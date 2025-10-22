#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Αλλαγές για την παραγωγή τσίπουρου, ποια νέα καύσιμα επιτρέπονται

Με τη νέα υπουργική απόφαση του ΥΠΕΘΟ, το τσίπουρο μπορεί πλέον να «βράζει» όχι μόνο με ξύλα. Η νέα διαδικασία καταγραφής και ελέγχου. Οι ποινές για παράνομη απόσταξη.

Δημοσιεύθηκε: 22 Οκτωβρίου 2025 - 08:02

Οι λεγόμενοι «διήμεροι» μικροί αποσταγματοποιοί, οι παραγωγοί δηλαδή που αποστάζουν τσίπουρο ή άλλα προϊόντα σε περιορισμένο χρονικό πλαίσιο, αποκτούν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν και άλλο καύσιμο για τους άμβικες, με την απόφαση Α1141/2025 του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Κώτσηρα.

Έτσι εκτός από τα παραδοσιακά καυσόξυλα, οι αποσταγματοποιοί θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν πυρηνόξυλο, πέλλετ, πετρέλαιο κίνησης, φυσικό αέριο και υγραέριο. Η κίνηση αυτή, που χαρακτηρίζεται από το Υπουργείο ως «εξορθολογισμός» του πλαισίου, δίνει λύση σε ένα χρόνιο αίτημα των παραγωγών, οι οποίοι αντιμετώπιζαν συχνά δυσκολίες και υψηλό κόστος θέρμανσης, ιδίως σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε ξυλεία.

Η απόφαση εισάγει και μια νέα διαδικασία καταγραφής και ελέγχου. Τα τελωνεία θα δηλώνουν πλέον το είδος του καυσίμου στο πληροφοριακό σύστημα ICISnet, στα αρχεία της άδειας κατοχής του άμβυκα και στα αντίτυπα που διατηρεί ο παραγωγός.

Επιπλέον, αντικαθίσταται το έντυπο «Υπόδειγμα 11α» για τις τροποποιήσεις αδειών, με πιο αναλυτική μορφή και ρητές αναφορές στις ποσότητες παραγωγής και στους κανόνες επιστροφής ή καταστροφής προϊόντος. Οι ποινές για παράνομη απόσταξη είναι τουλάχιστον 3 μήνες φυλάκιση και πρόστιμο 3.000 ευρώ.

 

