Παπασταύρου:Συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobi για τις ευρωπαϊκές σχέσεις

Στο επίκεντρο το ενδιαφέρον της αμερικανικής εταιρείας για την Ελλάδα. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με τον ισραηλινό ομόλογό του Eli Cohen.

Δημοσιεύθηκε: 23 Οκτωβρίου 2025 - 15:58

Συνάντηση εργασίας είχαν σήμερα ο υπουργός και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και Νίκος Τσάφος, με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, αρμόδιο για τις ευρωπαϊκές σχέσεις, Nikolaas Baeckelmans και τον γενικό διευθυντή του γραφείου της MobilOil στην Ελλάδα, Γεώργιο Πράσινο.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο ενεργειακό ενδιαφέρον της ExxonMobil στην Ελλάδα, καθώς και σε ευρύτερα θέματα της ενεργειακής μετάβασης της Ευρώπης, σε συνέχεια και των συναντήσεων με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, John Ardill που είχαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Gastech Forum του Μιλάνο.

Νωρίτερα, ο κ. Παπασταύρου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Ενέργειας του Ισραήλ, Eli Cohen, κατά την διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενεργειακού ενδιαφέροντος στην Ανατολική Μεσόγειο.

