#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ασφαλιστικές: Πέντε συμπεράσματα από το σκανάρισμα της ΤτΕ

Αυξημένα σχεδόν 10% τα ίδια κεφάλαια του κλάδου παρά τα μερίσματα και τις επιστροφές προς τους μετόχους. Η κεφαλαιακή επάρκεια, οι ζημιές και τα ζητήματα συγκέντρωσης.

Ασφαλιστικές: Πέντε συμπεράσματα από το σκανάρισμα της ΤτΕ

Δημοσιεύθηκε: 23 Οκτωβρίου 2025 - 09:07

Σε αξιοσημείωτες αναφορές για την πορεία των εγχώριων ασφαλιστικών εταιρειών προχωρεί η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τραπέζης της Ελλάδος, καθώς μεταξύ άλλων παραθέτει σειρά στοιχείων που αναφέρονται στο πρώτο φετινό εξάμηνο.

Σύμφωνα λοιπόν με βάση τα στοιχεία της Έκθεσης, μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι:

  1. Καμιά από τις ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες ελέγχονται από τη Τράπεζα της Ελλάδος δεν παρουσιάζει ζητήματα χαμηλής κεφαλαιακής επάρκειας. Αντίθετα, ο δείκτης SCR (Solvency Capital Requirements) που θα πρέπει να υπερβαίνει το 100%, κινήθηκε κατά μέσο όρο στις 30 Ιουνίου του 2025 στο 177,5%, έναντι 173,1% στις 31/12/2024 και 175,5% στις 31/12/2023.
  2. Οι ασφαλιστικές εταιρείες αύξησαν κατά το πρώτο μισό της φετινής χρονιάς τα ίδια κεφάλαιά τους κατά 9% σε σύγκριση με την 31η/12/2024, φτάνοντας γύρω στα 4 δισ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι κάποιες εξ’ αυτών προχώρησαν σε χρηματικές διανομές (μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου) προς τους μετόχους τους.
  3. Συνεχίζεται να παρατηρείται ισχυρή συγκέντρωση στον κλάδο ζωής, όπου οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες ελέγχουν το 87% της συνολικής αγοράς. Στις γενικές καλύψεις, η συγκέντρωση είναι μικρότερη, με τους πέντε μεγαλύτερους «παίκτες» να ελέγχουν το 61% της συνολικής αγοράς.
  4. Στους γενικούς κλάδους, το σύνολο των ζημιών και των λειτουργικών εξόδων διαμορφώθηκε στο 97% της παραγωγής (στο 54% ο δείκτης ζημιών και στο 43% ο δείκτης εξόδων), εξέλιξη που οδηγεί σε θετικό ασφαλιστικό αποτέλεσμα, πέρα από τα έσοδα που καρπώνονται οι εταιρείες από το επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο. Ωστόσο, με δεδομένο ότι το ασφαλιστικό αποτέλεσμα κυμαίνεται γύρω στο 3%, εκτιμάται από παράγοντες της αγοράς πως υπάρχουν επιμέρους ασφαλιστικοί κλάδοι με οριακό ή και αρνητικό περιθώριο για πολλές εταιρείες (πχ στα συμβόλαια αυτοκίνητου και υγείας).
  5. Στη χώρα μας δραστηριοποιούνται 186 εταιρείες που ελέγχονται από τις εποπτικές αρχές άλλων χωρών, είτε με καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης, είτε με καθεστώς ΕΠΥ (ελεύθερη παροχή υπηρεσιών). Οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνται κυρίως στον κλάδο οχημάτων, ελέγχοντας στο πρώτο φετινό εξάμηνο το 20% της αγοράς, έναντι του 22% το Δεκέμβριο του 2024.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στα 8,85 εκατ. ευρώ εκτιμώνται οι αποζημιώσεις για τις φετινές δασικές πυρκαγιές

Groupama: Χρηματοδότησε το νέο κέντρο για τα Παιδικά Χωριά SOS στη Θεσσαλονίκη

Γιατί εξαφανίστηκαν από την αγορά χιλιάδες κατοικίες

Ασφαλιστικός κλάδος: «Βολές» φυσικών δικτύων κατά τραπεζών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο