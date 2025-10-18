GSI: Δεν τα βρήκαν στη «ταμπακιέρα», πρόοδος στα μικρά

Στο τέλμα που βρισκόταν και πριν τη σύσκεψη της Πέμπτης μεταξύ του Επιτρόπου Γιόργκενσεν με τους υπουργούς Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου και χωρίς να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο βήμα προόδου που να δικαιολογεί αισιοδοξία, συνεχίζει να βρίσκεται το καλώδιο.

Κρίνοντας από τα όσα συζητήθηκαν χθες σε μια ακόμη τεχνική συνάντηση, τίποτα δεν δείχνει να επιβεβαιώνει ότι αποτελεί «βούληση όλων να συνεχιστεί η συνεργασία για τον GSI», όπως ανέφερε το κοινό ανακοινωθέν μετά τη σύσκεψη των κ.κ. Στ. Παπασταύρου και Γ.Παπαναστασίου με τον Επίτροπο, αφού δεν υπήρξε καμία πρόοδος για τη «ταμπακιέρα», δηλαδή το οικονομικό ζήτημα.

Στη συνάντηση που έγινε υπό τον υφυπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ν.Τσάφο, με τη συμμετοχή των ΡΑΑΕΥ, ΡΑΕΚ και ΑΔΜΗΕ, η κυπριακή πλευρά λέγεται ότι δεν διαφοροποιήθηκε από τη γνωστή της θέση, αποφεύγοντας να συζητήσει για το σκληρό πυρήνα των οικονομικών διαφορών, με τη κουβέντα να αναλώνεται στις πιο ανώδυνες εκκρεμότητες.

Και ενώ η άτυπη ενημέρωση χθες από το ΥΠΕΝ κάνει λόγο για «αρκετά σημεία σύγκλισης», οι πληροφορίες λένε ότι αυτά δεν αφορούν κανένα οικονομικό ζήτημα, ούτε την καταβολή των 25 εκατ. ευρώ που δεσμεύτηκε πριν 13 μήνες η Λευκωσία να πληρώσει ως πρώτη δόση στον ΑΔΜΗΕ για τα έξοδα της ηλεκτρικής διασύνδεσης μέσα στο 2025.

Η συζήτηση λέγεται ότι εστίασε στα πιο «εύκολα», με τη ΡΑΕΚ να δίνει υποσχέσεις για θέματα ρυθμιστικού περιεχομένου, δίχως ωστόσο να προκύπτει πρόοδος ως προς τη καταβολή των 25 εκατ. ευρώ ετησίως για πέντε χρόνια, αρχής γενομένης από το 2025.

Η πληρωμή της πρώτης δόσης απορρέει από τη διακρατική συμφωνία των δύο χωρών (Σεπτέμβριος 2024), δεν έχει ως προαπαιτούμενο τις έρευνες για τη πόντιση του καλωδίου και αποτελεί ένα μικρό μέρος των 251 εκατ ευρώ που έχει μέχρι σήμερα δαπανήσει για το έργο ο ΑΔΜΗΕ.

Στο αμιγώς τεχνικό σκέλος της συνάντησης, η σύγκλιση για την οποία μιλά η ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, φαίνεται να αφορά τις λιγότερο επώδυνες εκκρεμότητες, όπως για παράδειγμα τη μεταβίβαση της υπεργολαβιας, δηλαδη της σύμβασης παραχωρησης (Concession Agreement), από τον ΑΔΜΗΕ στο GSI, ως του φορέα υλοποίησης του έργου.

Ταυτόχρονα, η κυπριακή πλευρά φέρεται να υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει την αρχική της θέση για το έσοδο του καλωδίου και θα εκδώσει ανάλογη απόφαση με αυτήν στην οποία έχει προβεί η ΡΑΑΕΥ, θέμα για το οποίο ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλε ένσταση στις 30 Σεπτεμβρίου, η οποία και προκάλεσε την πρόσφατη «έκρηξη» του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Τούτων δοθέντων, άνθρωποι κοντά στο έργο κρατούν μικρό καλάθι ως προς τη συγκεκριμένη δέσμευση.

Στην ίδια κατεύθυνση με τα παραπάνω δεν φαίνεται να υπάρχει σύγκλιση ούτε στο μείζον για τον ΑΔΜΗΕ, ζήτημα, δηλαδή την αναγνώριση από τη κυπριακή πλευρά του συνόλου των μέχρι σήμερα δαπανών ύψους 251 εκατ. ευρώ που έχει κάνει ο Διαχειριστής για το έργο, έναντι των 82 εκατ ευρώ που έχει αναγνωρίσει η ΡΑΕΚ.

Το ραντεβού μεταξύ ΡΑΑΕΥ, ΡΑΕΚ και ΑΔΜΗΕ, υπό τον κ. Τσάφο, ανανεώθηκε, χωρίς να υπάρχει ένδειξη ότι η επόμενη συνάντηση θα βγάλει «λευκό καπνό» ως προς τα σημαντικά που χωρίζουν τις δύο πλευρές.

Τα πάντα δείχνουν ότι τα αδιέξοδα παραμένουν, η συζήτηση συνεχίζει να γίνεται σε ένα γενικόλογο επίπεδο και η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη που συνεχίζει να μιλά αόριστα για ειλλημμένες υποχρεώσεις του ΑΔΜΗΕ, χωρίς ωστόσο να τις αναφέρει μια προς μια, δεν φαίνεται να έχει αλλάξει γραμμή.

Το παράθυρο για λύση στο οποίο ήλπιζαν ορισμένοι πριν τη συνάντηση Γιόργκενσεν με τους δύο υπουργούς, δεν φαίνεται να έχει ανοίξει, καθώς παρά τη προσπάθεια διευθέτησης των μικρών εκκρεμοτήτων, καμία πρόοδος δεν καταγράφεται στα οικονομικά ζητήματα, οι τριγμοί γύρω από τα οποία μεγαλώνουν.

Την επόμενη Πέμπτη, ο νέος CEO της Nexans, Julien Hueber, πρόκειται να παρουσιάσει στους αναλυτές τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, και θεωρείται βέβαιο ότι θα τοποθετηθεί για το GSI, μετά και τις πρόσφατες αποκαλύψεις της Les Echos.

Επικαλούμενη τη BNP Paribas Exane, η γαλλική εφημερίδα ανέφερε ότι ένα πιθανό ναυάγιο του GSI θα μπορούσε να διαγράψει έως και το 6% των λειτουργικών κερδών (EBIT) της Nexans.

Κατά την BNP, τυχόν ματαίωση του έργου θα άφηνε το γαλλικό όμιλο με ένα τεράστιο απόθεμα καλωδίων και θα προκαλούσε σημαντική επιβράδυνση στην αύξηση των κερδών από το 2026. Ο οίκος μάλιστα υποβάθμισε τη μετοχή της Nexans, επικαλούμενος τα ρίσκα που απορρέουν τόσο από τις πολιτικές εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όσο και από τα χρηματοδοτικά εμπόδια που εξακολουθούν να βαραίνουν το έργο.