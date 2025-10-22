Ταμείο Ανάκαμψης: Ανακατανομές έργων 800 εκατ. για να μην χαθούν πόροι

Με απεντάξεις έργων που κινδυνεύουν να μην χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και τη μεταφορά τους στο ΕΣΠΑ το οποίο προσφέρει μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια για την ωρίμανση και υλοποίησή τους, θα επιχειρήσει η κυβέρνηση να μηδενίσει τις πιθανότητες απώλειας πόρων από το πρόγραμμα των 36,5 δισ. ευρώ (επιδοτήσεις και δάνεια).

Όπως ανέφεραν σήμερα κατά τον απολογισμό τριμήνου ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και το επιτελείο του, η ανακατανομή των έργων θα ξεπεράσει τα 800 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της τρέχουσας αναθεώρησης (έως το τέλος Οκτωβρίου) και προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος να χαθούν χρήματα θα κατευθυνθούν για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ή από τα νέα κοινοτικά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Ταμείο Απανθρακοποίησης ή ακόμη και από εθνικούς πόρους.

Για λόγους… ασφαλείας ήδη υπάρχει υπερδέσμευση στα έργα του «Ελλάδα 2.0» και άλλες δράσεις που προχωράνε καλύτερα από τα προβλεπόμενα, εξέλιξη η οποία αφήνει περιθώρια για αλλαγές με βασικό στόχο «να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ».

Όσον αφορά γενικότερα την πορεία του προγράμματος, μεταξύ των άλλων αναφέρθηκε ότι:

Το 6ο αίτημα πληρωμής (ταμειακό σκέλος) θα υποβληθεί εντός του έτους και θα καταβληθεί προσπάθεια για το 7ο αίτημα τους πρώτους μήνες του 2026 μαζί με το 8ο αίτημα των επιδοτήσεων.

επεξεργασίας. Το Εθνικό Πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0», που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διατηρεί την Ελλάδα στην 1η θέση των 27 κρατών- μελών της Ε.Ε, αναφορικά με την απορρόφηση πόρων ως ποσοστό του ΑΕΠ του 2023. Αλλά και στην 1η θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης ως προς τους πόρους που έχουν εκταμιευθεί ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αναφορικά με τα υποβληθέντα αιτήματα πληρωμής, η χώρα βρίσκεται στην 4η θέση. Στο σκέλος των επιχορηγήσεων , έχουν ενταχθεί 855 έργα προϋπολογισμού 25 δισ. ευρώ, με τις πληρωμές να αγγίζουν το 45%, φτάνοντας τα 11,35 δισ ευρώ.

Ο αναπληρωτής ΥΠΕΘΟ Νίκος Παπαθανάσης, εξέφρασε την αισιοδοξία του πως θα αξιοποιηθεί το σύνολο των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, παρά τις καθυστερήσεις που καταγράφονται, σημειώνοντας ότι: «είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για εναλλακτικές».