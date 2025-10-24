Στο Λουξεμβούργο ο Κώστας Τσιάρας για την ΚΥΑ της περιόδου 2028/34

Στις εργασίες του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28 Οκτωβρίου 2025 στο Λουξεμβούργο, θα συμμετάσχει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η Κοινή Αγροτική Πολιτική για την περίοδο 2028-2034, με αντικείμενο την πράσινη αρχιτεκτονική και τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό αγροδιατροφικό μοντέλο. Θα εξεταστούν οι νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής και η συνολική επισκόπηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Παράλληλα, οι υπουργοί θα συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση των αγορών γεωργικών προϊόντων, ιδίως σε σχέση με τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία ενώ επί τάπητος θα βρεθούν οι αλιευτικές δυνατότητες στη Βαλτική Θάλασσα για το 2026, στο πλαίσιο της προσπάθειας για επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σχετικά με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, οι υπουργοί θα εξετάσουν τους κανόνες της Ε.Ε. για τη βιώσιμη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων και την πρόληψη της υπεραλίευσης.

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει, επίσης, ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση σχετικά με τις διεθνείς αλιευτικές συμφωνίες.