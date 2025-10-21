Κώτσηρας: Προς όφελος του πολίτη η χρήση της τεχνολογίας από τις φορολογικές αρχές

Στη αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, περιλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, συνομιλώντας σήμερα Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στην εκδήλωση «Η πρόκληση του GEN AI για τον χρηματοπιστωτικό τομέα».

Ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε ότι ένα μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας της μάχης κατά της φοροδιαφυγής οφείλεται στην υιοθέτηση ψηφιακών μέσων, όπως η σύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές και το myData. «Τα έσοδα που είχαμε από την πάταξη της φοροδιαφυγής τον προηγούμενο χρόνο ήταν σημαντικά και ευελπιστούμε ότι φέτος θα είναι ακόμη περισσότερα», ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τόνισε ότι τα έσοδα αυτά επιστρέφουν στους πολίτες με μέτρα που βελτιώνουν την καθημερινότητά τους, όπως η επιδότηση ενοικίου και η ενίσχυση 250 ευρώ για τους συνταξιούχους, που θα ισχύσουν από φέτος τον Νοέμβριο.

Σε σχέση με τις ηλεκτρονικές πληρωμές, ο κ. Κώτσηρας επισήμανε ότι έχουν επεκταθεί πλέον σε όλες τις ηλικίες και μίλησε για μια αλλαγή νοοτροπίας, η οποία αποτελεί και «το σημαντικότερο κέρδος».

Ακολούθως, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε στην αξιοποίηση ψηφιακών μοντέλων ελέγχου για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, σημειώνοντας ότι σχετικές ρυθμίσεις περιλήφθηκαν στον νέο Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα.

Σε μια εποχή που η παραβατικότητα εξελίσσεται, ιδίως σε επίπεδο οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, θα πρέπει να βρίσκει κανείς συνεχώς τρόπους αντιμετώπισής της, σημείωσε ο κ. Κώτσηρας και πρόσθεσε ότι η Πολιτεία στηρίζει την ΑΑΔΕ υλικοτεχνικά και οικονομικά για την αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, προς όφελος των πολιτών.