Μετοχές: Aegean και Σαράντης στα φαβορί για το ξεκίνημα του 2026

Δύο μετοχές που είναι πιθανό να απασχολήσουν θετικά την επενδυτική κοινότητα το 2026 είναι οι τίτλοι της Aegean Airlines και ο όμιλος Σαράντη.

Σε όρους κεφαλαιοποίησης η πρώτη βρίσκεται στο 1,3 δισ. ευρώ, ενώ η Σαράντης περίπου στα 850 εκατ. ευρώ. Η Aegean Airlines, σύμφωνα με την τσέχικη επενδυτική τράπεζα Wood & Company είναι μια εταιρεία με σταθερή μερισματική απόδοση σε ώριμο κύκλο.

Ο όμιλος της Aegean εμφανίζεται στη λίστα με τις πιο αξιόπιστες μετοχές για μερισματική στρατηγική, με τη Wood να τη χαρακτηρίζει μέρος των «σταθερών μερισματικών ιστοριών» της περιοχής. Το report υπογραμμίζει τη διατηρήσιμη κερδοφορία, τη σταθερή παραγωγή ταμειακών ροών και τη μερισματική πολιτική που μπορεί να ακολουθηθεί χωρίς πίεση από τον ισολογισμό. Ο οίκος δίνει σύσταση «αγορά», με τιμή-στόχο στα 16 ευρώ.

Για τη Σαράvτης, οι πωλήσεις το εννεάμηνο 2025 ανήλθαν σε €448,5 εκατ. έναντι €452 εκατ. το εννεάμηνο 2024, μειωμένες κατά 0,8%, με τα επώνυμα προϊόντα να σημειώνουν καλύτερη επίδοση έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και τον όμιλο να συνεχίζει να επικεντρώνεται στις κατηγορίες που αποφέρουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Τα EBITDA κατά το εννεάμηνο 2025 διαμορφώθηκαν στα €68 εκατ. έναντι €63 εκατ. το εννεάμηνο 2024, αυξημένα κατά 7,9% με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο 15,2% (έναντι 13,9% το εννεάμηνο 2024). Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα €50,3 εκατ. κατά το εννεάμηνο 2025 έναντι €45,4 εκατ. το εννεάμηνο 2024, αυξημένα κατά 10,9%.

Η τιμή-στόχος από Eurobank Equities είναι τα 16,5 ευρώ για τη Σαράντης, με τη χρηματιστηριακή να επισημαίνει τη σημαντική αύξηση των περιθωρίων κέρδους, ενώ ακόμα και μετά το ράλι +22% από την αρχή του έτους βλέπει 30% discount έναντι ομοειδών εταιρειών.

Η τεχνική εικόνα σε Σαράντη και Aegean Airlines

Η Σαράvτης εμφανίζει μια ιδιαίτερα υγιή τεχνική εικόνα, με τη μετοχή να έχει διορθώσει και να ετοιμάζεται να επιστρέψει στα υψηλά της, πάνω από τα 15 ευρώ. Η διόρθωση της μετοχής στη στήριξη των 12 ευρώ, έχει επιστρέψει στους επενδυτές να πάρουν τα κέρδη τους και να ετοιμαστεί το έδαφος για το νέο ανοδικό κύμα.

Τα πέριξ των 13,20 ευρώ που βρίσκεται τώρα η μετοχή είναι η πρώτη περιοχή αντίστασης, με την επόμενη να εδράζει στη ζώνη των 14 ευρώ. Απώτερος στόχος για τη μετοχή είναι πάνω από τα 15 ευρώ και έπειτα τα 18 ευρώ ανά μετοχή.

Το διάγραμμα της Σαράvτης

Η Aegean Airlines, από την πλευρά της, βρίσκεται επίσης σε ανοδικό momentum, με πολλούς αναλυτές να θεωρούν ότι ο κλάδος των αεροπορικών εταιρειών να αποτελούν τοπ επιλογή για το επόμενο έτος λόγω των αποτιμήσεων και της υποαπόδοσης φέτος.

Για τον τίτλο της Aegean, η στήριξη του κινητού μέσου όρου των 200 ημερών είναι κρίσιμη με τα επίπεδα να βρίσκονται στα 13 ευρώ περίπου. Τα 13 ευρώ αποτελούν σημαντική περιοχή στήριξης και ως Fibonacci επίπεδο, συνεπώς έχει ισχυρή βαρύτητα στο τρέχον ανοδικό κύμα. Ο πρώτος στόχος είναι επίσης λίγο πάνω από τα 15 ευρώ, όπως και στην περίπτωση της Σαράντης, ενώ και ο απώτερος στόχος για το 2027 συμπίπτει στα 18 ευρώ.

Το διάγραμμα της Aegean

* Το παραπάνω άρθρο δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο άρθρο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.