατά το ήμισυ σε σχέση με το ρυθμό ανάπτυξης (2%) της ελληνικής οικονομίας, καθώς ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα και διευρύνεται η φορολογική βάση.

Μεσοπρόθεσμα, οι προβλέψεις του Ταμείου δείχνουν μικρή υποχώρηση των δημοσίων εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ, από 49,8% το 2025 σε 46,8% το 2030, εξέλιξη η οποία ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα πιθανών νέων φορολογικών ελαφρύνσεων από την κυβέρνηση.

Όσον αφορά στο μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, το δημόσιο χρέος, ο διεθνής οικονομικός οργανισμός «βλέπει» σημαντική αποκλιμάκωση την επόμενη πενταετία. Εκτιμά δε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να καταγράφει πρωτογενή πλεονάσματα, έστω και μικρότερα, ενώ η δημοσιονομική πορεία αναμένεται να παραμείνει σταθερή έως το 2030.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ταμείου, το χρέος της Ελλάδας θα υποχωρήσει από 146,7% του ΑΕΠ το 2025 στο 130,2% το 2030, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 17 ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε πέντε χρόνια. Τα πρωτογενή πλεονάσματα προβλέπεται να διαμορφωθούν στο 3,2% του ΑΕΠ το 2025, σημαντικά χαμηλότερα από την εκτίμηση της ελληνικής κυβέρνησης για 3,6%, ενώ για το 2026 ο πήχης τοποθετείται στο 2,3%, έναντι 2,8% που προβλέπει η Αθήνα.

Σταδιακά, τα πλεονάσματα αναμένεται να διαμορφωθούν στο 1,8% του ΑΕΠ για το 2027 και το 2028, να αυξηθούν οριακά στο 1,9% το 2029, και να καταλήξουν στο 2% του ΑΕΠ το 2030. Παρά τη μείωση, οι προβλέψεις του Ταμείου διατηρούν τη χώρα σε τροχιά πλεονασμάτων, γεγονός που αναμένεται να στηρίξει την προσπάθεια αποκλιμάκωσης του χρέους και να περιορίσει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου.

Όσον αφορά το συνολικό δημοσιονομικό ισοζύγιο, το ΔΝΤ προβλέπει ισορροπία το 2025, με μηδενικό έλλειμμα, και ήπια επιδείνωση τα επόμενα χρόνια, με το ισοζύγιο να διαμορφώνεται γύρω στο -1,4% του ΑΕΠ από το 2027 και μετά. Το Ταμείο σημειώνει ότι τα μικρά αυτά ελλείμματα δεν ανατρέπουν τη συνολική δημοσιονομική εικόνα και σχετίζονται κυρίως με την αύξηση των δαπανών για ανάπτυξη και κοινωνική στήριξη.

Σε γενικές γραμμές, οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ αποτυπώνουν μια εικόνα σταθερής, αλλά προσεκτικής δημοσιονομικής πορείας για την Ελλάδα. Το Ταμείο αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο στη μείωση του χρέους και τη διατήρηση πλεονασμάτων, αλλά υπογραμμίζει ότι οι προκλήσεις παραμένουν.

Η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και η ενίσχυση της ανάπτυξης και της παραγωγικότητας θεωρούνται κρίσιμες προϋποθέσεις ώστε η θετική πορεία των δημόσιων οικονομικών να μεταφραστεί σε βιώσιμη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.