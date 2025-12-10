Ο δείκτης της ΕΛΣΤΑΤ ανάβει «φωτιές» στα ασφάλιστρα υγείας

Με έντονο ενδιαφέρον αναμένονται τις επόμενες λίγες εβδομάδες οι εξελίξεις στο χώρο των συμβολαίων υγείας, καθώς η αγορά περιμένει τη δημοσίευση από την ΕΛΣΤΑΤ του ετήσιου δείκτη αναπροσαρμογής για τις αυξήσεις στα ισόβια προγράμματα, λίγες ημέρες πριν οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες (τέλη κάθε έτους) κληθούν να λάβουν αποφάσεις για το ύψος των τιμολογίων της επόμενης χρονιάς.

«Δεν μπορούν να γίνουν ακριβείς προβλέψεις για το τί θα ακολουθήσει» δηλώνει στο Euro2day.gr γνωστός παράγοντας του ασφαλιστικού κλάδου, συμπληρώνοντας:

«Δεν γνωρίζουμε το πότε θα ανακοινωθεί η τιμή του νέου δείκτη, ούτε ποια θα είναι αυτή. Νομίζω όμως ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα συνεκτιμήσουν όλα τα δεδομένα, επιδιώκοντας από τη μια πλευρά να μαζέψουν ως ένα βαθμό τις μεγάλες ζημιές με τις οποίες φορτώνονται κάθε χρόνο και από την άλλη να μην επιβαρύνουν υπέρμετρα τους πελάτες τους.

Μιλάμε για ασκήσεις ισορροπίας. Αυτό πάντως που έχω να πω είναι ότι μέσα στο 2025 αυξήθηκε τόσο η συχνότητα των αποζημιώσεων, όσο και το ύψος της μέσης αποζημίωσης. Ζημιές καταγράφει όλος ο κλάδος, ωστόσο αυτές διαφοροποιούνται από εταιρεία σε εταιρεία ανάλογα με τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου της. Υψηλότερες απώλειες έχουν εκείνες που έχουν μεγαλύτερη έκθεση στα ισόβιας διάρκειας προγράμματα».

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρείες που επιχειρούν να μετακυλήσουν ένα τμήμα των ζημιών τους στα δίκτυα διαμεσολάβησης, ψαλιδίζοντας ως ένα βαθμό το ύψος των προμηθειών τους.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονη δυσφορία στους διαμεσολαβούντες, οι οποίοι φοβούνται ότι σε ανάλογες κινήσεις θα προχωρήσουν -με τον έναν ή τον άλλον τρόπο- και άλλες εταιρείες, είτε σε αυτή τη φάση, είτε σε επόμενη χρονική στιγμή.

Θα μπορούσαμε φέτος να ζήσουμε καταστάσεις όπως οι περυσινές, όπου προς τα τέλη του 2024 αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες είχαν αρχικά ανακοινώσει αυξήσεις έως και 15%, οι οποίες όμως ψαλιδίστηκαν στη συνέχεια γύρω στο 7%, μετά από την παρέμβαση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου;

Το θέμα είχε πάρει έντονες πολιτικές διαστάσεις (βλέπε ερωτήσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης στη Βουλή), με την κυβέρνηση αφενός να απειλεί με νομοθετική ρύθμιση τις ασφαλιστικές εταιρείες και αφ’ ετέρου να εξαγγέλλει τη δημιουργία του δείκτη της ΕΛΣΤΑΤ που αναμένεται τις επόμενες ημέρες (κυβερνητική επιθυμία είναι η τιμή του νέου δείκτη να αποτελεί την πυξίδα για τις ετήσιες αυξήσεις των συμβολαίων, κάτι όμως που κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσει να οδηγεί σε ζημιές τις ασφαλιστικές εταιρείες).

«Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα επαναληφθεί η περυσινή εμπειρία. Κατά τους μήνες που μεσολάβησαν, όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν καταθέσει τις απόψεις τους, οπότε υπάρχει ενημέρωση για την υπάρχουσα κατάσταση» απαντά ο ίδιος υψηλόβαθμος παράγοντας.