Citi για Metlen: Τop pick στις ευρωπαϊκές μετοχές mid cap

Η Citi τοποθετεί τη Metlen στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας για το 2026, αναδεικνύοντάς την σε μία από τις τρεις κορυφαίες mid-cap επιλογές της. Με σύσταση «αγορά» και βασική τιμή-στόχο τα 52 ευρώ, η τράπεζα περιγράφει μια εταιρεία που έχει πλέον υπερβεί τα στενά όρια του κλάδου αλουμινίου και εξελίσσεται σε έναν σύγχρονο βιομηχανικό όμιλο, με παράλληλους μοχλούς ανάπτυξης στην ενέργεια, τα EPC έργα, την κυκλική μεταλλουργία και την αμυντική βιομηχανία.

Η Μetlen, σύμφωνα με τη Citi, βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο ωρίμανσης: μεταβαίνει σε «conglomerate mode», ενισχύοντας τη διαφοροποίηση αλλά και τη διάρκεια του κύκλου κερδοφορίας της.

Η τιμολόγηση των σεναρίων από τα 30 έως τα 80 ευρώ

Η Citi παρουσιάζει τρία ξεκάθαρα σενάρια:

Bull case - 80 ευρώ : περιθώριο ανόδου 80% από τα τρέχοντα επίπεδα.

: περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα. Base case - 52 ευρώ : σταθερή ανοδική τροχιά με θεμελιώδη υποστήριξη.

: σταθερή ανοδική τροχιά με θεμελιώδη υποστήριξη. Bear case - 30 ευρώ: υποχώρηση -31%, εάν οι αγορές μετάλλων και ο ρυθμός υλοποίησης επενδύσεων κινηθούν αντίθετα από τις προβλέψεις.

Η ευρεία διακύμανση δεν υποδηλώνει αβεβαιότητα, αλλά τον πλούτο των πιθανών αποτελεσμάτων για έναν όμιλο που δραστηριοποιείται σε τέσσερις δυναμικές αγορές ταυτόχρονα. Η Citi ενεργοποιεί και 30-Day Upside Short-Term View, εκτιμώντας ότι μέσα σε έναν μήνα η μετοχή μπορεί να κινηθεί ανοδικά, με τον καταλύτη να προέρχεται από τα ερχόμενα στοιχεία κερδοφορίας.

«Η Μetlen έχει δώσει guidance για την πραγματοποίηση ενός asset rotation πριν από το τέλος του έτους. Πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε πρόοδος σε αυτό το ζήτημα στον τομέα της ηλιακής ενέργειας είναι πιθανό να έχει θετική επίδραση στις προσδοκίες για τις ταμειακές ροές που επικρατούν στην αγορά προς το τέλος του έτους. Επιπλέον, η εταιρεία έχει προγραμματίσει να θέσει σε λειτουργία το πιλοτικό της σχέδιο ανάκτησης βασικών μετάλλων το 2026, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει καταλύτη για την έναρξη συνυπολογισμού των κερδών από την επέκταση των δραστηριοτήτων της στον τομέα των βασικών μετάλλων», αναφέρει χαρακτηριστικά η αμερικανική τράπεζα.