Νέο πλαίσιο ελέγχων στις επενδύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου

Μια πιο αυστηρή και διαφανή εποπτεία των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου υπόσχεται το Υπουργείο Ανάπτυξης, με τη νέα υπουργική απόφαση (Αριθμ. 70965, ΦΕΚ Β’ 5625/20.10.2025).

Η ρύθμιση καθορίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις, εισάγοντας ένα σύστημα πολλαπλών επιπέδων ελέγχου και αξιολόγησης.

Σύμφωνα με αυτή, κάθε χρόνο θα υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο το 30% των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ολοκληρωθεί και ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες, βάσει του άρθρου 120 του ν. 4887/2022 (Αναπτυξιακός Νόμος).

Η επιλογή των έργων δεν θα γίνεται τυχαία, αλλά θα βασίζεται σε κριτήρια στάθμισης, όπως το μέγεθος του επενδυτικού σχεδίου, το μέγεθος του φορέα της επένδυσης, η παράλληλη υλοποίηση άλλων επενδυτικών σχεδίων από τον φορέα ή από συνδεδεμένες με τον φορέα επιχειρήσεις, ο τομέας της επένδυσης, ο τόπος εγκατάστασης, το είδος της ενίσχυσης κ.ά.

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται από Επιτροπές Δειγματοληπτικού Ελέγχου, που συγκροτούνται σε τρία επίπεδα. Δηλαδή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, για έργα που υπάγονται κεντρικά. Στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης), για επενδύσεις της Βόρειας Ελλάδας και στις Περιφέρειες, για τα τοπικά σχέδια που εντάσσονται στα καθεστώτα των αναπτυξιακών νόμων.

Κάθε επιτροπή θα αποτελείται από έναν υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας, έναν διπλωματούχο μηχανικό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και έναν λογιστή φοροτεχνικό Α΄ τάξης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), τα οποία πλέον αποκτούν θεσμικό ρόλο στην αξιολόγηση επενδύσεων.

Κάθε επιτροπή θα έχει 45 ημέρες για να ολοκληρώσει τον έλεγχο από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης συγκρότησής τους. Η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται μόνο στην περίπτωση αδυναμίας διενέργειας του ελέγχου λόγω της ενδεχόμενης εποχιακής λειτουργίας της ενισχυόμενης επένδυσης.

Αν διαπιστωθούν ανακρίβειες ή αποκλίσεις, η υπόθεση μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις, διορθώσεις ή ακόμη και παραπομπή στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), εφόσον προκύψουν σοβαρές ελλείψεις στις εκθέσεις των ορκωτών λογιστών.

Η απόφαση θέτει σαφείς περιορισμούς συμμετοχής για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων. Τα μέλη των Επιτροπών δεν μπορούν να ελέγχουν έργα στα οποία έχουν συμμετάσχει ως αξιολογητές, σύμβουλοι ή μέτοχοι, ενώ υποχρεούνται σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες), ενισχύοντας έτσι τη θεσμική διαφάνεια της διαδικασίας.

Η νέα διαδικασία ουσιαστικά προσθέτει ένα «δεύτερο φίλτρο» πάνω από τον έλεγχο των ορκωτών. Με αυτόν τον μηχανισμό, το Υπουργείο Ανάπτυξης επιδιώκει να μειώσει τις αστοχίες, να επιταχύνει την ολοκλήρωση έργων και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στον τρόπο αξιοποίησης των κρατικών ενισχύσεων.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά τις καταγγελίες του αρμόδιου υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου, για τους αναπτυξιακούς νόμους του 2004 και του 2011 όπου διαπιστώθηκε ότι έχουν δοθεί χρήματα για επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν. Πρόκειται για 480 εκατ. ευρώ από 1.400 επενδυτικά σχέδια.