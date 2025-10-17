Σενάριο εμπλοκής Φον ντερ Λάιεν στον GSI

Το μήνυμα ότι η Κομισιόν πρέπει να στηρίξει πιο ενεργά το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου, το οποίο χρηματοδοτεί με το μεγαλύτερο ποσό που έχει ποτέ δώσει για διασύνδεση και έχει συμπεριλάβει στους οκτώ πιο κρίσιμους ενεργειακούς ευρωπαϊκούς διαδρόμους, λέγεται ότι έστειλαν χθες στον Επίτροπο Γιόργκενσεν οι υπ. Ενέργειας Στ. Παπασταύρου και Γ. Παπαναστασίου.

Το κοινό πάντως ανακοινωθέν που εξέδωσαν οι δύο πλευρές μετά τη συνάντηση μαζί του δεν παραπέμπει σε κάποια αχτίδα φωτός και σε αλλαγή πλεύσης από τη κυπριακή πλευρά, εκτός από το γεγονός ότι επίκειται νέα συνάντηση των τριών μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με κάποια σενάρια που δημοσιεύουν κυπριακά μέσα, τα δύο μέρη συμφώνησαν παρουσία του Επιτρόπου σε συγκεκριμένα βήματα, με την μεν Λευκωσία να δέχεται να αποδεσμεύσει τη πρώτη δόση των 25 εκατ ευρώ, τη δε, Αθήνα να δεσμεύεται ότι αμέσως μετά θα προχωρήσει στην έκδοση NAVTEX για να συνεχιστούν οι έρευνες πόντισης του καλωδίου.

Τα παραπάνω δεν συμφωνούν με την εικόνα που μεταφέρουν πηγές του ΥΠΕΝ στο euro2day.gr, σύμφωνα με τις οποίες ο Γιόργκενσεν έθεσε το ερώτημα στον κύπριο υπουργό κατά πόσο η Λευκωσία πιστεύει στο έργο, τι προτίθεται να κάνει για να αποδείξει ότι το στηρίζει εμπράκτως και η συζήτηση ήταν ενημερωτική, χωρίς να καταλήξει σε κάποια συμφωνία και ειδικά σε συγκεκριμένα βήματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Επίτροπος, φέρνοντας στο τραπέζι τα δύο μέρη, επιχείρησε να ξεκαθαρίσει τη συνεχιζόμενη αμφισβήτηση για το καλώδιο και να γεφυρώσει τις διαφορές στο τεχνικό επίπεδο, χωρίς ωστόσο οι δύο πλευρές να δεσμευτούν σε συγκεκριμένες κινήσεις - αποφάσεις που θα βγάλουν το έργο από το τέλμα, όπως δείχνει άλλωστε και το γεγονός ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσει νέα τριμερής συνάντηση για το θέμα.

Το σενάριο της Φον ντερ Λάιεν

Σύμφωνα πάντως με ένα σενάριο που μένει φυσικά να επιβεβαιωθεί, εφόσον δεν βγει «λευκός καπνός» από τις συναντήσεις του Επιτρόπου με τους υπουργούς, το θέμα μπορεί να πάει ακόμη πιο ψηλά σε επίπεδο Φον ντερ Λάιεν. Το σενάριο συντηρούν τόσο κάποιες προ ημερών διαρροές από την ελληνική και τη κυπριακή πλευρά, όσο και μια χθεσινή δήλωση του Επιτρόπου Γιόργκενσεν, πριν τη συνάντηση με τους δύο υπουργούς, όταν ερωτήθηκε για το καλώδιο κατά τη συνέντευξη Τύπου για την Κλιματική Πολιτική της ΕΕ.

«Η συνάντηση δεν έχει γίνει (σσ: με τους κ.κ. Παπασταύρου και Παπαναστασίου), το έργο είναι μεγάλης σημασίας για την ΕΕ και παραμένει έτσι. Εργάζομαι προσωπικά και είμαι αφοσιωμένος σε αυτό, όπως και η Πρόεδρος. Θα σας κρατάμε ενήμερους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια ανάγνωση, η Κομισιόν έχει αποφασίσει να παρέμβει σε ανώτατο επίπεδο, τόσο γιατί βλέπει το αδιέξοδο για ένα έργο που χρηματοδοτεί με 657 εκατ. ευρώ (το υψηλότερο ποσό που έχει ποτέ δώσει για παρόμοιο project το Connecting Europe Facility), όσο και για το γεγονός ότι η ίδια η Φον ντερ Λάιεν το συμπεριέλαβε το Σεπτέμβριο ως ένα από τα οκτώ πιο κρίσιμα έργα διασυνδέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με την ίδια προσέγγιση, το ενδεχόμενο ματαίωσης του έργου εκθέτει πολιτικά και την ίδια όταν μόλις πριν ένα μήνα, παρουσίαζε την πρωτοβουλία «Energy Highways» και ενέτασσε το καλώδιο Ελλάδας- Κύπρου στις οκτώ πιο κρίσιμες ενεργειακές λεωφόρους για την ενεργειακή ασφάλεια του μπλοκ.

Τυχόν ναυάγιο δεν θα πλήξει μόνο την αξιοπιστία των κοινοτικών μηχανισμών που το 2022 ενέκριναν τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση που έχει ποτέ δοθεί για ευρωπαϊκό ενεργειακό διάδρομο, αλλά και το γόητρο της ίδιας της Προέδρου, που έχει δεσμευτεί ότι θα αφαιρέσει τα εμπόδια από κάθε μια από τις οκτώ αυτές διασυνδέσεις.

Αναφορά πάντως στο GSI κάνει άλλη μια πρωτοβουλία της Κομισιόν που είδε χθες το φως της δημοσιότητας και με αποδέκτες μεταξύ άλλων το Ευρωκοινοβούλιο, και τίτλο «EU global climate and energy vision: securing Europe's competitive role in world markets and accelerating the clean transition» περιλαμβάνει το καλώδιο ως ένα από τα έργα που υποστηρίζουν τη πράσινη μετάβαση στην ευρωπαϊκή γειτονιά.

Η σύσκεψη με τον Επίτροπο και οι διαφορές

Τα παραπάνω φυσικά όχι μόνο μένει να αποδειχθούν στη πράξη, αλλά ακόμη και αν δούμε πράγματι το θέμα να αλλάζει «πίστα», τίποτα δεν διασφαλίζει ένα αίσιο τέλος, ότι θα καταστεί εφικτό να βρεθεί η χρυσή τομή και να μπει ξανά το έργο στις ράγες.

Στο σενάριο για παράδειγμα που η κυπριακή πλευρά δεχτεί να αποδεσμεύσει τα 25 εκατ. ευρώ της πρώτης δόσης, το ερώτημα είναι κατά πόσο η Αθήνα θα συμφωνήσει να προβεί σε έκδοση NAVTEX, χωρίς να έχει πρώτα διασφαλίσει ότι η Λευκωσία αναγνωρίζει το σύνολο των μέχρι τώρα δαπανών (251 εκατ.), που σημαίνει ότι θα καταβάλει το 50% όπως προβλέπει η σχετική διακρατική συμφωνία, αν πράγματι ακυρωθεί το έργο λόγω του «γεωπολιτικού ρίσκου», όπως αποκαλείται η τουρκική απειλή.

Στο δια ταύτα της χθεσινής συνάντησης, είναι βέβαιο ότι ο υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας Στ. Παπασταύρου, επανέλαβε στον Επίτροπο τη θέση της Αθήνας ότι οι έρευνες θα ξεκινήσουν μόνο εφόσον η Λευκωσία επιλύσει τις πολλές ρυθμιστικές και οικονομικές εκκρεμότητες, χωρίς να είναι σαφές αν ο κ. Παπαναστασίου δεσμεύτηκε πως η Κύπρος είναι διατεθειμένη να κάνει κινήσεις προς τα μπροστά.

Στην ίδια κατεύθυνση, η ελληνική πλευρά λέγεται ότι έθεσε στο τραπέζι όχι μόνο την καταβολή των πρώτων 25 εκατ. ευρώ, αλλά όλες τις οικονομικοτεχνικές εκκρεμότητες από πλευράς Λευκωσίας : Από τα μικρότερα θέματα, μέχρι την αναγνώριση από τη Κυπριακή Δημοκρατία του συνόλου των 251 εκατ. ευρώ που αποτελούν τις βεβαιωμένες έως σήμερα επενδυτικές δαπάνες του ΑΔΜΗΕ, εκ των οποίων η ΡΑΕΚ έχει αναγνωρίσει μόνο τα 82 εκατ. (εξ ου και η ένσταση που κατέθεσε ο Διαχειριστής πυροδοτώντας την πρόσφατη «έκρηξη» Χριστοδουλίδη).

Η τοποθέτηση Μητσοτάκη, η σύσκεψη με Τσάφο, το call της Nexans

Στο καλώδιο αναφέρθηκε χθες από τη Βουλή και ο Πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, που στέλνοντας μήνυμα εντός και εκτός συνόρων, χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη σχέση του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, επιχειρώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί όσον αφορά την πρόσφατη αντιπαράθεση των δύο πλευρών για το θέμα.

Σημειωτέον ότι για σήμερα έχει προγραμματιστεί συνάντηση σε τεχνικό επίπεδο, υπό τον υφυπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο, με τη ΡΑΑΕΥ, τη ΡΑΕΚ και το ΑΔΜΗΕ, όπου οι εμπλεκόμενοι θα ξαναπιάσουν το νήμα με τις οικονομοτεχνικές εκκρεμότητες.

Σε ό,τι αφορά ένα άλλο ζήτημα, τη παράμετρο της αλλαγής ηγεσίας της Nexans, όπου ο μέχρι πρότινος CEO Christopher Guérin έδωσε προ ημερών τη θέση του στον Julien Hueber και το ερώτημα κατά πόσο η νέα διοίκηση θα ακολουθήσει διαφορετική γραμμή στο θέμα του GSI, άνθρωποι με γνώση των διαδικασιών εκτιμούν ότι ακόμη και αν το θέλει, η απεμπλοκή δεν είναι καθόλου εύκολη.

Το πιθανότερο είναι ότι ο κ. Hueber θα τηρήσει παρόμοια περίπου γραμμή με το προκάτοχό του, δηλαδή αυτήν της «υπομονής», καθώς είναι τόσο μεγάλο το συμβόλαιο των 1,2 δισ ευρώ, που δεν έχει άλλη επιλογή.

Σημειωτέον ότι την επόμενη Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, η Nexans έχει προγραμματισμένο call με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, όπου ο κ. Hueber θα ερωτηθεί πιθανότατα και για το καλώδιο.