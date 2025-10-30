Θεμιστοκλέους: Έτοιμο το σύστημα υγείας για σύμπραξη με ασφαλιστικές εταιρείες

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Στο πλαίσιο του 4ου συνεδρίου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών ο υφ. Υγείας τόνισε μεταξύ άλλων την ανάγκη διαμόρφωσης μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής, προκειμένου το σύστημα υγείας να περάσει στην επόμενη μέρα.

Τα κρατικά νοσοκομεία και το δημόσιο σύστημα υγείας είναι έτοιμα να συνεργαστούν με τις ασφαλιστικές εταιρείες προκειμένου οι τελευταίες να προσφέρουν προσιτά συμβόλαια υγείας στους πελάτες τους, δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους στο πλαίσιο του 4ου συνεδρίου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Συνολικότερα ο υφυπουργός Υγείας τόνισε την ανάγκη που υπάρχει, όχι μόνο για την τρέχουσα διαχείριση των ζητημάτων της υγείας αλλά και τη διαμόρφωση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής, προκειμένου το σύστημα να περάσει στην επόμενη μέρα.

Στο πλαίσιο του ίδιου συνεδρίου, υψηλόβαθμα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς τόνισαν, ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν θα πρέπει μόνο να πληρώνουν τα ασφάλιστρα, αλλά και να εμπλακούν περισσότερο με τον χώρο της υγείας, ενώ είναι πρόθυμες να συζητήσουν τις προοπτικές συνεργασίας τους με το κρατικό σύστημα υγείας.

Η πρόεδρος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδας Μαριάννα Ανυφαντή, σημείωσε μεταξύ άλλων, ότι ο ασφαλιστικός κλάδος της υγείας αντιμετωπίζει σειρά προκλήσεων (γήρανση πληθυσμού, αύξηση κόστους λόγω πληθωρισμού και εξελίξεων στην ιατρική, ανάγκη για εξειδικευμένα προϊόντα, ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην αξιολόγηση κινδύνων), όταν παράλληλα η υγεία, ανεβαίνει ολοένα και περισσότερο στις αξιολογήσεις όλων των κοινωνιών ανά τον κόσμο.

«Στον κλάδο της υγείας τα νούμερα δεν οδηγούν σε όλη την αλήθεια, όμως το 50% της λύσης, είναι η ποσοτικοποίηση του προβλήματος και η αναλογιστική επιστήμη μπορεί στο κομμάτι αυτό να συμβάλλει αποφασιστικά», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαριάννα Ανυφαντή.

