Παπαθανάσης: Στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

Δημοσιεύθηκε: 20 Οκτωβρίου 2025 - 09:49

Στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εντάσσεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Συγκεκριμένα, η Πράξη «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνων πόλεων και τεχνολογιών για το διαδίκτυο των αντικειμένων (IOT) του Δήμου Φιλοθέης-ψυχικού», συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 712.973 ευρώ, περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος του δήμου, παρέχοντας πιο αποδοτικές, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων.

Μεταξύ άλλων, συγκαταλέγονται δράσεις όπως: Έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑΜΕΑ. Έξυπνος Οδηγός Πόλης / Δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων. Πολιτιστικές - Αθλητικές εκδηλώσεις - Διαχείριση ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Ψηφιοποίηση καταλόγων δημοτικών βιβλιοθηκών - Δημιουργία έξυπνης δημοτικής βιβλιοθήκης. Ψηφιοποίηση τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ηλεκτρονική τιμολόγηση, ηλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Κανονιστικών Αποφάσεων. Κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού και ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης της Διοίκησης και της επιχειρησιακής ικανότητας. Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις και παροχή συστήματος τηλε-εργασίας.

Είχε προηγηθεί η ένταξη της Πράξης στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027», με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δ. Παπαστεργίου.

 

