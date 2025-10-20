#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλείνει ξανά το Μετρό Θεσσαλονίκης, αύξηση στην τιμή των εισιτηρίων

Η πρώτη αναστολή λειτουργίας του Μετρό έχει προγραμματιστεί για ένα μήνα από τις 10 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τον Νίκο Ταχιάο, το μετρό θα κλείσει πάλι πριν την λειτουργία της γραμμής της Καλαμαριάς. Αυτό θα συμβεί το Φεβρουάριο και εκτιμάται ότι θα είναι πάλι για έναν μήνα.

Κλείνει ξανά το Μετρό Θεσσαλονίκης, αύξηση στην τιμή των εισιτηρίων

Δημοσιεύθηκε: 20 Οκτωβρίου 2025 - 11:34

Αλλαγές στην χρήση και στην τιμή του εισιτήριου και δεύτερο κλείσιμο του Μετρό Θεσσαλονίκης, προανήγγειλε μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ο υφυπουργός υποδομών Ν. Ταχιάος.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη αναστολή λειτουργίας του Μετρό έχει προγραμματιστεί για ένα μήνα από τις 10 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον κ.Ταχιάο το μετρό θα κλείσει πάλι πριν την λειτουργία της γραμμής της Καλαμαριάς. Αυτό θα συμβεί το Φεβρουάριο και εκτιμάται ότι θα είναι πάλι για έναν μήνα.

Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές στα εισιτήρια όπως η κατάργηση χρήσης για 70 λεπτά που ισχύει σήμερα.

Στον αρχικό σχεδιασμό του εισιτηρίου, η βασική σκέψη ήταν να μπορεί να συνδυάσει ο επιβάτης λεωφορείο και Μετρό. Τώρα δεν υπάρχει αυτός ο λόγος, είπε και προανήγγειλε αύξηση της τιμής του εισιτηρίου. Με διαλειτουργικότητα το εισιτήριο δεν θα κοστίζει 60 λεπτά είπε και συμπλήρωσε ότι το μετρό εφόσον το εισιτήριο κοστίζει 1 ευρώ, θα είναι οριακά βιώσιμο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διακοπή δρομολογίων για έναν μήνα στο Μετρό Θεσσαλονίκης

ΕΧΑΕ: Τα επιχειρήματα Euronext και τα σενάρια της επόμενης μέρας

Jefferies: Ανεβάζει τον πήχη για την Τράπεζα Πειραιώς στα €8,30

Χρηματιστήριο: Κατεβάζουν ταχύτητα οι αγοραστές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο