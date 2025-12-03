Ποιες εισηγμένες έχουν ρευστό για νέες μπίζνες

Η πολύ ισχυρή ρευστότητα που χαρακτηρίζει την πλειονότητα των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας όχι μόνο αφήνει μεγάλα περιθώρια για υψηλές χρηματικές διανομές προς τους μετόχους, αλλά επιπλέον αποτελεί πρόκριμα προκειμένου τα επιχειρηματικά κέρδη να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, τότε θα δούμε τους δείκτες P/E των ελληνικών εταιρειών σε μεσοπρόθεσμη βάση να υποχωρούν σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα από τα σημερινά, με ό,τι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει για τους χρηματιστηριακούς επενδυτές.

Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό-Διαρθρωτικό Σχέδιο, το ελληνικό ΑΕΠ θα ανακόψει ρυθμούς μετά το 2026 (+1,7% το 2027, +1,6% το 2028 και +1,3% το 2029), υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύψουν νέες παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν για τα έτη 2027-2029.

Αν και για μια σειρά από λόγους, χρηματιστηριακοί παράγοντες θεωρούν τις προβλέψεις αυτές ως ιδιαίτερα συντηρητικές, οι ίδιοι κύκλοι εκτιμούν ότι ακόμη και κάτω από αυτές τις παραδοχές, τα εταιρικά κέρδη θα μπορούσαν να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία και μετά το έτος 2026 με κινητήριο μοχλό την τρέχουσα υπερβάλλουσα ρευστότητα και τη δυνατότητα για μεγάλες επενδύσεις και εξαγορές άλλων επιχειρήσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Εξαγορές επίσης μπορούν να υλοποιηθούν και από εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης, καθώς το θερμό οικονομικό κλίμα επιτρέπει στις εταιρείες να προχωρήσουν είτε σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου είτε σε εκδόσεις ομολόγων.

Ενδεικτικά στοιχεία της ισχυρής ρευστότητας των εταιρειών αποτελεί το γεγονός ότι ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις στις τράπεζες υπολείπεται κατά πολύ του 100%, ενώ πάνω από τριάντα μη τραπεζικές εισηγμένες διέθεταν στις 30/6/2025 θετικό καθαρό ταμείο.

Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση γνωστού αναλυτή, σχετικά με deals των τραπεζών: «Οι τράπεζες διαθέτουν σήμερα υπερβάλλουσα ρευστότητα. Μέσα από μια εξαγορά μπορούν να προσδοκούν αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων κοντά ή και πάνω από το 10%, όταν σήμερα τοποθετούν τη ρευστότητά τους σε ομόλογα με πολύ χαμηλότερα yields. Για παράδειγμα, η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής θα μπορούσε από το 2026 να εξασφαλίσει ένα δείκτη αποδοτικότητας (ROE) της τάξεως του 10%, χωρίς να συνυπολογίζονται μια σειρά από πολύ σημαντικά έμμεσα οφέλη για την Πειραιώς».

Σύμφωνα με αναλυτές, η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν (με βάση και το τετραετές business plan που έχει ανακοινώσει) είναι σε θέση να επενδύσει γύρω ή και πάνω από δύο δισ. ευρώ μέσα στη συγκεκριμένη περίοδο, τμήμα των οποίων θα μπορούσε να αφορά και εξαγορές.

Στην ElvalHalcor ο δείκτης καθαρού χρέους προς το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώνεται στο 2,6, όταν στόχος του ομίλου είναι μια τιμή του συγκεκριμένου δείκτη γύρω στο 3,0. Με άλλα λόγια, υπάρχει η χρηματοδοτική δυνατότητα εκκίνησης μιας νέας μεγάλης επένδυσης, πλην όμως αυτή δεν αναμένεται να αποφασιστεί στο προσεχές μέλλον, λόγω του κλίματος αβεβαιότητας που επικρατεί στις διεθνείς αγορές.

Η Cenergy μπορεί με άνεση να χρηματοδοτήσει όχι μόνο τις επενδύσεις που έχει εξαγγείλει αλλά και άλλες. Πέραν αυτού, στις προθέσεις της εταιρείας είναι να ακολουθήσει στο μέλλον μια περισσότερο απλόχερη μερισματική πολιτική, όχι μόνο λόγω της ανοδικής μελλοντικής πορείας των κερδών της, αλλά και εξαιτίας της σταδιακής διανομής μεγαλύτερου ποσοστού επί των καθαρών της αποτελεσμάτων (το payout ratio από το 21,3% των κερδών του 2024, να ανεβεί σταδιακά προς το 25%-30%).

Στον κλάδο της πληροφορικής, πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν πως η ισχυρή ζήτηση θα συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και ότι η όποια «κοιλιά» παρουσιαστεί, θα μπορούσε να υπερκαλυφθεί μέσα από εξαγορές άλλων εταιρειών.

Δυνατότητα για deals υπάρχει καθώς -εκτός των άλλων- με θετικό καθαρό ταμείο (διαθέσιμα συν βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μείον σύνολο υποχρεώσεων σε τράπεζες και μισθώσεις) έκλεισαν το πρώτο φετινό εξάμηνο εισηγμένες εταιρείες όπως η Prοfile (14,179 εκατ. ευρώ), η Performance Technologies (7,898 εκατ. ευρώ), η Ίλυδα (5,34 εκατ. ευρώ), η Real Consulting (1,135 εκατ. ευρώ) και η Softweb (803 χιλ. ευρώ).

Εισηγμένοι όμιλοι όπως π.χ. η Intracom, η Ελλάκτωρ και η Τεχνική Ολυμπιακή διαθέτουν πλεόνασμα ρευστότητας, με τις διοικήσεις τους να εξετάζουν εναλλακτικούς τρόπους αξιοποίησης αυτών των χρημάτων. Ανεξήγητα υψηλό -σύμφωνα με τους αναλυτές- είναι και το θετικό καθαρό ταμείο που διαθέτει ο ΟΛΠ.

Σε αναζήτηση νέων εξαγορών βρίσκεται η Ideal Holdings. Πέραν αυτού, η πολιτική χρηματικών διανομών της εισηγμένης έχει ως στόχο να αποτελεί γύρω στο 40%-50% των ετήσιων καθαρών κερδών, συν ενδεχομένως ένα επιπλέον ποσό σε περίπτωση πώλησης κάποιας θυγατρικής εταιρείας. Κατά το πρώτο δίμηνο του 2026 θα εξετασθεί το ενδεχόμενο πρόσθετης χρηματικής διανομής προς τους μετόχους της, όπως είχε γίνει και πέρυσι.

Εταιρείες όπως η AS Company και η European Innovation Solutions αποφάσισαν πρόσφατα να προχωρήσουν -λόγω της υπερεπάρκειας ρευστότητας- σε έκτακτες χρηματικές διανομές, πέραν των μερισμάτων που θα μοιράσουν μέσα στο 2026. Και οι δύο αυτές εισηγμένες σχεδιάζουν να ενισχυθούν τόσο οργανικά όσο και μέσα από την απόκτηση άλλων επιχειρήσεων.