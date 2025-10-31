Διελκυστίνδα κράτους-νοσοκομείων-ασφαλιστικών στον κλάδο υγείας

Η σύμπραξη μεταξύ νοσοκομείων και ασφαλιστικών εταιρειών θα μπορούσε να αποτελέσει ένα φτηνότερο τρόπο ασφαλιστικής κάλυψης προς όφελος των ασθενών δήλωσε χθες ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους (φωτ.), στο πλαίσιο του 4ου συνεδρίου της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος, τονίζοντας παράλληλα πως το κρατικό σύστημα υγείας είναι έτοιμο για ένα τέτοιο βήμα και «πετώντας το μπαλάκι» της συνεργασίας στις ασφαλιστικές εταιρείες (το πλαίσιο της συνεργασίας αφορά φτηνότερα προγράμματα ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες θα χρησιμοποιούν συγκεκριμένα τμήματα κρατικών νοσοκομείων).

Αυτή η δήλωση του υφυπουργού Υγείας βρίσκεται «ένα βήμα μπροστά» από την περυσινή δήλωση (Νοέμβριος 2024) του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη ότι κυβέρνηση και ασφαλιστικές εταιρείες βρίσκονταν σε φάση σχετικού διαλόγου.

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους τόνισε πως πέρα από τη βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης στα νοσοκομεία, επιβάλλεται να ξεκινήσει ένας ευρύτερος διάλογος στη χώρα για πώς θα θέλαμε να εξελιχθεί το σύστημα υγείας σε βάθος χρόνου και ότι σ’ αυτή τη νέα κατάσταση θα πρέπει να συζητήσουν όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές, δηλαδή ο πολιτικός κόσμος, οι ιδιωτικοί πάροχοι υγείας, οι γιατροί και οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Ο υφυπουργός Υγείας τάχθηκε υπέρ ενός συστήματος που θα περιλαμβάνει τη συνεργασία όλων των stakeholders και ενδεικτικά αναφέρθηκε σε κυβερνητικά μέτρα που προωθούν τα απογευματινά ιατρεία και χειρουργεία έναντι πληρωμής, τη δωρεάν νοσηλεία ασφαλισμένων του ΕΣΥ σε μονάδες ιδιωτικής υγείας, αλλά και την επικείμενη (ξεκινά τις επόμενες εβδομάδες) χρήση μονάδων του δημοσίου από ιδιώτες.

Το κυβερνητικό αυτό «άνοιγμα» έρχεται σε μια περίοδο όπου η συνεργασία μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και ιδιωτικών κλινικών βρίσκεται «στο κόκκινο», με το ποσοστό των πολιτών που διαθέτει κάποιο συμβόλαιο υγείας να είναι μόλις 20%, με τα ελληνικά νοικοκυριά να καταβάλουν κάθε χρόνο γύρω στα 5,5 δισ. ευρώ από την τσέπη τους για δαπάνες υγείας και με τις ασφαλιστικές εταιρείες να καταγράφουν δείκτη συνολικών ζημιών (combined ratio) στο συγκεκριμένο κλάδο γύρω στο 110%.

Περιγράφοντας το πρόβλημα, η πρόεδρος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδας Μαριάννα Ανυφαντή, σημείωσε ότι ο ασφαλιστικός κλάδος της υγείας αντιμετωπίζει σειρά προκλήσεων (γήρανση πληθυσμού, αύξηση κόστους λόγω πληθωρισμού και εξελίξεων στην ιατρική, ανάγκη για εξειδικευμένα προϊόντα, ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην αξιολόγηση κινδύνων) και ότι η συνεχής αύξηση των ασφαλίστρων δεν αποτελεί λύση, καθώς ολοένα και λιγότερα νοικοκυριά θα μπορούν να ασφαλιστούν.

Τί απαντούν οι ασφαλιστές

Στο πλαίσιο του χθεσινού συνεδρίου, ο CEO της Εθνικής Ασφαλιστικής Δημήτρης Μαζαράκης δήλωσε υπέρμαχος της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στο μέτωπο της υγείας, σημειώνοντας ότι σε μια τέτοια συνεργασία κάθε πλευρά έχει τα δικά της πράγματα να συνεισφέρει: Ο ιδιωτικός τομέας την αποτελεσματικότητα και την καινοτομία, ενώ ο δημόσιος τομέας την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ασθενών στην υγεία και το χαμηλότερο κόστος για τον πελάτη. «Τα περί ιδιωτικοποίησης της υγείας αποτελούν φαντάσματα», τόνισε ο Δημήτρης Μαζαράκης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Generali Hellas Πάνος Δημητρίου σημείωσε πως οι ασφαλιστικές εταιρείες αποτελούν διαχειριστή ενός κόστους που δεν διαμορφώνουν οι ίδιες και πως η υιοθέτηση ενός νέου δείκτη υγείας δεν είναι σε θέση να λύσει το πρόβλημα. Ανέφερε επίσης ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να προκύψουν συνέργειες με το δημόσιο τομέα και πως επιβάλλεται να μπουν και άλλοι «παίκτες» στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας. Θα πρέπει να γίνει ένας επανασχεδιασμός του συστήματος υγείας και σ’ αυτό το πεδίο κομβικό ρόλο μπορούν να αναλάβουν μόνο οι κυβερνήσεις.

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Interamerican Γιάννης Καντώρος σημείωσε πως υπάρχουν πολλά παραδείγματα μοντέλων υγείας στο εξωτερικό και εμείς θα πρέπει να αποφασίσουμε το τί θέλουμε. Ειδικότερα για τις ασφαλιστικές εταιρείες, τίθεται και το ζήτημα του μεγέθους. Από τη στιγμή που η αγορά αναπτυχθεί σημαντικά πάνω από τα τρέχοντα επίπεδα (γύρω στο ένα δισ. ευρώ) τότε θα αρχίσουν να προκύπτουν και οικονομίες κλίμακας.

Απέναντι στην κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο υγείας, οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν προτείνει, μεταξύ άλλων: α) Την υιοθέτηση των προτύπων DRG’s στις τιμολογήσεις των ιδιωτικών κλινικών β) Την αύξηση της προσφοράς στο χώρο της υγείας γ) Την άρση των υπαρχόντων φορολογικών αντικινήτρων (πχ φόρος ασφαλίστρων, ΦΠΑ 24% στις ιδιωτικές κλινικές).