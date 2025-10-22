Κρίσιμο «τετ α τετ» στις Βρυξέλλες για τον GSI

Στην έδρα της Κομισιόν μεταφέρεται η υπόθεση του καλωδίου, με την επόμενη τριμερή ανάμεσα στον επίτροπο Γιόργκενσεν και τους υπουργούς Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου να έχει «κλειδώσει» για τις 12 Νοεμβρίου και να γίνεται πλέον δια ζώσης.

Ως κίνηση, η πρόσκληση Γιόργκενσεν στους κ.κ. Παπασταύρου και Παπαναστασίου δείχνει ότι η ανησυχία της Κομισιόν μεγαλώνει, έπειτα και από το αδιέξοδο που ο ίδιος διαπίστωσε κατά την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη μαζί τους, γι’ αυτό και επιλέγει πλέον μια συνάντηση με φυσική παρουσία των εμπλεκομένων, προτού το θέμα πάει ακόμη πιο ψηλά, σε επίπεδο Φον ντερ Λάιεν.

Στο θέμα αναφέρθηκε χθες, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ, ο κύπριος υπ. Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου, λέγοντας ότι «η επόμενη συνάντηση του ομολόγου μου, της Ελλάδος, με τον επίτροπο θα είναι στις 12 Νοεμβρίου και θα είναι δια ζώσης, όχι τηλεδιάσκεψη», για να προσθέσει ότι το ενδιαφέρον της Κομισιόν συνδέεται με το γεγονός ότι το έργο είναι ευρωπαϊκό, καθώς και ότι όπως όλα τα διασυνοριακά projects, έτσι και αυτό έχει τις προκλήσεις του, οικονομικές, γεωπολιτικές και τεχνικές.

Στη συνάντηση θα παρευρεθεί σύμφωνα με χθεσινοβραδινές πληροφορίες και ο κ. Παπαναστασίου, ενώ το γεγονός ότι μέχρι τότε μεσολαβούν τρεις εβδομάδες προσφέρει την ευκαιρία για νέες συσκέψεις σε τεχνικό επίπεδο, προκειμένου οι δύο υπουργοί να προσέλθουν στο ραντεβού με τον επίτροπο έχοντας κάτι πιο απτό στα χέρια τους σε σχέση με την τελευταία φορά.

Κρίνοντας πάντως από την παρούσα κατάσταση, και παρά την τεχνική σύσκεψη της περασμένης Παρασκευής υπό τον υφυπ. ΠΕΝ, Νίκο Τσάφο, με τη συμμετοχή των ΡΑΑΕΥ, ΡΑΕΚ και ΑΔΜΗΕ, δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδος για την «ταμπακιέρα», δηλαδή το οικονομικό ζήτημα.

Καμία πρόοδος δεν έχει σημειωθεί ως προς την καταβολή της πρώτης δόσης των 25 εκατ. ευρώ ετησίως (125 εκατ. στην πενταετία), που απορρέει από τη διακρατική συμφωνία των δύο χωρών (Σεπτέμβριος 2024) -και δεν έχει ως προαπαιτούμενο τις έρευνες, όπως αναγνωρίζουν κυπριακές πηγές-, αποτελώντας μικρό μέρος των 251 εκατ. ευρώ που έχει μέχρι σήμερα δαπανήσει για το έργο ο ΑΔΜΗΕ.

Ούτε και φαίνεται να υπάρχει σύγκλιση στο τελευταίο αυτό θέμα, της αναγνώρισης από την κυπριακή πλευρά του συνόλου των μέχρι σήμερα δαπανών που έχει κάνει ο Διαχειριστής για το έργο, έναντι των 82 εκατ. ευρώ που έχει μέχρι τώρα αναγνωρίσει η ΡΑΕΚ, ακολουθώντας τη δική της μεθοδολογία και αντίληψη για τον GSI.

Εκεί που υπήρξε σύγκλιση την Παρασκευή είναι στις λιγότερο επώδυνες εκκρεμότητες, όπως η μεταβίβαση της υπεργολαβίας, δηλαδή της σύμβασης παραχώρησης (Concession Agreement), από τον ΑΔΜΗΕ στον GSI, ως τον φορέα υλοποίησης του έργου.

Ταυτόχρονα, η κυπριακή πλευρά φέρεται να υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει την αρχική της θέση για το έσοδο του καλωδίου και θα εκδώσει ανάλογη απόφαση με αυτήν στην οποία έχει προβεί η ΡΑΑΕΥ, θέμα για το οποίο ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλε ένσταση στις 30 Σεπτεμβρίου, η οποία και προκάλεσε την προ εβδομάδων «έκρηξη» του προέδρου Χριστοδουλίδη. Τούτων δοθέντων, άνθρωποι κοντά στο έργο κρατούν μικρό καλάθι ως προς τη συγκεκριμένη δέσμευση.

Το βλέμμα στο αυριανό call της Nexans

Τα βλέμματα στρέφονται και στο αυριανό call της Nexans για τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, το οποίο θα είναι η πρώτη συνάντηση με τους αναλυτές, του νέου CEO της γαλλικής εταιρείας, Julien Hueber.

Είναι βέβαιο ότι ο νέος της επικεφαλής θα κληθεί να τοποθετηθεί για τον GSI, ειδικά μετά και τις πρόσφατες αποκαλύψεις της Les Echos, που επικαλούμενη την BNP Paribas Exane, ανέφερε ότι ένα πιθανό ναυάγιο του έργου θα μπορούσε να διαγράψει έως και το 6% των λειτουργικών κερδών (EBIT) της Nexans.

Κατά την BNP, τυχόν ματαίωση του έργου θα άφηνε τον γαλλικό όμιλο με ένα τεράστιο απόθεμα καλωδίων και θα προκαλούσε σημαντική επιβράδυνση στην αύξηση των κερδών από το 2026. Ο οίκος μάλιστα έχει υποβαθμίσει τη μετοχή της Nexans, επικαλούμενος τα ρίσκα που απορρέουν τόσο από τις πολιτικές εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και από τα χρηματοδοτικά εμπόδια που εξακολουθούν να βαραίνουν το έργο.

Σχετικά με τον νέο μάνατζερ του γαλλικού ομίλου, λέγεται ότι προσανατολίζεται σε πολιτική αυστηρότερης επιλογής έργων, με έμφαση στην ανθεκτικότητα και τη διασφάλιση κερδοφορίας, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει έμμεσα και το GSI.

Το ερώτημα επομένως είναι κατά πόσο ο κ. Hueber θα ακολουθήσει διαφορετική γραμμή στο θέμα του GSI, απ' ό,τι ο προκάτοχός του, Christopher Guérin. Ανθρωποι ωστόσο με γνώση των διαδικασιών εκτιμούν ότι ακόμη και αν το θέλει, η απεμπλοκή δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.

Σύμφωνα με την ίδια ανάγνωση, είναι αρκετά πιθανό ο κ. Hueber να κρατήσει την ίδια περίπου γραμμή με τον προκάτοχό του, δηλαδή αυτήν της «υπομονής», καθώς δεν έχει και άλλη επιλογή, δεδομένου του ύψους του συμβολαίου του καλωδίου Ελλάδας - Κύπρου, 1,2 δισ. ευρώ.