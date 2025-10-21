Στις 13 Νοεμβρίου στην Αθήνα η Διάσκεψη Επενδυτών DDC 2025

Η Διάσκεψη Επενδυτών DDC 2025 θα συγκεντρώσει κορυφαίες προσωπικότητες από την Ευρώπη και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου στις 13 Νοεμβρίου στην Αθήνα για μια σε βάθος διερεύνηση των δυναμικών που διαμορφώνουν την επόμενη εποχή των εναλλακτικών επενδύσεων ιδιωτικής αγοράς.

Η ετήσια συνάντηση θα φέρει σε επαφή θεσμικούς επενδυτές, διαχειριστές κεφαλαίων και υπεύθυνους χάραξης χρηματοοικονομικής πολιτικής, προκειμένου να συζητήσουν πώς η καινοτομία, οι ρυθμιστικές αλλαγές και η διασυνοριακή συνεργασία επαναπροσδιορίζουν το επενδυτικό τοπίο.

Η φετινή ατζέντα περιλαμβάνει συνεδρίες όπως «Από τα δημόσια περιουσιακά στοιχεία στις ιδιωτικές αξίες: Η νέα εποχή των στρατηγικών επενδυτικών κεφαλαίων» και «Ροές κεφαλαίων και επενδυτικές προοπτικές: Συνδεσιμότητα Ευρώπης – Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου», παράλληλα με πάνελ για ιδιωτικές δανειοδοτήσεις, εξειδικευμένες χρηματοδοτήσεις, δευτερογενείς αγορές και ευκαιρίες στον τομέα των ακινήτων.

Στην λίστα των επιφανών συμμετεχόντων που έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους περιλαμβάνονται στελέχη από το Υπερταμείο, την Bain Capital, την Τράπεζα Πειραιώς, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την SEDCO Capital, την LAMDA Development, τον Όμιλο Έλλακτορ και την UBP - Union Bancaire Privée.

Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι η σύνοδος θα δώσει έμφαση στη ουσιαστική συμμετοχή μέσω δομημένων συναντήσεων, συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης και ειδικών συνεδριών δικτύωσης με στόχο την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των επενδυτών της Ευρώπης και του Κόλπου.

Σύμφωνα με το DDC Financial Group, η εκδήλωση αντικατοπτρίζει τη διαρκώς αυξανόμενη διάθεση για διάλογο μεταξύ ηγετών των ιδιωτικών αγορών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ένα ολοένα και πιο πολύπλοκο και αλληλένδετο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

