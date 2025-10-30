Κούρταλης (ΣΕΒΚ): Ανάγκη για συστηματική κρατική ενίσχυση στην κλωστοϋφαντουργία

Στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομήχανων Κλωστοϋφαντουργών(ΣΕΒΚ), ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Ελευθέριος Κούρταλης υπογράμμισε ότι, « O Αναπροσανατολισμός και η Ανασυγκρότηση του παραγωγικού μας ιστού, αποτελεί σήμερα μονόδρομο, καθώς η χώρα έχει ανάγκη μιας νέας παραγωγικής ταυτότητας. Και αυτό προϋποθέτει, τη χάραξη ενός μεσομακροπρόθεσμου, σφαιρικού, εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου, ευρύτερης πολιτικής και κοινωνικής αποδοχής.

Και συμπλήρωσε: «Ένας κλάδος, όπως η κλωστοϋφαντουργία, που βρίσκεται σε μια φάση ριζικού εκσυγχρονισμού και δυναμικής εξωστρεφούς επέκτασης, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής της στο Α.Ε.Π. της χώρας και των εξαγωγών της, έχει ανάγκη, πέραν της γενικότερης επενδυτικής κινητοποίησης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, και συστηματικής κρατικής ενίσχυσης.

Σε εποχές, μάλιστα, γενικότερης οικονομικής αστάθειας, όπως η σημερινή, η κρατική ενθάρρυνση θα πρέπει να είναι πιο γενναιόδωρη ποσοτικά και στοχευμένη αναπτυξιακά.»

Αναφερόμενος στα κύρια αιτήματα του κλάδου, ο κ. Κούρταλης στάθηκε ιδιαίτερα στα κάτωθι:

α) Πάγια αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους της κλωστοϋφαντουργίας και των σχετικών διακυμάνσεων που δυσχεραίνουν τον προγραμματισμό της παραγωγής και εξασθενίζουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητά της, αφού το ενεργειακό κόστος υπεισέρχεται στο 40% του κόστους προϊόντος.

β) Παροχή της δυνατότητας σε βιομηχανίες του κλάδου να αναστέλλουν τη παραγωγική τους δραστηριότητα για ορισμένο χρόνο, με κάλυψη από το κράτος, ποσοστού των αμοιβών των εργαζομένων, σε περίπτωση μείωσης της ζήτησης και αύξησης αποθεμάτων, ώστε να είναι σε ετοιμότητα η επαναλειτουργία των εργοστασίων.

γ) Μείωση φόρων και κοινωνικών εισφορών και αύξηση επιδοτήσεων των επενδύσεων που βελτιώνουν την παραγωγικότητα, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κλωστοϋφαντουργίας, έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού, ο οποίος, σε πολλές περιπτώσεις, απολαμβάνει, ήδη, προνομιακής μεταχείρισης.

δ) Παράταση των προθεσμιών λήξης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, με, παράλληλη, απλοποίηση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου και διεύρυνση των, εν δυνάμει, δικαιούχων τους.

Είναι λυπηρό, που οι πόροι του Αναπτυξιακού Ταμείου δίδονται αφειδώς για επενδύσεις αμφιβόλου απόδοσης και κατασπαταλώνται σε επιχειρήσεις, μη έχοντας σχέση με τη παραγωγή, (δίχως να παρουσιάζουν βιώσιμο πρόγραμμα) και δεν χορηγούνται σε βιομηχανίες που, παραδοσιακά, είναι παραγωγικοί κλάδοι που ξέρουν και επιβιώνουν και αναπτύσσονται επί πολλές δεκαετίες.

Η κλωστοϋφαντουργία αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς παραγωγικούς μας κλάδους, η ανθεκτικότητά της, όμως, χρήζει ενίσχυσης, ώστε η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και η πράσινη και ψηφιακή μετάβασή της, να είναι αποτελεσματικότερη

ε) γενναία ρύθμιση, σε μακροπρόθεσμη βάση (20 έτη) και με χαμηλά επιτόκια, του σταθερά αυξανόμενου ιδιωτικού χρέους, προκειμένου να καταστεί εφικτή η επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων βιώσιμων κλωστοϋφαντουργιών,

στ) βελτίωση των αναπτυξιακών υποδομών της χώρας (μεταφορές, επικοινωνίες, αποθηκευτικοί χώροι, κ.ά.) ώστε να μειωθεί το εξωτερικό κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων,

ζ) παροχή της δυνατότητας συμψηφισμού, οφειλόμενων, από το κράτος προς τις επιχειρήσεις, ποσών, με, μη ληξιπρόθεσμες δόσεις φόρων των επιχειρήσεων,

η) θέσπιση ενισχυμένων κινήτρων για την αύξηση της κατεργασίας, εγχωρίως, του, αρίστης ποιότητας, ελληνικού βάμβακος, προκειμένου να περιορισθούν οι ποσότητές του που καταλήγουν στο εξωτερικό και, στη συνέχεια, επανεισάγονται ως έτοιμα ενδύματα, με σημαντικές απώλειες για το ΑΕΠ της χώρας,

θ) τον περιορισμό του μη μισθολογικού κόστους εργασίας (φόροι και εισφορές) που σήμερα είναι από τα υψηλότερα της ευρωζώνης

Τελειώνοντας την εισήγησή του οκ. Κούρταλης, τόνισε:

«Παρά τις σημερινές αντιξοότητες, είμαι αισιόδοξος για τις προοπτικές του κλάδου μας, ο οποίος πέραν των αναπτυξιακών περγαμηνών, που ήδη διαθέτει, μπορεί να διαδραματίσει, και πάλι, πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία επαναβιομηχάνισης και εξυγίανσης της οικονομίας μας, καθώς διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα:

εξαιρετική ποιότητα, εγχωρίως παραγόμενης πρώτης ύλης που παρέχει ευχέρεια προσαρμογής της παραγωγής των επιχειρήσεών μας, στις απαιτήσεις της σύγχρονης μόδας,

έμπειρο και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που μπορεί να καλύψει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις του σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού,

δυναμικούς και καινοτόμους νέους επιχειρηματίες, πρόθυμους να αναλάβουν πρόσθετα επιχειρηματικά ρίσκα, προκειμένου να διατηρήσουν την πολύχρονη πρωτοπορία του κλάδου μας,

άμεση σύνδεση των προϊόντων του κλάδου μας (νήματα, υφάσματα, ενδύματα) με μεγάλες ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού που εξασφαλίζουν πρόσβαση σ’ ένα ευρύτερο, ευρωπαϊκό και αμερικανικό καταναλωτικό κοινό.

Αρκεί και η Πολιτεία να συνειδητοποιήσει έγκαιρα τις δικές της υποχρεώσεις, για τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών μας δομών και την επιβίωση και ανάπτυξη δυναμικών παραγωγικών μας κλάδων, όπως η κλωστοϋφαντουργία, σε μια περίοδο που τα προβλήματά της συνεχώς οξύνονται, καθώς ο ασιατικός ανταγωνισμός εντείνεται και η ευρωπαϊκή ζήτηση εξασθενίζει.»

Και ο κ. Κούρταλης έκλεισε την ομιλία του απευθυνόμενος προς τους νέους, τους οποίους κάλεσε να πυκνώσουν το χώρο των παραγωγικών τάξεων καθώς, η υγιής επιχειρηματικότητα προσφέρει, πέραν των άλλων και σημαντικές ευκαιρίες προσωπικής ολοκλήρωσης και κοινωνικής προσφοράς.