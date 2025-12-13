Επένδυση 70 εκατ. ευρώ «πρασίνισε» το «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Την υλοποίηση του σχεδίου «Route 2025», μίας επένδυσης 70 εκατ. ευρώ, που σηματοδοτεί την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα 25 χρόνια νωρίτερα από την αρχική δέσμευση που είχε αναλάβει το 2019, στο πλαίσιο της υπογραφής της διακήρυξης της Λάρνακας για net zero carbon του κλάδου μέχρι το 2050, ολοκλήρωσε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (ΔΑΑ).

«Τον Δεκέμβριο του 2019, έξι μήνες μετά τη διακήρυξη της Λάρνακας, στη δέσμευση για την επίτευξη μηδενικού αποτυπώματος, με μέγιστη δυνατή προσθετικότητα, 25 χρόνια νωρίτερα από το 2050. Αυτή η φιλόδοξη πρωτοβουλία που λάβαμε τότε βαφτίστηκε “Route 2025” για να δείξουμε ότι πρόκειται για έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη με χρονοδιάγραμμα και όχι για μια αόριστη δέσμευση.

Στο πλαίσιο αυτό, θέσαμε ως στόχο την αυτοπαραγωγή καθαρής ενέργεια εντός του βασικού οικοπέδου του αεροδρομίου μέσω φωτοβολταϊκών για την κάλυψη του 100% των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια χωρίς τη χρήση εγγυήσεων προέλευσης», τόνισε, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΑ, Γιάννης Παράσχης.

«Η επένδυση γνωρίζαμε ότι θα ήταν ένα θετικό business case. Παρά τις κρίσιμες συνθήκες που αντιμετώπισε ο κλάδος κατά την πανδημία, ως εταιρεία παραμείναμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του προγράμματος. Αναμένοντας το πλαίσιο για την αυτοπαραγωγή και την αποθήκευση, που δεν υπήρχε, αποφασίσαμε την τμηματική υλοποίηση του προγράμματος σε δύο φάσεις», προσέθεσε.

Οι δύο φάσεις

Η πρώτη φάση του πρωτοπόρου εγχειρήματος περιελάμβανε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 16 MWp, το οποίο εγκαινιάστηκε στις αρχές του 2023 και παράγει καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, που αντιστοιχεί στο 45% της ετήσιας κατανάλωσης του ΔΑΑ. Ακολούθησε η δεύτερη φάση με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 35,5 MWp, το οποίο περιλαμβάνει σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρία 82MWh και ολοκληρώθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Ως εκ τούτου, ο ΔΑΑ απέκτησε μονάδα παραγωγής φωτοβολταϊκών ισχύος 51,5 ΜW, με σύστημα αποθήκευσης, μεγιστοποιώντας την ιδιοκατανάλωση, αλλά και την αυτοπαραγωγή μέσω φυσικής υποδομής εντός του αεροδρομίου, και μάλιστα με πραγματική προσθετικότητα (additionality).

Στην ίδια λογική, μεταξύ άλλων, ο ΔΑΑ μετέτρεψε 61 οχήματα του στόλου του σε ηλεκτροκίνητα, ανέπτυξε ένα δίκτυο ηλεκτροφόρτισης και υποδομές μέσης τάσης που απαιτούνται και εγκατέστησε αντλίες θερμότητας για τις ανάγκες θέρμανσης αντικαθιστώντας το φυσικό αέριο.

«Η επένδυση αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη στη δέσμευσή μας ως πυλώνα του τουριστικού προϊόντος της πόλης μας για την ανάδειξη της Αθήνας και εν γένει της χώρας ως κορυφαίου βιώσιμου προορισμού για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της», επεσήμανε ο Γ. Παράσχης, προσθέτοντας πως το πρόγραμμα έχει λάβει υπόψη και τις μελλοντικές ανάγκες του αεροδρομίου βάσει του σχεδίου επέκτασής του.

Έτσι, από την 1η Ιανουαρίου του 2026, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών θα καλύπτει το 100% των αναγκών για ηλεκτροδότηση με καθαρή ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται εντός των εγκαταστάσεων του, γεγονός που καθιστά το «Ελευθέριος Βενιζέλος» ως το πρώτο και μοναδικό αεροδρόμιο της Ελλάδας που θα έχει από το νέο έτος net zero neutral.

Παράλληλα, ο ΔΑΑ αναδεικνύεται ως το πρώτο αεροδρόμιο της Ευρώπης που κάνει αυτοπαραγωγή της ενέργειάς του από ίδιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εντός της έκτασής του.

«Μονόδρομο» χαρακτήρισε από την πλευρά του την απανθρακοποίηση των μεταφορών ο πρόεδρος του ΔΑΑ, Μιχάλης Κεφαλογιάννης, με την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη να τονίζει πως «η Ελλάδα, ως μία από τις ηγέτιδες δυνάμεις στον παγκόσμιο τουρισμό, οφείλει να πρωτοπορεί». Προσέθεσε δε ότι η πρωτοβουλία «Route 25» αποτελεί ορόσημο για τον μετασχηματισμό των μεταφορών και του τουρισμού προς ένα βιώσιμο, ανθεκτικό και περιβαλλοντικά υπεύθυνο μοντέλο ανάπτυξης.

«Η πρωτοβουλία “Route 2025” εξασφαλίζει την ενεργειακή αυτονομία του ΔΑΑ και αναβαθμίζει τη θέση της Ελλάδας στις βιώσιμες αερομεταφορές», επεσήμανε από την πλευρά του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

«Η υιοθέτηση λύσεων όπως η ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ηλεκτροκίνηση του εξοπλισμού επίγειας εξυπηρέτησης, η προώθηση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων και η συνεχής παρακολούθηση και μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών, καθιστούν τη χώρα μας πρωταγωνιστή», είπε από την πλευρά του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Την ανάγκη για επενδύσεις στα βιώσιμα καύσιμα και τον κεντρικό ρόλο των αεροδρομίων στην προσπάθεια που γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση ανέδειξε, μεταξύ άλλων, από την πλευρά του ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας. «Τα αεροδρόμια δεν είναι πια μόνο χώροι επιβίβασης και αποβίβασης. Δεν είναι απλά υποδομές. Είναι κόμβοι ενέργειας, εργαστήρια καινοτομίας, κέντρα ψηφιακού μετασχηματισμού, καταλύτες της κυκλικής οικονομίας και της οικονομικής ανάπτυξης», είπε.